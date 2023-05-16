Как пожарить рыбу вкусно. Мойва на сковороде за 5 минут: без запаха и брызг

Часто приготовление рыбы ведет за собой последствия в виде загрязненной кухни. Кроме того, запах некоторой речной рыбы во время готовки не особо приятный. По этой причине многие отказываются от готовки рыбной продукции в домашних условиях.
Однако, не стоит категорично относиться к готовке, особенно жарке рыбы. Дело в том, что есть много способов приготовить рыбу и не замарать кухонный гарнитур и плиту.
Необходимо соблюдать небольшой перечень действий. Покажем, как вкусно и без последствий для кухонной мебели приготовить мойву.
Ингредиенты для жареной мойвы:
- мойва — 500 г;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- кукурузная мука — 100 г;
- паприка — ч. л.;
- соль — ч. л.
Приготовление жареной мойвы:
В миске требуется смешать кукурузную муку с солью, черным молотым перцем и паприкой. На лист пергамента выливаем каплю растительного масла, смазываем поверхность.
Мойву обваливаем в кукурузной муке, а затем выкладываем на пергамент. Накрываем рыбу пергаментом, запечатываем будто в конверт.
Выкладываем в сковороду рыбу в пергаменте и обжариваем на медленном огне с обеих сторон по 5 минут.
В результате получается мойва с золотистой корочкой. При этом, не нужно после готовки мыть кухонный гарнитур, плиту и даже сковороду.