Как правильно выбрать бойлер

Хорошим решением для квартир и частных домов является бойлер. Прибор предназначен для нагрева воды до требуемой температуры. Водонагревательные приборы работают от нескольких источников энергии, поэтому выбор нужно осуществлять в индивидуальном порядке. В зависимости от типа агрегата они могут работать в разных условиях.

Разновидности приборов, их особенности и принцип действия

Водонагреватели подразделяют на приборы бытового и промышленного назначения. Последних отличает большая мощность, поэтому их используют для обеспечения горячей водой промышленных объектов, зданий с обширной площадью. Бытовые приборы менее мощные и пригодны для частных домов и квартир. Их часто применяют, чтобы не зависеть от централизированных поставок горячей воды.

Бытовые водонагревательные агрегаты делятся на накопительные и проточные виды.

Накопительные бойлеры нагревают воду до заданной температуры определенный объем. Он хранится в водонагревателе и расходуется по необходимости. Во время расхода горячей воды в емкость вновь поступает холодная, температура в бойлере падает, что заставляет его автоматически включатся. Проточные агрегаты нагревают тот объем воды, которая проходит сквозь нагревательные элементы. Каждый из видов обладает определенными преимуществами и недостатками.

Проточный прибор состоит из следующих элементов:

ТЭН;

теплообменник;

клеммы подключения питания;

место ввода питающего клапана;

реле;

выключатель, реагирующий на поток воды;

место подачи холодной воды;

место выхода горячей воды;

корпус из антикоррозийного материала.

Один из весьма существенных недостатков накопительных приборов – они занимают немало места. Кроме это, у них небольшой объем. Как только расходуется горячая вода начинает набираться холодная. У них невысокая мощность и нагревать протекающую воду они не способны. У многих моделей на повторный нагрев затрачивается несколько часов.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, удобны в использовании и способны разместиться непосредственно над раковиной. Однако для быстрого прогрева протекающей воды агрегат должен обладать большой мощностью. Это не всегда допустимо, поскольку в многоквартирных домах разрешенная мощность – не более 7 кВт. В домах старой постройки в разы меньше.

Следует учесть, что если в сети водоснабжения давление может быть разным, то температура на выходе проточного водонагревателя будет постоянно меняться. То есть если давление увеличилось и напор возрос, то вода потечет прохладная. Если упало – вода может обжечь. Однако некоторые модели способны точно регулировать температуру на выходе, для иных устройств придется применять вентиль смесителя.

Для накопительных приборов очень важен еще один показатель – объем емкости. Чем больше членов семьи, тем больше должен быть объем. Но здесь есть своя особенность – чем больше накопительная емкость по объему, тем больше время понадобится для нагрева очередной порции воды.

Среди элементов накопительного водонагревателя:

корпус;

теплоизоляция;

бак для воды;

вход для холодной воды;

рассекатель;

нагревательный элемент;

термодатчик в виде погружной трубки;

место для выхода горячей воды.

Каковы функции рассекателя в устройстве? Он не позволяет горячей воде смешиваться с вновь поступающей холодной. Рассекающее устройство правильно распределяет струю воды и снижает ее скорость. Поэтому поток воды распределяется по нижней части бойлера.

Подводя итоги, необходимо отметить, что выбирая бойлер для использования в быту, важно обратить внимание на производительность горячей воды, ее максимальную температуру на выходе, материалы корпуса, системы безопасности и наличие входного фильтра для очистки.

Регулировка мощности и управление температурным режимом

Регулировка мощности необходима для более рационального использования электричества. В более простых моделях, где есть опция установки мощности, нагрев включается автоматически, как только открывается кран. Температура увеличивается при низком напоре и уменьшается при сильном. В более сложных современных моделях с электронным управлением пользователь может самостоятельно выставить желаемую температуру и термостат будет ее поддерживать.

Принцип размещения и крепления

Во время монтажа следует учесть ряд важных факторов. Установить прибор самостоятельно возможно, однако для этого нужен определенный опыт. Если требуется специалист в этой области, рекомендуется пригласить проверенного человека.