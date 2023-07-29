Как приготовить чахохбили

Чахохбили – это невероятно вкусное блюдо грузинской кухни, которое порадует своей питательностью и ярким пряным ароматом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Классическое чахохбили из курицы по-грузински
Классическое чахохбили из курицы по-грузински – яркое блюдо для вашего домашнего или праздничного меню. Такое сытное угощение подойдет для обеда или ужина. Порадуйте родных ароматным и ярким по вкусу продуктом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.
Ингредиенты –+4 порц.
- Курица 1.5 кг
- Лук репчатый 1 шт.
- Масло растительное 2 ст.л.
- Масло сливочное 2 ст.л.
- Чеснок ½ головки
- Красное сухое вино 150 мл.
- Томатный соус 200 гр.
- Базилик сушеный 1 ч.л.
- Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.
- Петрушка сушеная 1 ч.л.
- Перец красный молотый ½ ч.л.
- Паприка 1 ч.л.
- Соль 1 чл.
- Сахар-песок 1 чл.
Шаги 60 мин.
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Чахохбили можно легко приготовить в домашних условиях. Подготовим основные ингредиенты из списка.
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Курицу разделываем на порционные части.
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Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами. Тонкими пластинками разделываем чеснок.
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В глубокой сковороде разогреваем сливочное и растительное масла. Выкладываем сюда лук и чеснок, жарим до прозрачного состояния.
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Выкладываем из сковороды овощи и кладем сюда куриные части. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон.
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Выкладываем к курице обжаренные ранее лук с чесноком. Добавляем соль, сахар и специи.
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Вливаем вино и добавляем томатный соус. Закрываем крышкой и томим около 20-25 минут на медленном огне.
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Классическое чахохбили из курицы по-грузински готово. Подавайте к столу и угощайтесь!
Чахохбили из курицы на сковороде
Чахохбили из курицы на сковороде порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1
Ингредиенты:
- Бедра куриные – 3 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Перец чили – 0,5 шт.
- Кинза – 1 пучок.
- Помидоры – 3 шт.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем куриные бедра. Снимаем кожицу и извлекаем кости. Мякоть бедра режем небольшими кусочками.
Шаг 2. Разогреваем сковороду и жарим здесь куриное мясо. Готовим до румяной корочки и убираем на тарелку.
Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.
Шаг 4. Помидоры натираем на крупной терке.
Шаг 5. Обжариваем лук на сковороде до румянца. Добавляем томатную массу. Перемешиваем и тушим на медленном огне.
Шаг 6. Приготовим пасту из специй. Растираем в ступке чеснок, половинку стручка перца чили, соль, кинзу и специи. Вливаем две ложки растительного масла и перемешиваем.
Шаг 7. Ароматную смесь выкладываем в сковороду с томатной массой. Перемешиваем и томим вместе около 7-10 минут.
Шаг 8. Выкладываем сюда куриные кусочки. Перемешиваем и выключаем плиту.
Шаг 9. Чахохбили из курицы на сковороде готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Чахохбили из курицы в кастрюле
Чахохбили из курицы в кастрюле – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается добавлением большого количества ароматным специй. Обязательно попробуйте приготовить своими руками!
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Курица – 1,2 кг.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Лук репчатый красный – 4 шт.
- Помидоры – 0,8 кг.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Кинза – 4 ветки.
- Петрушка – 3 ветки.
- Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.
- Перец красный острый молотый – 0,5 ч.л.
- Лист лавровый – 4 шт.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Бульон куриный – 300 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Курицу кладем в большую кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и варим около 40 минут.
Шаг 2. Готовую курицу достаем из кастрюлю, остужаем и разбираем на части. Бульон процеживаем.
Шаг 3. В кастрюлю вливаем растительное масло. Выкладываем сюда курицу и жарим до румяной корочки.
Шаг 4. Выкладываем сюда мелко порубленный красный лук. Перемешиваем и готовим около 8-10 минут.
Шаг 5. Очищаем от семян болгарский перец, режем его тонкой соломкой. Отправляем к курице. Готовим еще 5 минут.
Шаг 6. Вливаем 300 мл куриного бульона и тушим около 30 минут.
Шаг 7. Надрезаем помидоры и ошпариваем их. Дальше помидоры очищаем от кожицы и измельчаем.
Шаг 8. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Тушим все вместе 10 минут.
Шаг 9. Добавляем смесь из соли, чеснока и кинзы. Дополняем заготовку измельченной петрушкой, лавровыми листьями и другими специями. Готовим 10 минут, закрываем крышкой и томим еще 15 минут.
Шаг 10. Чахохбили из курицы в кастрюле готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Настоящее чахохбили в казане на костре
Настоящее чахохбили в казане на костре получается насыщенным по вкусу, удивительно ароматным и питательным. Такое угощение можно подавать к большому семейному обеду или ужину. Для приготовления блюда в лучших грузинских традициях используйте наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Бедро куриное – 6 шт.
- Помидоры – 7 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец сладкий – 2 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 головка.
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Базилик – 1 ч.л.
- Аджика сухая – 1 ст.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Масло сливочное/растительное – 150 гр./150 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В казан на костре вливаем воду и кипятим ее. Ошпариваем в ней помидоры, затем снимаем с них кожуру, измельчаем мякоть. Воду из казана выливаем.
Шаг 2. Растапливаем в казане сливочное масло. Обжариваем на нем до румянца куриные бедра, предварительно разрубленные на три части.
Шаг 3. Выкладываем к мясу измельченный репчатый лук. Перемешиваем и жарим до румянца овоща.
Шаг 4. Дополняем заготовку колечками моркови.
Шаг 5. Через пару минут выкладываем измельченные сладкие перцы.
Шаг 6. Тушим пару минут. Добавляем томатную пасту, измельченные помидоры и головку чеснока. Солим и посыпаем специями из списка. Томим до готовности около 20 минут.
Шаг 7. Настоящее чахохбили в казане на костре готово. Угощайтесь!
Как приготовить чахохбили в духовке
Как приготовить чахохбили в духовке, рассказываем подробно в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое блюдо порадует ярким вкусом, ароматом и питательными свойствами. Ваши близкие или гости не смогут устоять. Подавайте к обеду или ужину.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Курица – 1,5 кг.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Соль – 2 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Помидоры – 350 гр.
- Тимьян – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем курицу и рубим ее на порционные куски.
Шаг 2. Помидоры разделываем на небольшие кусочки. Можно использовать замороженные помидоры, для более удобной нарезки.
Шаг 3. В небольшой тарелке соединяем растительное масло, измельченный чеснок, соль и специи. Вымешиваем.
Шаг 4. Поливаем заправкой кусочки курицы, перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания.
Шаг 5. Дополняем заготовку дольками помидоров.
Шаг 6. Запекаем угощение в разогретой до 180 градусов духовке около 45-60 минут.
Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить чахохбили в духовке. Обязательно попробуйте этого рецепт!
Чахохбили из курицы в мультиварке
Чахохбили из курицы в мультиварке порадует питательными свойствами, интересным вкусом и несложным кулинарным процессом. Аппетитное и сочное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Перец сладкий – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец красный острый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Кинза – 1 пучок.
- Чеснок – 2 головки.
- Хмели-сунели – по вкусу.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рубим курицу на порционные части и выкладываем их в чашу мультиварки с растительным маслом. Обжариваем в режиме «выпечка» около 30 минут со всех сторон.
Шаг 2. Солим и перчим куриные кусочки.
Шаг 3. Сюда же отправляем полукольца репчатого лука. Обжариваем все вместе около 15-20 минут.
Шаг 4. Добавляем сюда кусочки сладкого перца. Готовим до мягкости овоща.
Шаг 5. Выкладываем в общую массу измельченные помидоры. Добавляем хмели-сунели. Готовим еще 15 минут.
Шаг 6. Присоединяем измельченную кинзу. Готовим еще 10 минут.
Шаг 7. Отправляем измельченный чеснок. Через 5-10 минут выключаем мультиварку.
Шаг 8. Чахохбили из курицы в мультиварке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!
Чахохбили из курицы с томатной пастой
Чахохбили из курицы с томатной пастой – это удивительно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается добавлением большого количества ароматных специй. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Курица небольшая – 1 шт.
- Лук репчатый – 300 гр.
- Лук-порей – 100 гр.
- Морковь – 250 гр.
- Паста томатная – 250 гр.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Хмели-сунели – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Паприка молотая сладкая – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выбираем небольшую курицу, хорошо промываем и рубим на части.
Шаг 2. Выкладываем кусочки птицы в разогретый казан со сливочным маслом.
Шаг 3. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон.
Шаг 4. Дополняем курицу измельченным чесноком.
Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук и колечки лука-порея.
Шаг 6. Отправляем в заготовку брусочки моркови.
Шаг 7. Также добавляем томатную пасту.
Шаг 8. Высыпаем соль и специи из списка.
Шаг 9. Закрываем блюдо крышкой и томим на медленном огне один час.
Шаг 10. Чахохбили из курицы с томатной пастой готовы. Подавайте к столу!
Чахохбили с картошкой
Чахохбили с картошкой получается яркое по вкусу, удивительно ароматное и питательное. Такое угощение можно подавать к большому семейному обеду или ужину. Для приготовления настоящего грузинского блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Голень куриная – 1 кг.
- Картофель – 6 шт.
- Лук репчатый – 6 шт.
- Морковь – 6 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Вода – 250 мл.
- Базилик – 2 ветки.
- Петрушка – 2 ветки.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Орех мускатный тертый – 1 щепотка.
- Соус соевый – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рубим куриные голени на половинки. Картофель очищаем, промываем и режем на крупные кубики.
Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем куриные части до румянца на сильном огне.
Шаг 3. Отвариваем картошку в подсоленной воде, затем откидываем на дуршлаг.
Шаг 4. Режем лук полукольцами и жарим его в сковороде, в которой готовили курицу. Морковь натираем на крупной терке.
Шаг 5. В сотейник кладем курицу, обжаренный лук, картошку, тертую морковь, кубики помидора. Вливаем кипящую воду и томим под крышкой 10 минут.
Шаг 6. Дополняем блюдо измельченным чесноком, зеленью, соевым соусом, солью и специями. Тушим еще 10 минут.
Шаг 7. Чахохбили с картошкой готово. Можно подавать к столу и пробовать!
Чахохбили с помидорами
Чахохбили с помидорами порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и невероятной сочностью. Яркое грузинское блюдо станет изюминкой вашего домашнего или праздничного стола. Для приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Курица – 0,5 кг.
- Помидоры – 3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Хмели-сунели – 1 ст.л.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Курицу промываем и рубим на порционные части.
Шаг 2. Обжариваем курицу на сухой сковороде до румянца.
Шаг 3. Перекладываем курицу в сотейник, дополняем обжаренным луком.
Шаг 4. Промываем помидоры, ошпариваем их, очищаем и режем мелким кубиком.
Шаг 5. Выкладываем помидоры в общую массу, дополняем хмели-сунели. Вливаем воду, тушим под крышкой около 25 минут.
Шаг 6. В конце добавляем соль и перец. Затем выключаем огонь.
Шаг 7. Чахохбили с помидорами готовы. Подавайте к столу, дополнив зеленью, и угощайтесь!
Чахохбили из курицы с грецкими орехами
Чахохбили из курицы с грецкими орехами – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается удивительным пряным ароматом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото!
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.
- Помидоры в собственном соку – 0,5 кг.
- Лук репчатый красный – 4 шт.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Кинза – 1 пучок.
- Петрушка – 0,5 пучка.
- Аджика – 1 ч.л.
- Укроп – 2 веточки.
- Соль сванская – 1 ч.л.
- Тархун – 1 ч.л.
- Базилик фиолетовый – 6 гр.
- Орехи грецкие – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец острый зеленый – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Кипяток – 0,5 ст.
- Кориандр – 0,5 ч.л.
- Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Курицу делим на порционные кусочки. Жарим их до яркого румянца на сковороде без масла. Вливаем кипяток, закрываем крышкой и томим до полной готовности.
Шаг 2. Режем лук полукольцами и жарим до румянца на сковороде с растительным маслом.
Шаг 3. Перемалываем томаты в соку, выкладываем к луку. Сюда же добавляем аджику, перемешиваем и тушим 3-4 минуты.
Шаг 4. Измельчаем чеснок, соединяем его с перемолотыми орехами, солью и остальными специями.
Шаг 5. Полученную массу с орехами выкладываем в смесь с томатами и луком. Тушим еще пару минут.
Шаг 6. Заливаем заготовкой курицу. Можно добавить еще немного соли и перца. Томим 5 минут.
Шаг 7. Добавляем зеленый перец и измельченную зелень. Перемешиваем и убираем с огня.
Шаг 8. Чахохбили из курицы с грецкими орехами готово. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!