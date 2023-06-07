Рецепты Как правильно готовить вертуту: рецепт со шпинатом По Admin - 7 июня, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не можете заставить самых молодых есть шпинат? Почему бы не приготовить им вертуту, а шпинат замаскировать в начинку – у нас есть рецепт. Вертута – традиционная соленая или сладкая выпечка украинской кухни, хотя похожую можно найти и в молдавской или венгерской кухнях. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Мы предлагаем ее приготовить со шпинатом и домашним сыром. Хотя с начинкой можно экспериментировать. Попробуйте положить в середину карамелизированный лук с крем-сыром – это тоже очень вкусно. Рецепт вертуты со шпинатом Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты для теста: – 500 граммов муки; – 1 чайная ложка соли; – 175 граммов теплой воды; – 1 столовая ложка подсолнечного масла. Для начинки: – 300 граммов шпината; – 50 граммов лука; – 50 граммов зелени; – 100 граммов домашнего сыра; – 50 граммов сметаны; – соль. Приготовление: Замешиваем тесто: соединяем муку, соль, теплую воду и растительное масло. Тщательно перемешиваем руками до однородной консистенции. Даем немного отдохнуть. Нарезаем шпинат, лук, зелень, смешиваем с домашним творогом, сметаной и специями. Перемешиваем. Раскатываем тесто тонким слоем и выкладываем начинку. Заворачиваем все в рулет и скручиваем в улитку. Смазываем тесто желтком, можно посыпать семенами кунжута. Разогреваем духовку до 180 – 200 градусов, выпекаем вертуту до готовности. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить летний чизкейк без выпечки с клубникой за нашим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеДесерт на скорую руку: готовим из ревеня и клубникиДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутНовый вкус любимого десерта – готовим Наполеон на кокосовом молоке