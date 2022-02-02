Как правильно взять кредит на свои нужды

На что можно и нужно брать кредит

В принципе, поэтому всегда лучше избегать ссуды. Однако всякий раз, когда это необходимо, вы можете помочь с заимствованием, если у вас есть достаточная финансовая свобода. Однако это неправильное решение для людей, которые находятся в затруднительном финансовом положении или подвержены высокому риску неспособности выплатить ссуду.

Как возникает чрезмерная задолженность

Почему кто-то не может выплатить ссуды и другие сроки? Для этого есть тысяча причин. Однако для вас как для частного лица наиболее вероятными являются следующие моменты: ваш доход упадет или сильно сократится. Например, из-за того, что вы стали безработным или, будучи самозанятым лицом, фрилансером, в течение нескольких месяцев испытываете затишье в ситуации с заказами, а у вас просто нет денег. Молодые люди также часто попадают в долговые ловушки; Так что в ситуации, когда у вас есть много небольших, индивидуально абсолютно приемлемых долговых обязательств, например, по потребительским кредитам или контрактам на сотовую связь.

Кроме того, может случиться так, что ваш партнер, с которым вы вместе брали ссуду, перестает быть платежеспособным фактором — либо из-за безработицы, либо из-за разлуки или смерти. Это обычная проблема, например, с финансированием недвижимости. Также может случиться, что из-за болезни или несчастного случая вы больше не сможете поддерживать свой образ жизни в обычном режиме. Или вы просто живете не по средствам и ежемесячно тратите больше денег, чем имеете в наличии. А когда списываются обязательные дебеты, счет уже пуст. Что вы не должны забывать ни при каких обстоятельствах: исключительная ситуация, такая как кризис короны, может быстро лишить вас вашего дохода.