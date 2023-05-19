Как правильно сварить кофе в турке: советы эксперта

Врач-нутрициолог Ольга Деккер дала советы, как приготовить кофе в турке.

По словам эксперта, для начала следует выбрать правильную турку среди всего многообразия, представленного на рынке.

Турки бывают разных размеров — от одной до нескольких чашек, поэтому, чтобы выбрать подходящий размер, нужно учитывать количество кофе, которое вы будете готовить. Кроме того, турки делают из разных металлов: медная считается самой качественной, так как позволяет равномерно распределять тепло, но требует более тщательного ухода и частой полировки.

Для приготовления кофе в турке понадобятся молотый кофе, вода, а также сахар по желанию. Нутрициолог порекомендовала использовать свежеобжаренный кофе, чтобы получить более насыщенный вкус.

Для начала следует налить холодную воду в турку так, чтобы вода покрывала нижнюю часть изгиба, и поставить емкость на плиту. Затем следует засыпать 1–2 чайные ложки молотого кофе и сахар по желанию.

После этого эксперт посоветовала поставить турку на огонь и дождаться момента, когда кофе начнет подниматься вверх. В это время турку нужно убрать с огня и перемешать кофе с помощью ложки.

Далее необходимо поставить турку на огонь еще раз и подождать, пока кофе вновь не начнет подниматься, затем снять с огня и оставить на несколько секунд, чтобы кофейная гуща осела.

Главное правило при приготовлении кофе в турке — не доводить его до кипения. Кофе должен подниматься до края, но не закипать, чтобы сохранить аромат и вкус напитка, пишет «Спорт-Экспресс».