Как правильно выбрать кольцо

Кольца носились всегда. Люди в древности считали, что в этих украшениях кроется мистическая сила и в основном их носили маги, колдуны и другие, связанные с магией люди. Также перстни были признаком величия у королей, королев и других знатных особ. Неудивительно, что этот прекрасный аксессуар дошёл и до наших времён. Они всё также очень популярны. Их дарят на свадьбу, праздники или просто так.

Как правильно выбрать украшение

Раньше при выборе люди следовали строгим правилам. Сейчас некоторые из них также остались и продолжают применяться, но всё же не так строго. Начнём с того, что стоит выбирать кольцо под определённый образ. Допустим, деловой стиль позволяет надевать скромные и неброские украшения без слишком заметных вставок и огромных камней. Для вечерних выходов можно выбрать, как крупные модели с большим обилием деталей, так и более минималистичные, но это опять же напрямую зависит от того, кто носит это кольцо, какой будет образ у этого человека.

Модели для повседневной носки также можно выбирать на любой вкус и цвет. Основным правилом является то, что человеку должно быть в них комфортно. Количество украшений на руке тоже зависит от выбора человека. Иногда по нескольку колец на пальце бывает очень даже красиво, собственно, как и наоборот.

Как выбрать размер

Следующая не менее важная деталь при выборе – это размер, точнее она решающая. Поэтому очень важно правильно его определить.

Самый простой способ – это просто примерить кольцо на палец и выбрать подходящее по стилю. Вот несколько подсказок, которые должны помочь выбрать украшение нужного размера:

Пальцы на двух руках отличаются, поэтому нужно измерять размер на двух руках одновременно.

Тело реагирует на резкие перепады температур, поэтому не стоит примерять украшения в слишком жаркую или слишком холодную погоду.

После болезней или физической нагрузки не стоит делать примерку, так как на руках может быть отек или, наоборот, пальцы могут похудеть.

Кольца можно купить в любых ювелирных магазинах. Но иногда нет возможности поехать в магазин и приобрести украшение. В этом случае можно сделать заказ в режиме онлайн на сайте https://btq.tv/, изучив каталог и описания к каждому товару. Здесь представлен большой выбор украшений на любой вкус и цвет. При желании можно приобрести целые комплекты, выполненные в едином стиле, как для себя, так и в качестве подарка на любое мероприятие.