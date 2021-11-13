Как правильно выбрать и использовать канцелярский нож?

Как выбрать хороший канцелярский нож?

Выбирая канцелярский нож, обратите внимание на ряд характеристик. Прежде всего советуем вам определиться с целью его применения.

Из чего состоит канцелярский нож

Многие люди имеют примерное представление о том, как канцелярский нож выглядит. Перед покупкой настоятельно рекомендуется более подробно ознакомиться с его устройством. В этом нет ничего сложного. Вряд ли описание канцелярского ножа возможно представить несколькими строками, ведь конструкция инструмента довольно примитивна. Как правило, он состоит из корпуса, лезвия и механизма его фиксации.

Лезвие канцелярского ножа

Как уже говорилось выше, лезвие может иметь разную ширину. От нее зависит вид работ, которые им можно производить. По всей длине лезвие имеет небольшие углубления, нанесенные под определенным углом. С помощью этих углублений его можно без труда снова сделать острым, достаточно просто обломать его на одно или несколько делений.

Фиксатор — важный элемент

Любой канцелярский нож оснащен фиксатором. Эта деталь является очень важной, поскольку она дополнительно фиксирует лезвие, что исключает люфт. Фиксаторы могут быть изготовлены из разных материалов. Пластиковые чаще всего встречаются в моделях с узким лезвием. В инструментах с широким, фиксатор выполнен в виде закрутки с прижимной пластиной. Модели с подобной конструкцией более долговечны, чем их пластиковые аналоги.

Кончик корпуса имеет значение

При выборе канцелярского ножа не пренебрегайте подробным рассмотрением кончика его корпуса, который можно найти со стороны лезвия. Существуют модели, корпус которых полностью выполнен из пластика, но также в магазинах часто представлены инструменты с металлическими кончиками. Эта деталь позволяет разрезать более плотные материалы за счет дополнительной жесткости. Металлический кончик наиболее важен для тех ножей, которыми вы собираетесь использовать для выполнения ремонтных работ.