Как правильно выбрать хороший хостинг

Облачный хостинг (Cloud hosting)

Облачный хостинг — объединённая система серверов, на которых находятся клиентские сайты. Подобным образом, выделяемые для клиента мощности не обходятся одним сервером, а делятся сразу между несколькими серверами. Это обеспечивает работу без перебоев ресурса не зависимо от выхода из строя какого-то одного сервера.

Не считая очень высокой продуктивности, облачный хостинг заманивает клиентов и прочими хорошими качествами. Самое первое, пользователь платит исключительно за те ресурсы, которые использовал — стоимость услуги зависит от объёмов употребления мощностей. Второе, на облачном хостинге при изменении нагрузки отмеченные ресурсы становятся больше или становятся меньше автоматично. Благодаря подобному распределению мощностей клиенту не надо рассчитывать потенциальные объемы употребления ресурсов для грамотного выбора тарифа.

Colocation — расположение оборудования клиента в дата-центре провайдера

Colocation буквально в переводе значит «соразмещение», что точно описывает такой вид хостинг-услуг. Ваш сервер размещается на технологичной площадке провайдера (дата-центре), который обеспечивает его скоростным интернет-каналом и заботится о прочих нужных условиях содержания.

Если сравнивать с другими видами хостинга Colocation даёт собственному владельцу самую большую свободу для воплощения идей, однако для работы с ним нужны подходящие технические знания. Подобным образом, развитие веб-проекта исчерпывается исключительно вашей фантазией и способностями — любые нужные технические параметры, например объём дискового пространства или новое ПО, можно будет добавить если для этого есть необходимость.