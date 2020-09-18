КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ НАЛОГ НА АВТОМОБИЛЬ

Сразу возникает вопрос – что такое налог с владельцев транспортных средств и его главный смысл? Существует налог с начала 20-го века до сих пор. Это краткая историческая справка.

Простого же обывателя – владельца транспортного средства волнует именно как посчитать транспортный налог. Наряду с транспортным налогом владельцам автомобилей хватает забот об уплате и страхового взноса, и за технический осмотр, и за регистрацию автомобиля. Тут и сроки нужно знать, чтобы не оказаться в должниках у государства. Вот примерные ставки транспортного налога — Ставки транспортного налога. Это в Москве, а в регионах отличаются.

Конечно, для подсчёта величины транспортного налога можно пользоваться обычным электронным калькулятором, либо вообще с помощью пишущего инструмента и листка бумаги – этот способ сейчас является уже неточным. Каждый год корректируются величины ставок налога, условия предоставления отдельным категориям граждан определённых льгот – инвалидам, пенсионерам. Для расчёта налога для владельцев транспортных средств необходимо знать несколько параметров – расчётный год, марка и модель автомобиля, мощность двигателя в лошадиных силах или хотя бы в квт, год выпуска транспортного средства, наличие льготного предоставления налоговой стоимости.

Для значительного облегчения расчёта транспортного налога существует очень удобный сайт-сервис jemo.ru/. Тут имеется рубрика «Автоналог», в которой отслеживаются все важные изменения в законодательстве и ценовая политика относительно автомобильного налога. В нем имеется прекрасный, простой в использовании «Калькулятор транспортного налога». Главное условие наличие интернета. А пользоваться можно любым электронным устройством – персональным компьютером, ноутбуком, планшетом, смартфоном. Во многих современных автомобилях имеются и автомобильные компьютеры совместно с навигаторами.

Электроника и высокие технологии существенно упрощают жизнь владельцев транспортных средств.

Разберётся легко каждый пользователь – вводим расчётный год, регион, марку автомобиля, модель, год выпуска, мощность авто в лошадиных силах. Нажимаем «Рассчитать налог». Кроме быстрого самого расчёта тут ещё учитываются возможные льготы и напоминается информация о сроках оплаты транспортного налога. Пользуйтесь с удовольствием и прекрасных Вам дорог и путешествий!