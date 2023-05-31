Рецепты Как приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напитка По Admin - 31 мая, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Освежающий квас – идеальное средство облегчить жаркие дни. Приготовьте дома этот ароматный и особенный напиток. С давних времен в летний период украинцы любят пить квас. Этот напиток можно легко приготовить своими руками, нужно всего несколько простых ингредиентов. Читайте Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рецепт хлебного кваса Время: 40 минут + 3 дня Порций: 6 Прекрасный напиток / Фото unsplash Ингредиенты: – 1,5 килограмма целозернового хлеба; – 5 литров воды; – 4 чайные ложки сухих дрожжей; – несколько ложек сахара; – изюм по вкусу. Приготовление: Цельнозерновой хлеб нарежьте ломтиками и поджарьте в духовке. Затем гренки измельчите, залейте 5 литрами теплой кипяченой воды и добавьте дрожжи и сахар Накройте и оставьте в теплом месте на 3 дня. Процедите через мелкое сито, разлейте по бутылкам и добавьте немного изюма по вкусу. Закройте и храните в холодильнике (до 10 дней). Полезно знать Скорость приготовления кваса обычно зависит от температуры. При повышенных градусах время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас – тем насыщеннее и резче будет его вкус. Кроме прохладного кваса, приготовьте пожилой лимонад без сахара – это так вкусно! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше