Как приготовить чахохбили

Чахохбили – это невероятно вкусное блюдо грузинской кухни, которое порадует своей питательностью и ярким пряным ароматом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическое чахохбили из курицы по-грузински

Классическое чахохбили из курицы по-грузински – яркое блюдо для вашего домашнего или праздничного меню. Такое сытное угощение подойдет для обеда или ужина. Порадуйте родных ароматным и ярким по вкусу продуктом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Курица 1.5 кг

Лук репчатый 1 шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Масло сливочное 2 ст.л.

Чеснок ½ головки

Красное сухое вино 150 мл.

Томатный соус 200 гр.

Базилик сушеный 1 ч.л.

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Петрушка сушеная 1 ч.л.

Перец красный молотый ½ ч.л.

Паприка 1 ч.л.

Соль 1 чл.

Сахар-песок 1 чл.

Шаги 60 мин.

Чахохбили можно легко приготовить в домашних условиях. Подготовим основные ингредиенты из списка. Курицу разделываем на порционные части. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами. Тонкими пластинками разделываем чеснок. В глубокой сковороде разогреваем сливочное и растительное масла. Выкладываем сюда лук и чеснок, жарим до прозрачного состояния. Выкладываем из сковороды овощи и кладем сюда куриные части. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон. Выкладываем к курице обжаренные ранее лук с чесноком. Добавляем соль, сахар и специи. Вливаем вино и добавляем томатный соус. Закрываем крышкой и томим около 20-25 минут на медленном огне. Классическое чахохбили из курицы по-грузински готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Чахохбили из курицы на сковороде

Чахохбили из курицы на сковороде порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Бедра куриные – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец чили – 0,5 шт.

Кинза – 1 пучок.

Помидоры – 3 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриные бедра. Снимаем кожицу и извлекаем кости. Мякоть бедра режем небольшими кусочками.

Шаг 2. Разогреваем сковороду и жарим здесь куриное мясо. Готовим до румяной корочки и убираем на тарелку.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.

Шаг 4. Помидоры натираем на крупной терке.

Шаг 5. Обжариваем лук на сковороде до румянца. Добавляем томатную массу. Перемешиваем и тушим на медленном огне.

Шаг 6. Приготовим пасту из специй. Растираем в ступке чеснок, половинку стручка перца чили, соль, кинзу и специи. Вливаем две ложки растительного масла и перемешиваем.

Шаг 7. Ароматную смесь выкладываем в сковороду с томатной массой. Перемешиваем и томим вместе около 7-10 минут.

Шаг 8. Выкладываем сюда куриные кусочки. Перемешиваем и выключаем плиту.

Шаг 9. Чахохбили из курицы на сковороде готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Чахохбили из курицы в кастрюле

Чахохбили из курицы в кастрюле – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается добавлением большого количества ароматным специй. Обязательно попробуйте приготовить своими руками!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 1,2 кг.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лук репчатый красный – 4 шт.

Помидоры – 0,8 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Кинза – 4 ветки.

Петрушка – 3 ветки.

Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.

Перец красный острый молотый – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – 4 шт.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Бульон куриный – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу кладем в большую кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и варим около 40 минут.

Шаг 2. Готовую курицу достаем из кастрюлю, остужаем и разбираем на части. Бульон процеживаем.

Шаг 3. В кастрюлю вливаем растительное масло. Выкладываем сюда курицу и жарим до румяной корочки.

Шаг 4. Выкладываем сюда мелко порубленный красный лук. Перемешиваем и готовим около 8-10 минут.

Шаг 5. Очищаем от семян болгарский перец, режем его тонкой соломкой. Отправляем к курице. Готовим еще 5 минут.

Шаг 6. Вливаем 300 мл куриного бульона и тушим около 30 минут.

Шаг 7. Надрезаем помидоры и ошпариваем их. Дальше помидоры очищаем от кожицы и измельчаем.

Шаг 8. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Тушим все вместе 10 минут.

Шаг 9. Добавляем смесь из соли, чеснока и кинзы. Дополняем заготовку измельченной петрушкой, лавровыми листьями и другими специями. Готовим 10 минут, закрываем крышкой и томим еще 15 минут.

Шаг 10. Чахохбили из курицы в кастрюле готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Настоящее чахохбили в казане на костре

Настоящее чахохбили в казане на костре получается насыщенным по вкусу, удивительно ароматным и питательным. Такое угощение можно подавать к большому семейному обеду или ужину. Для приготовления блюда в лучших грузинских традициях используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бедро куриное – 6 шт.

Помидоры – 7 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 1 головка.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Базилик – 1 ч.л.

Аджика сухая – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло сливочное/растительное – 150 гр./150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казан на костре вливаем воду и кипятим ее. Ошпариваем в ней помидоры, затем снимаем с них кожуру, измельчаем мякоть. Воду из казана выливаем.

Шаг 2. Растапливаем в казане сливочное масло. Обжариваем на нем до румянца куриные бедра, предварительно разрубленные на три части.

Шаг 3. Выкладываем к мясу измельченный репчатый лук. Перемешиваем и жарим до румянца овоща.

Шаг 4. Дополняем заготовку колечками моркови.

Шаг 5. Через пару минут выкладываем измельченные сладкие перцы.

Шаг 6. Тушим пару минут. Добавляем томатную пасту, измельченные помидоры и головку чеснока. Солим и посыпаем специями из списка. Томим до готовности около 20 минут.

Шаг 7. Настоящее чахохбили в казане на костре готово. Угощайтесь!

Как приготовить чахохбили в духовке

Как приготовить чахохбили в духовке, рассказываем подробно в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое блюдо порадует ярким вкусом, ароматом и питательными свойствами. Ваши близкие или гости не смогут устоять. Подавайте к обеду или ужину.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Помидоры – 350 гр.

Тимьян – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем курицу и рубим ее на порционные куски.

Шаг 2. Помидоры разделываем на небольшие кусочки. Можно использовать замороженные помидоры, для более удобной нарезки.

Шаг 3. В небольшой тарелке соединяем растительное масло, измельченный чеснок, соль и специи. Вымешиваем.

Шаг 4. Поливаем заправкой кусочки курицы, перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания.

Шаг 5. Дополняем заготовку дольками помидоров.

Шаг 6. Запекаем угощение в разогретой до 180 градусов духовке около 45-60 минут.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить чахохбили в духовке. Обязательно попробуйте этого рецепт!

Чахохбили из курицы в мультиварке

Чахохбили из курицы в мультиварке порадует питательными свойствами, интересным вкусом и несложным кулинарным процессом. Аппетитное и сочное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец красный острый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Кинза – 1 пучок.

Чеснок – 2 головки.

Хмели-сунели – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рубим курицу на порционные части и выкладываем их в чашу мультиварки с растительным маслом. Обжариваем в режиме «выпечка» около 30 минут со всех сторон.

Шаг 2. Солим и перчим куриные кусочки.

Шаг 3. Сюда же отправляем полукольца репчатого лука. Обжариваем все вместе около 15-20 минут.

Шаг 4. Добавляем сюда кусочки сладкого перца. Готовим до мягкости овоща.

Шаг 5. Выкладываем в общую массу измельченные помидоры. Добавляем хмели-сунели. Готовим еще 15 минут.

Шаг 6. Присоединяем измельченную кинзу. Готовим еще 10 минут.

Шаг 7. Отправляем измельченный чеснок. Через 5-10 минут выключаем мультиварку.

Шаг 8. Чахохбили из курицы в мультиварке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Чахохбили из курицы с томатной пастой

Чахохбили из курицы с томатной пастой – это удивительно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается добавлением большого количества ароматных специй. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица небольшая – 1 шт.

Лук репчатый – 300 гр.

Лук-порей – 100 гр.

Морковь – 250 гр.

Паста томатная – 250 гр.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Хмели-сунели – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Паприка молотая сладкая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем небольшую курицу, хорошо промываем и рубим на части.

Шаг 2. Выкладываем кусочки птицы в разогретый казан со сливочным маслом.

Шаг 3. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 4. Дополняем курицу измельченным чесноком.

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук и колечки лука-порея.

Шаг 6. Отправляем в заготовку брусочки моркови.

Шаг 7. Также добавляем томатную пасту.

Шаг 8. Высыпаем соль и специи из списка.

Шаг 9. Закрываем блюдо крышкой и томим на медленном огне один час.

Шаг 10. Чахохбили из курицы с томатной пастой готовы. Подавайте к столу!

Чахохбили с картошкой

Чахохбили с картошкой получается яркое по вкусу, удивительно ароматное и питательное. Такое угощение можно подавать к большому семейному обеду или ужину. Для приготовления настоящего грузинского блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Голень куриная – 1 кг.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый – 6 шт.

Морковь – 6 шт.

Помидоры – 1 шт.

Вода – 250 мл.

Базилик – 2 ветки.

Петрушка – 2 ветки.

Чеснок – 4 зубчика.

Орех мускатный тертый – 1 щепотка.

Соус соевый – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рубим куриные голени на половинки. Картофель очищаем, промываем и режем на крупные кубики.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем куриные части до румянца на сильном огне.

Шаг 3. Отвариваем картошку в подсоленной воде, затем откидываем на дуршлаг.

Шаг 4. Режем лук полукольцами и жарим его в сковороде, в которой готовили курицу. Морковь натираем на крупной терке.

Шаг 5. В сотейник кладем курицу, обжаренный лук, картошку, тертую морковь, кубики помидора. Вливаем кипящую воду и томим под крышкой 10 минут.

Шаг 6. Дополняем блюдо измельченным чесноком, зеленью, соевым соусом, солью и специями. Тушим еще 10 минут.

Шаг 7. Чахохбили с картошкой готово. Можно подавать к столу и пробовать!

Чахохбили с помидорами

Чахохбили с помидорами порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и невероятной сочностью. Яркое грузинское блюдо станет изюминкой вашего домашнего или праздничного стола. Для приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Курица – 0,5 кг.

Помидоры – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу промываем и рубим на порционные части.

Шаг 2. Обжариваем курицу на сухой сковороде до румянца.

Шаг 3. Перекладываем курицу в сотейник, дополняем обжаренным луком.

Шаг 4. Промываем помидоры, ошпариваем их, очищаем и режем мелким кубиком.

Шаг 5. Выкладываем помидоры в общую массу, дополняем хмели-сунели. Вливаем воду, тушим под крышкой около 25 минут.

Шаг 6. В конце добавляем соль и перец. Затем выключаем огонь.

Шаг 7. Чахохбили с помидорами готовы. Подавайте к столу, дополнив зеленью, и угощайтесь!

Чахохбили из курицы с грецкими орехами

Чахохбили из курицы с грецкими орехами – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается удивительным пряным ароматом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Помидоры в собственном соку – 0,5 кг.

Лук репчатый красный – 4 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Кинза – 1 пучок.

Петрушка – 0,5 пучка.

Аджика – 1 ч.л.

Укроп – 2 веточки.

Соль сванская – 1 ч.л.

Тархун – 1 ч.л.

Базилик фиолетовый – 6 гр.

Орехи грецкие – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец острый зеленый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Кипяток – 0,5 ст.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу делим на порционные кусочки. Жарим их до яркого румянца на сковороде без масла. Вливаем кипяток, закрываем крышкой и томим до полной готовности.

Шаг 2. Режем лук полукольцами и жарим до румянца на сковороде с растительным маслом.

Шаг 3. Перемалываем томаты в соку, выкладываем к луку. Сюда же добавляем аджику, перемешиваем и тушим 3-4 минуты.

Шаг 4. Измельчаем чеснок, соединяем его с перемолотыми орехами, солью и остальными специями.

Шаг 5. Полученную массу с орехами выкладываем в смесь с томатами и луком. Тушим еще пару минут.

Шаг 6. Заливаем заготовкой курицу. Можно добавить еще немного соли и перца. Томим 5 минут.

Шаг 7. Добавляем зеленый перец и измельченную зелень. Перемешиваем и убираем с огня.

Шаг 8. Чахохбили из курицы с грецкими орехами готово. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!