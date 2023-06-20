Рецепты Как приготовить дома Апероль Шприц – настоящий итальянский рецепт По Admin - 20 июня, 2023 0 31 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Этот коктейль покорил не одну вечеринку. Без него не обходится ни один праздник летом или девичьи посиделки. Да, мы говорим об Апероль Шприц. История коктейля Апероль Шприц начинается с битера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе. Именно в его честь назвали напиток. В состав этого легкого аперитива входят апельсины, горечавка, ревень, ароматические травы, произрастающие в пригороде Пьемонта, и плоды хинного дерева. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Эта фирменная травяная горечь идеально дополнила популярные в начале XX века коктейли «спритцы», в которых смешивали локальное вино и безалкогольный тоник. В результате такого сочетания и появился коктейль Апероль Шприц, свежесть и приятную терпкость которого обожают миллионы европейцев. Рецепт коктейля Апероль Шприц Время: 5 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 40 граммов битера Aperol; – 60 граммов Просеко или другого сухого игристого вина; – 20 граммов газированной воды или тоника; – лед; – апельсин. Приготовление: Нарезаем апельсин ломтиками. Все ингредиенты смешиваем в охлажденном бокале, добавляем лед. Сразу подаем прохладный напиток вместе с трубочкой. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт классического напитка Апероль Шприц? Попробуйте также приготовить другие популярные коктейли, которые подходят к летней жаре. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Блюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеТри холодных супа на лето – пальчики оближетеЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовИз нежного ошейка. Как приготовить шпигованную буженину