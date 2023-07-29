Как предотвратить взрыв закруток: что делать, чтобы банки с консервацией не стреляли

Консервация – это отличный способ сохранить вкус лета и осени в холодное время. Не важно, делаете ли вы варенье или маринируете огурцы, есть несколько важных правил, которые следует соблюдать.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Для того чтобы избежать неприятных казусов в вашем амбаре, следует придерживаться нескольких золотых правил по заготовке закруток. Узнайте, как делать консервацию на зиму в материале 24 Канала.

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Основа качественных закруток – совершенная пастеризация

Пастеризация банок предотвращает скорую порчу продуктов. Этот процесс предполагает нагрев банок от 60 до 100 градусов по Цельсию.

При такой температуре микроорганизмы погибают, а консервация на зиму сохраняет все вкусовые и питательные свойства. Чтобы правильно пастеризовать консервацию в банках, необходимо соблюдать несколько правил.

Наслаждение в банке / Фото unsplash

Разложите консервацию в вымытые, стерилизованные и сухие банки. Наполните банки так, чтобы сверху осталось свободное место – примерно 2 сантиметра. Плотно закройте заполненные банки. Кроме того, закрытую банку можно перевернуть вверх дном и проверить, не вытекает ли жидкость.

Наполненные консервацией и плотно закрытые банки поместите в большую кастрюлю, на дно которой уложите ткань, например, льняную. Также важно, чтобы банки с консервацией не сталкивались друг с другом. Следующим шагом пастеризации является заполнение кастрюли водой (приблизительно на 3/4 высоты банки). Если консервы в банках холодные, налейте в кастрюлю холодную воду, а если теплые – наполните кастрюлю с банками теплой водой.

Разогрейте подготовленную кастрюлю. Когда вода между банками закипит, убавьте огонь, накройте кастрюлю крышкой и отмерьте время пастеризации.

Отборные продукты для консервации

Фрукты и овощи для консервации должны быть жесткими, но спелыми. Убедитесь, что они не остыли. Даже самое малое количество плесени может стать причиной взрыва.

Если консервируете огурцы, важно знать по каким причинам разсол может стать мутным.