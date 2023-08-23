Блины — это традиционное и всеми известно блюдо во многих культурах. Вариации блинов встречаются в различных странах. Ингредиенты для теста могут включать муку, яйца, молоко, кефир, воду. В некоторых рецептах можно встретить добавки, такие как сахар, соду, растительное масло или разрыхлитель теста. Тесто для блинов должно быть достаточно жидким, чтобы легко распределяться на сковороде и образовывать тонкий слой.

Блины являются популярным блюдом на завтрак, обед или ужин, и их разнообразие позволяет подходить к ним с разными предпочтениями и диетами. В зависимости от компонентов, имеющихся под рукой, вы моете побаловать себя аппетитным кушаньем на основе кислого молока, кефира или даже простого кипятка.

Тонкие блины на молоке с дырочками

Тонкие блины на молоке с дырочками – это всеми любимое кушанье, которое прекрасно подходит для сытного и питательного завтрака, а также для вкусного обеда, который придется по вкусу всем вашим домочадцам. Дополнить такие блинчики можно сладкой либо соленой начинкой.

Ингредиенты –+5 порц.

Молоко коровье 800 мл.

Мука 1.5 ст.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 щепотка

Масло растительное 30 мл.

Шаги 40 мин.

Как приготовить блины быстро и просто? При помощи кухонных граммовых весов отмеряем необходимое количество сухих и жидких компонентов. Венчиком смешиваем яйцо, соль и сахарный песок. Подливаем молоко и перемешиваем. Постепенно вводим муку и вымешиваем до гладкой консистенции, даем постоять 10-15 минут при комнатной температуре. Вмешиваем немного растительного масла и переходим к следующему этапу. На раскаленную сковородку с антипригарным покрытием выливаем черпак теста, распределяем по поверхности и спустя минуту, и с образованием дырочек, переворачиваем. Засекаем еще 60 секунд и убираем с огня, готовые блинчики складываем друг на друга для сохранения тепла. Засекаем еще 60 секунд и убираем с огня, готовые блинчики складываем друг на друга для сохранения тепла. Тонкие блины на молоке с дырочками готовы!

Ажурные блины с дырочками на кефире

Ажурные блины с дырочками на кефире, дополненные сладкой творожной массой с сухофруктами – это невероятно вкусное блюдо, которое удивит ваши рецепторы и подарит истинное гастрономическое удовольствие. Подготавливаем необходимые ингредиенты и приступаем!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Кипяток – 1 ст.

Кефир – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Яйца – 2 шт.

Сода – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Для начинки:

Творог – 400 гр.

Сметана – 1 ст.л.

Изюм – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в рабочей миске объединяем кефир с солью, сахаром, яйцами и мукой. Затем в стакане кипятка разводим соду и переливаем раствор в тесто, хорошенько перемешиваем и настаиваем на протяжении 10-15 минут.

Шаг 2. На раскаленную сковородку выливаем растительное масло и распределяем половник теста, готовим 60-90 секунд с каждой стороны и перекладываем в тарелку.

Шаг 3. Таким же образом жарим все блинчики.

Шаг 4. Для приготовления начинки в отдельной емкости смешиваем творог, сахарный песок и сметану.

Шаг 5. Добавляем промытый и обсушенный изюм.

Шаг 6. На блин кладем немного сладкой массы и сворачиваем.

Шаг 7. К столу подаем в теплом виде и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Постные блины на воде

Постные блины на воде готовятся с использованием сухих дрожжей и подсолнечного масла. Несмотря на то, что в состав не входят, такие компоненты, как яйцо и молоко, готовые блинчики покоряют своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. К столу подавайте с различными вареньями или джемами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 3-4 ст.л.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 200 миллилитров воды подогреваем до теплого состояния и всыпаем дрожжи с сахарным песком – активно перемешиваем.

Шаг 2. Порциями вводим просеянную пшеничную муку и соль.

Шаг 3. Перемешав, оставляем состав на 15-20 минут в теплом помещении.

Шаг 4. Затем подливаем остатки воды и растительное масло – мешаем.

Шаг 5. Выпекаем тонкие блинчики на раскаленной сковородке с обеих сторон до румяности.

Шаг 6. Сервируем и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Заварные блины на кипятке

Заварные блины на кипятке – это бюджетное, но невероятно вкусное кушанье, для которого используются только те компоненты, которые есть под рукой у каждого! Для готовки нам не потребуется даже молоко, а вот итоговый результат превзойдет все ваши ожидания.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Вода – 330 мл.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Венчиком расколачиваем куриные яйца с добавлением сахарного песка и соли, не прекращая взбивание, подливаем половину теплой воды.

Шаг 2. Просеиваем и высыпаем муку.

Шаг 3. Перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Остатки воды кипятим и смешиваем с содой, при постоянном помешивании вводим в тесто.

Шаг 5. Добавляем растительное масло.

Шаг 6. Еще раз перемешиваем и оставляем в покое на 20 минут.

Шаг 7. Разогретую сковородку, перед выпечкой первого блина, промазываем тонким слоем растительного масла и раскаляем его, распределяем половник теста и обжариваем блин с двух сторон до румяности.

Шаг 8. Подобным образом готовим остальные блинчики и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Постные блины на воде с яйцами

Постные блины на воде с яйцами – это быстрое кушанье, которое станет для вас и вашей семьи сытным и ароматным перекусом. Тонкие блинчики прекрасно гармонируют с различными добавками, например, подавать блюдо можно со сметаной, густым вареньем либо топпингами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Мука – 200-250 гр.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску разбиваем яйца и высыпаем немного сахара.

Шаг 2. Компоненты взбалтываем.

Шаг 3. Вводим просеянную муку и замешиваем гладкое тесто без комков.

Шаг 4. В процессе смешивания, постепенно выливаем воду.

Шаг 5. Состав настаиваем в течение 15 минут, а затем еще раз перемешиваем.

Шаг 6. Дополняем тесто растительным маслом и переходим к жарке.

Шаг 7. На горячую сковородку наливаем немного теста и распределяем его по поверхности.

Шаг 8. Жарим блинчики с двух сторон до румяности, укладываем стопкой и приглашаем семью к трапезе. Приятного аппетита!

Как приготовить блины на кислом молоке

Как приготовить блины на кислом молоке? Наверняка, каждый кулинар обнаруживал на полке холодильной камеры молоко, срок годности которого уже истек. Однако, это не повод выливать молочный продукт, пожарьте тонкие и ароматные блинчики – ваша семья останется в восторге!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Молоко кислое – 400 мл.

Мука – 260 гр.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, вынимаем молоко и яйца из холодильной камеры, так как эти ингредиенты должны иметь комнатную температуру.

Шаг 2. Для приготовления теста, в емкости с высокими бортиками соединяем кислое молоко, муку, яйца, соль, сахар и растительное масло.

Шаг 3. Горячую сковороду смазываем растительным маслом и выливаем черпак подготовленного теста, равномерно распределяем и обжариваем по 60 секунд с каждой стороны.

Шаг 4. Готовые блины осторожно перекладываем на тарелку.

Шаг 5. По желанию сдабриваем сметаной и джемом – дегустируем. Приятного аппетита!

Тонкие блины на минералке с дырочками

Тонкие блины на минералке с дырочками готовятся достаточно просто и быстро, а получаются невероятно румяными и вкусными. Для приготовления теста вам пригодятся простые и доступные продукты, которые имеются на полках любой кухни. Разнообразьте свое меню!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вода минеральная сильногазированная – 2 ст.

Мука – 2 ст.

Молоко – 1 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу для смешивания отправляем стакан минералки, молоко, яйца, соль и сахарный песок.

Шаг 2. Взбиваем.

Шаг 3. Вводим предварительно просеянную муку.

Шаг 4. Перемешиваем до получения гладкой и однородной консистенции.

Шаг 5. Выливаем оставшуюся минеральную воду и снова мешаем.

Шаг 6. Добавляем подсолнечное масло.

Шаг 7. Перемешав тесто, выливаем его на горячую сковородку, промазанную перед выпечкой первого блина, растительным маслом. Жарим тонкие блины с обеих сторон до образования румяной корочки.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие!

Блины на сыворотке

Блины на сыворотке – это изысканное кушанье, которое порадует вас своей оригинальной текстурой: ажурной и невероятно тонкой. Такие блины рекомендуется подавать к столу в сочетании с жирной сметаной, домашним вареньем либо обычной белой сгущенкой – пальчики оближешь!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сыворотка – 3 ст.

Яйца – 3 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука – 1,5 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыворотку выливаем в сотейник и слегка подогреваем.

Шаг 2. Вмешиваем яйца, соль и сахар.

Шаг 3. Высыпаем пшеничную муку и перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Добавляем растительное масло, мешаем и оставляем на 15 минут «отдохнуть». Затем еще раз размешиваем.

Шаг 5. Готовим блинчики на раскаленной сковородке с двух сторон до золотистости.

Шаг 6. Перед подачей кушанье можно дополнить сливочным маслом и сахаром. Приятного аппетита!

Как приготовить блины без яиц?

Как приготовить блины без яиц? Если в вашем холодильнике закончился такой продукт, как куриные яйца – это не повод лишать себя удовольствия полакомиться нежными и тающими во рту блинчиками. Несмотря на простой состав, кушанье получается безумно вкусным!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Молоко – 2 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску с высокими бортиками выливаем молоко.

Шаг 2. Затем отправляем муку, соль, сахарный песок и соду – мешаем при помощи венчика либо миксера.

Шаг 3. Замешанное тесто оставляем на полчаса, а затем добавляем растительное масло.

Шаг 4. Раскаленную сковородку смазываем растительным маслом, только перед выпеканием первого блина. Выливаем черпак теста, вращая сковороду, распределяем и жарим до образования дырочек.

Шаг 5. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Шаг 6. Сворачиваем аппетитные блинчики трубочкой и подаем к столу. Приятного аппетита!

Дрожжевые блины на молоке

Дрожжевые блины на молоке приятно удивят вас своей пышностью и нежностью, которые невозможно сравнить с чем-либо другим! Конечно, на приготовление такого блюда, кулинару придется потратить намного больше времени, нежели на жарку тонких блинов, однако, это того стоит!

Время готовки – 2 ч. 10 мин.

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Молоко – 900 мл.

Яйца – 2 шт.

Мука – 500 гр.

Масло сливочное – 25 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Около 200 миллилитров молока нагреваем до 30-35 градусов и смешиваем с сахаром.

Шаг 2. В молочную смесь крошим дрожжи и снова мешаем.

Шаг 3. Полученный раствор оставляем в теплом помещении на 10-15 минут для активации дрожжей.

Шаг 4. Аккуратно разбиваем яйца комнатной температуры и отделяем белки от желтков.

Шаг 5. Дважды просеиваем муку, добавляем желтки.

Шаг 6. В мучную смесь отправляем дрожжевой раствор и 700 миллилитров теплого молока.

Шаг 7. При помощи миксера объединяем компоненты на протяжении 8-10 минут, затягиваем пленкой и убираем в тепло на 60-90 минут.

Шаг 8. Отдохнувшее тесто дополняем растопленным и остывшим сливочным маслом.

Шаг 9. Белки со щепоткой соли взбиваем до пиков и аккуратно вмешиваем пену в тесто.

Шаг 10. Повторно накрываем смесь пленкой и оставляем еще на 20-25 минут.

Шаг 11. По истечении времени, выливаем три столовых ложки теста в центр горячей сковородки, промазанной растительным маслом.

Шаг 12. Жарим до светло-коричневого оттенка и переворачиваем, доводим до готовности.

Шаг 13. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!