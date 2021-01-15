Как правильно выбрать бойлер

Хорошим решением для квартир и частных домов является бойлер. Прибор предназначен для нагрева воды до требуемой температуры. Водонагревательные приборы работают от нескольких источников энергии, поэтому выбор нужно осуществлять в индивидуальном порядке. В зависимости от типа агрегата они могут работать в разных условиях.
Разновидности приборов, их особенности и принцип действия
Водонагреватели подразделяют на приборы бытового и промышленного назначения. Последних отличает большая мощность, поэтому их используют для обеспечения горячей водой промышленных объектов, зданий с обширной площадью. Бытовые приборы менее мощные и пригодны для частных домов и квартир. Их часто применяют, чтобы не зависеть от централизированных поставок горячей воды.
Бытовые водонагревательные агрегаты делятся на накопительные и проточные виды.
Накопительные бойлеры нагревают воду до заданной температуры определенный объем. Он хранится в водонагревателе и расходуется по необходимости. Во время расхода горячей воды в емкость вновь поступает холодная, температура в бойлере падает, что заставляет его автоматически включатся. Проточные агрегаты нагревают тот объем воды, которая проходит сквозь нагревательные элементы. Каждый из видов обладает определенными преимуществами и недостатками.
Проточный прибор состоит из следующих элементов:
- ТЭН;
- теплообменник;
- клеммы подключения питания;
- место ввода питающего клапана;
- реле;
- выключатель, реагирующий на поток воды;
- место подачи холодной воды;
- место выхода горячей воды;
- корпус из антикоррозийного материала.
Один из весьма существенных недостатков накопительных приборов – они занимают немало места. Кроме это, у них небольшой объем. Как только расходуется горячая вода начинает набираться холодная. У них невысокая мощность и нагревать протекающую воду они не способны. У многих моделей на повторный нагрев затрачивается несколько часов.
Проточные водонагреватели просты в монтаже, удобны в использовании и способны разместиться непосредственно над раковиной. Однако для быстрого прогрева протекающей воды агрегат должен обладать большой мощностью. Это не всегда допустимо, поскольку в многоквартирных домах разрешенная мощность – не более 7 кВт. В домах старой постройки в разы меньше.
Следует учесть, что если в сети водоснабжения давление может быть разным, то температура на выходе проточного водонагревателя будет постоянно меняться. То есть если давление увеличилось и напор возрос, то вода потечет прохладная. Если упало – вода может обжечь. Однако некоторые модели способны точно регулировать температуру на выходе, для иных устройств придется применять вентиль смесителя.
Для накопительных приборов очень важен еще один показатель – объем емкости. Чем больше членов семьи, тем больше должен быть объем. Но здесь есть своя особенность – чем больше накопительная емкость по объему, тем больше время понадобится для нагрева очередной порции воды.
Среди элементов накопительного водонагревателя:
- корпус;
- теплоизоляция;
- бак для воды;
- вход для холодной воды;
- рассекатель;
- нагревательный элемент;
- термодатчик в виде погружной трубки;
- место для выхода горячей воды.
Каковы функции рассекателя в устройстве? Он не позволяет горячей воде смешиваться с вновь поступающей холодной. Рассекающее устройство правильно распределяет струю воды и снижает ее скорость. Поэтому поток воды распределяется по нижней части бойлера.
Подводя итоги, необходимо отметить, что выбирая бойлер для использования в быту, важно обратить внимание на производительность горячей воды, ее максимальную температуру на выходе, материалы корпуса, системы безопасности и наличие входного фильтра для очистки.
Регулировка мощности и управление температурным режимом
Регулировка мощности необходима для более рационального использования электричества. В более простых моделях, где есть опция установки мощности, нагрев включается автоматически, как только открывается кран. Температура увеличивается при низком напоре и уменьшается при сильном. В более сложных современных моделях с электронным управлением пользователь может самостоятельно выставить желаемую температуру и термостат будет ее поддерживать.
Принцип размещения и крепления
Во время монтажа следует учесть ряд важных факторов. Установить прибор самостоятельно возможно, однако для этого нужен определенный опыт. Если требуется специалист в этой области, рекомендуется пригласить проверенного человека.