Как приготовить чахохбили

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Чахохбили – это невероятно вкусное блюдо грузинской кухни, которое порадует своей питательностью и ярким пряным ароматом. Можно подавать к домашнему обеду, ужину или в рамках праздничного стола. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическое чахохбили из курицы по-грузински

Классическое чахохбили из курицы по-грузински – яркое блюдо для вашего домашнего или праздничного меню. Такое сытное угощение подойдет для обеда или ужина. Порадуйте родных ароматным и ярким по вкусу продуктом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Как приготовить чахохбили

Ингредиенты –+4 порц.

  • Курица 1.5 кг
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Масло сливочное 2 ст.л.
  • Чеснок ½ головки
  • Красное сухое вино 150 мл.
  • Томатный соус 200 гр.
  • Базилик сушеный 1 ч.л.
  • Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.
  • Петрушка сушеная 1 ч.л.
  • Перец красный молотый ½ ч.л.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Соль 1 чл.
  • Сахар-песок 1 чл.

Шаги 60 мин.

  1. Как приготовить чахохбили

    Чахохбили можно легко приготовить в домашних условиях. Подготовим основные ингредиенты из списка.

  2. Как приготовить чахохбили

    Курицу разделываем на порционные части.

  3. Как приготовить чахохбили

    Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами. Тонкими пластинками разделываем чеснок.

  4. Как приготовить чахохбили

    В глубокой сковороде разогреваем сливочное и растительное масла. Выкладываем сюда лук и чеснок, жарим до прозрачного состояния.

  5. Как приготовить чахохбили

    Выкладываем из сковороды овощи и кладем сюда куриные части. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон.

  6. Как приготовить чахохбили

    Выкладываем к курице обжаренные ранее лук с чесноком. Добавляем соль, сахар и специи.

  7. Как приготовить чахохбили

    Вливаем вино и добавляем томатный соус. Закрываем крышкой и томим около 20-25 минут на медленном огне.

  8. Как приготовить чахохбили

    Классическое чахохбили из курицы по-грузински готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Чахохбили из курицы на сковороде

Чахохбили из курицы на сковороде порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит привычное меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Бедра куриные – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриные бедра. Снимаем кожицу и извлекаем кости. Мякоть бедра режем небольшими кусочками.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Разогреваем сковороду и жарим здесь куриное мясо. Готовим до румяной корочки и убираем на тарелку.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко режем его.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Помидоры натираем на крупной терке.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Обжариваем лук на сковороде до румянца. Добавляем томатную массу. Перемешиваем и тушим на медленном огне.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Приготовим пасту из специй. Растираем в ступке чеснок, половинку стручка перца чили, соль, кинзу и специи. Вливаем две ложки растительного масла и перемешиваем.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Ароматную смесь выкладываем в сковороду с томатной массой. Перемешиваем и томим вместе около 7-10 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 8. Выкладываем сюда куриные кусочки. Перемешиваем и выключаем плиту.

Как приготовить чахохбили

Шаг 9. Чахохбили из курицы на сковороде готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как приготовить чахохбили

Чахохбили из курицы в кастрюле

Чахохбили из курицы в кастрюле – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается добавлением большого количества ароматным специй. Обязательно попробуйте приготовить своими руками!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 1,2 кг.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Лук репчатый красный – 4 шт.
  • Помидоры – 0,8 кг.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Кинза – 4 ветки.
  • Петрушка – 3 ветки.
  • Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.
  • Перец красный острый молотый – 0,5 ч.л.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Бульон куриный – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу кладем в большую кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и варим около 40 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Готовую курицу достаем из кастрюлю, остужаем и разбираем на части. Бульон процеживаем.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. В кастрюлю вливаем растительное масло. Выкладываем сюда курицу и жарим до румяной корочки.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Выкладываем сюда мелко порубленный красный лук. Перемешиваем и готовим около 8-10 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Очищаем от семян болгарский перец, режем его тонкой соломкой. Отправляем к курице. Готовим еще 5 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Вливаем 300 мл куриного бульона и тушим около 30 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Надрезаем помидоры и ошпариваем их. Дальше помидоры очищаем от кожицы и измельчаем.

Как приготовить чахохбили

Шаг 8. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Тушим все вместе 10 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 9. Добавляем смесь из соли, чеснока и кинзы. Дополняем заготовку измельченной петрушкой, лавровыми листьями и другими специями. Готовим 10 минут, закрываем крышкой и томим еще 15 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 10. Чахохбили из курицы в кастрюле готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить чахохбили

Настоящее чахохбили в казане на костре

Настоящее чахохбили в казане на костре получается насыщенным по вкусу, удивительно ароматным и питательным. Такое угощение можно подавать к большому семейному обеду или ужину. Для приготовления блюда в лучших грузинских традициях используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Бедро куриное – 6 шт.
  • Помидоры – 7 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Базилик – 1 ч.л.
  • Аджика сухая – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное/растительное – 150 гр./150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казан на костре вливаем воду и кипятим ее. Ошпариваем в ней помидоры, затем снимаем с них кожуру, измельчаем мякоть. Воду из казана выливаем.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Растапливаем в казане сливочное масло. Обжариваем на нем до румянца куриные бедра, предварительно разрубленные на три части.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Выкладываем к мясу измельченный репчатый лук. Перемешиваем и жарим до румянца овоща.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Дополняем заготовку колечками моркови.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Через пару минут выкладываем измельченные сладкие перцы.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Тушим пару минут. Добавляем томатную пасту, измельченные помидоры и головку чеснока. Солим и посыпаем специями из списка. Томим до готовности около 20 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Настоящее чахохбили в казане на костре готово. Угощайтесь!

Как приготовить чахохбили

Как приготовить чахохбили в духовке

Как приготовить чахохбили в духовке, рассказываем подробно в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовое блюдо порадует ярким вкусом, ароматом и питательными свойствами. Ваши близкие или гости не смогут устоять. Подавайте к обеду или ужину.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Помидоры – 350 гр.
  • Тимьян – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем курицу и рубим ее на порционные куски.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Помидоры разделываем на небольшие кусочки. Можно использовать замороженные помидоры, для более удобной нарезки.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. В небольшой тарелке соединяем растительное масло, измельченный чеснок, соль и специи. Вымешиваем.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Поливаем заправкой кусочки курицы, перемешиваем. Выкладываем в форму для запекания.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Дополняем заготовку дольками помидоров.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Запекаем угощение в разогретой до 180 градусов духовке около 45-60 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить чахохбили в духовке. Обязательно попробуйте этого рецепт!

Как приготовить чахохбили

Чахохбили из курицы в мультиварке

Чахохбили из курицы в мультиварке порадует питательными свойствами, интересным вкусом и несложным кулинарным процессом. Аппетитное и сочное угощение никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец красный острый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рубим курицу на порционные части и выкладываем их в чашу мультиварки с растительным маслом. Обжариваем в режиме «выпечка» около 30 минут со всех сторон.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Солим и перчим куриные кусочки.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Сюда же отправляем полукольца репчатого лука. Обжариваем все вместе около 15-20 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Добавляем сюда кусочки сладкого перца. Готовим до мягкости овоща.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Выкладываем в общую массу измельченные помидоры. Добавляем хмели-сунели. Готовим еще 15 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Присоединяем измельченную кинзу. Готовим еще 10 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Отправляем измельченный чеснок. Через 5-10 минут выключаем мультиварку.

Как приготовить чахохбили

Шаг 8. Чахохбили из курицы в мультиварке готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить чахохбили

Чахохбили из курицы с томатной пастой

Чахохбили из курицы с томатной пастой – это удивительно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается добавлением большого количества ароматных специй. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица небольшая – 1 шт.
  • Лук репчатый – 300 гр.
  • Лук-порей – 100 гр.
  • Морковь – 250 гр.
  • Паста томатная – 250 гр.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Хмели-сунели – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Паприка молотая сладкая – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем небольшую курицу, хорошо промываем и рубим на части.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Выкладываем кусочки птицы в разогретый казан со сливочным маслом.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Обжариваем до румяной корочки со всех сторон.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Дополняем курицу измельченным чесноком.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Сюда же отправляем измельченный репчатый лук и колечки лука-порея.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Отправляем в заготовку брусочки моркови.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Также добавляем томатную пасту.

Как приготовить чахохбили

Шаг 8. Высыпаем соль и специи из списка.

Как приготовить чахохбили

Шаг 9. Закрываем блюдо крышкой и томим на медленном огне один час.

Как приготовить чахохбили

Шаг 10. Чахохбили из курицы с томатной пастой готовы. Подавайте к столу!

Как приготовить чахохбили

Чахохбили с картошкой

Чахохбили с картошкой получается яркое по вкусу, удивительно ароматное и питательное. Такое угощение можно подавать к большому семейному обеду или ужину. Для приготовления настоящего грузинского блюда используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Голень куриная – 1 кг.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук репчатый – 6 шт.
  • Морковь – 6 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Вода – 250 мл.
  • Базилик – 2 ветки.
  • Петрушка – 2 ветки.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Орех мускатный тертый – 1 щепотка.
  • Соус соевый – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рубим куриные голени на половинки. Картофель очищаем, промываем и режем на крупные кубики.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем куриные части до румянца на сильном огне.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Отвариваем картошку в подсоленной воде, затем откидываем на дуршлаг.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Режем лук полукольцами и жарим его в сковороде, в которой готовили курицу. Морковь натираем на крупной терке.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. В сотейник кладем курицу, обжаренный лук, картошку, тертую морковь, кубики помидора. Вливаем кипящую воду и томим под крышкой 10 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Дополняем блюдо измельченным чесноком, зеленью, соевым соусом, солью и специями. Тушим еще 10 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Чахохбили с картошкой готово. Можно подавать к столу и пробовать!

Как приготовить чахохбили

Чахохбили с помидорами

Чахохбили с помидорами порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и невероятной сочностью. Яркое грузинское блюдо станет изюминкой вашего домашнего или праздничного стола. Для приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Курица – 0,5 кг.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Хмели-сунели – 1 ст.л.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу промываем и рубим на порционные части.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Обжариваем курицу на сухой сковороде до румянца.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Перекладываем курицу в сотейник, дополняем обжаренным луком.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Промываем помидоры, ошпариваем их, очищаем и режем мелким кубиком.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Выкладываем помидоры в общую массу, дополняем хмели-сунели. Вливаем воду, тушим под крышкой около 25 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6.  В конце добавляем соль и перец. Затем выключаем огонь.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Чахохбили с помидорами готовы. Подавайте к столу, дополнив зеленью, и угощайтесь!

Как приготовить чахохбили

Чахохбили из курицы с грецкими орехами

Чахохбили из курицы с грецкими орехами – это невероятно вкусное и аппетитное блюдо для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение грузинской кухни отличается удивительным пряным ароматом. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Помидоры в собственном соку – 0,5 кг.
  • Лук репчатый красный – 4 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Петрушка – 0,5 пучка.
  • Аджика – 1 ч.л.
  • Укроп – 2 веточки.
  • Соль сванская – 1 ч.л.
  • Тархун – 1 ч.л.
  • Базилик фиолетовый – 6 гр.
  • Орехи грецкие – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец острый зеленый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Кипяток – 0,5 ст.
  • Кориандр – 0,5 ч.л.
  • Уцхо-сунели – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу делим на порционные кусочки. Жарим их до яркого румянца на сковороде без масла. Вливаем кипяток, закрываем крышкой и томим до полной готовности.

Как приготовить чахохбили

Шаг 2. Режем лук полукольцами и жарим до румянца на сковороде с растительным маслом.

Как приготовить чахохбили

Шаг 3. Перемалываем томаты в соку, выкладываем к луку. Сюда же добавляем аджику, перемешиваем и тушим 3-4 минуты.

Как приготовить чахохбили

Шаг 4. Измельчаем чеснок, соединяем его с перемолотыми орехами, солью и остальными специями.

Как приготовить чахохбили

Шаг 5. Полученную массу с орехами выкладываем в смесь с томатами и луком. Тушим еще пару минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 6. Заливаем заготовкой курицу. Можно добавить еще немного соли и перца. Томим 5 минут.

Как приготовить чахохбили

Шаг 7. Добавляем зеленый перец и измельченную зелень. Перемешиваем и убираем с огня.

Как приготовить чахохбили

Шаг 8. Чахохбили из курицы с грецкими орехами готово. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Как приготовить чахохбили

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