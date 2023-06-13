Рецепты Как правильно заморозить клубнику на зиму – больше не повторяйте прошлых ошибок По Admin - 13 июня, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы запечатлеть вкус лета в течение целого года, советуем начать с сезонных ягод. Мы научим вас как правильно замораживать клубнику, чтобы она не теряла свои свойства. Клубника – самая популярная ягода, открывающая летний сезон свежих вкусностей. Мы привыкли готовить из нее свежие смузи, добавлять в выпечку или салаты. Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Чтобы сохранить сладкий вкус ягода в течение года, рекомендуем заморозить ее на зиму. Как это сделать правильно, чтобы не испортить щекотливый продукт, – рассказываем. Как правильно заморозить клубнику Замороженная клубника не теряет своих полезных свойств, поэтому она всегда будет не только вкусной сладостью, но и сможет помочь укрепить иммунитет. Чтобы замороженная клубника была вкусной, нужно отобрать только спелые ягоды. После этого следует промыть ее в холодной воде и высушить с помощью бумажного полотенца. Если этого не сделать – на ягодах образуется лед. Замороженная клубника / Фото Cook at home mom Промывать клубнику нужно в большой кастрюле, затем осторожно достать оттуда и выложить на сито, чтобы вода стекла. Кстати, следует использовать только пластмассовое сито или дуршлаг, потому что железо вступит с ягодами в реакцию, окислит их, а значит, они быстро потемнеют. Сушить необходимо менее часа, затем ягоды начнут пускать сок. Способы заморозки ягод Заморозка клубники без сахара; Заморозка ягод с сахаром; Заморозка клубники в сиропе; Кубики льда с ягодами; Заморозка ягод в пюреобразном состоянии. Срок хранения замороженной клубники Замороженная клубника может храниться при температуре – 18 градусов по Цельсию не больше полугода. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легко и быстро – рецепт варенья из розыСамое вкусное рагу – рецепт с курицейНастоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойХрустящий салат из свежего огурца – рецепты на любой вкусНежный летний суп. Как приготовить зеленый гаспачо