Как пожарить рыбу вкусно. Мойва на сковороде за 5 минут: без запаха и брызг

Часто приготовление рыбы ведет за собой последствия в виде загрязненной кухни. Кроме того, запах некоторой речной рыбы во время готовки не особо приятный. По этой причине многие отказываются от готовки рыбной продукции в домашних условиях.

Однако, не стоит категорично относиться к готовке, особенно жарке рыбы. Дело в том, что есть много способов приготовить рыбу и не замарать кухонный гарнитур и плиту.

Необходимо соблюдать небольшой перечень действий. Покажем, как вкусно и без последствий для кухонной мебели приготовить мойву.

Ингредиенты для жареной мойвы:

мойва — 500 г;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

кукурузная мука — 100 г;

паприка — ч. л.;

соль — ч. л.

Приготовление жареной мойвы:

В миске требуется смешать кукурузную муку с солью, черным молотым перцем и паприкой. На лист пергамента выливаем каплю растительного масла, смазываем поверхность.

Мойву обваливаем в кукурузной муке, а затем выкладываем на пергамент. Накрываем рыбу пергаментом, запечатываем будто в конверт.

Выкладываем в сковороду рыбу в пергаменте и обжариваем на медленном огне с обеих сторон по 5 минут.

В результате получается мойва с золотистой корочкой. При этом, не нужно после готовки мыть кухонный гарнитур, плиту и даже сковороду.