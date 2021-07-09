Родина текилы — солнечная Мексика. Она давно завоевала весь мир, ведь это символ танцев, шумного веселья, безоблачной радости. Но этот традиционный крепкий алкогольный напиток потомки ацтеков и европейцы пьют по-разному. Читайте как правильно пить текилу?

Как пьют текилу мексиканцы: 5 способов

1. В чистом виде.

Этот способ самый популярный — напиток просто наливают в специальные предварительно охлажденные стопки и выпивают залпом. Закусывать этот местный напиток из голубой агавы чем-то кроме цитрусовых не принято, коренные мексиканцы точно не поймут подобного кощунства.

2. С сангритой.

Сангрита это еще один специфичный напиток, основными ингредиентами которого является фруктовый или томатный сок и острый соус. Настоящие мексиканцы просто залпом выпивают стопку текилы, а после — стопку сангриты. В качестве дополнения может быть и третья стопка с соком лайма. Тогда пьют по схеме текила — сангрита — сок лайма.

3. Мексиканский ерш

Сразу стоит оговориться, что следующее утро может стать не очень приятным. Смешивают текилу и светлое пиво в пропорции 1:10. Вот только метод смешивания очень своеобразен. Сначала берут пивную кружку, заполняют ее пивом 330 мл, затем поверх пива ставят пустую стопку и медленно наливают в нее текилу до полного погружения на дно. Выпивают такой ёрш залпом.

4. Текила-бум

Этот коктейль бодрит и дает силы продолжать веселье всю ночь. Готовят его очень просто. Смешивают текилу с газированной водой 1:1, затем накрывают стакан рукой и бьют по столу. Образуется обильная пена, отсюда и название коктейля. Кстати, купить текилу можно здесь.

5. Маргарита

Самый знаменитый коктейль с текилой. Чтобы его приготовить, нужно смешать текилу, ликер «Куантро», сок лимона в соотношении 3:1:1. После этого можно по желанию добавить несколько кубиков льда.

Как пьют текилу на Западе

Европейцы придумали свои оригинальные способы употребления этого горячительного напитка. Самый популярный — «Лизни, глотни, кусни!». Для этого в анатомическое углубление между большим и указательным пальцами насыпают соль, умудряясь удерживать при этом дольку лимона лайма. Сначала слизывают соль, затем быстро залпом выпивают стопку и закусывают лимоном.

Самое интересное, что такой способ употребления текилы был придуман в начале позапрошлого столетия как лекарство от испанки.

А вот еще одна вариация на ту же тему — текила из лимона . Нужно разрезать плод пополам и ложкой вычистить мякоть. Если половинки неустойчивы, то можно срезать часть кожуры на дне импровизированной стопки. Дальше все просто — обмакнуть края лимона в соль, а внутрь налить мексиканский напиток.

А вот в Германии текилу пьют по-особенному. Схема «Лизни, глотни, кусни!» остается неизменной, но вместо соли берут корицу, а лайм заменяется на апельсин. Получается тоже очень вкусно.

Какой бы способ употребления этого напитка, пришедшего к нам из далекой Мексики, вы ни выбрали, главный совет — не переборщить.