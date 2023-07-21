Как приготовить ягодный чизкейк без выпечки: доступный рецепт сезонного десерта

Для приготовления чизкейка можно взять любые ягоды, которые есть дома.

В сезон ягод просто грех не побаловать себя десертами с добавлением малины, голубики, смородины и других вкусных ягод. Сегодня предлагаем вам приготовить ягодный чизкейк без выпечки по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук. Он получается очень нежным, очень ароматным, с кислинкой и будет очень кстати в жаркую погоду.

Чизкейк с ягодами без выпечки

печенье (к кофе) – 290 гр;

масло – 140 гр;

сливочный сыр – 400 гр;

сливки или сметана(от 20%) – 300 мл;

сахарная пудра – 100 гр;

желатин – 20 гр;

вода – 110 мл;

ягоды – две пригоршни;

желе – 1 пачка.

Способ приготовления:

Печенье перетереть в крошку или измельчить в блендере, смешать его с растопленным маслом, выложить в разъемную форму, застеленную пергаментом, утрамбовав и сформировав бортики. Поставить в морозилку.

Тем временем готовим заливку. Первым делом желатин необходимо залить водой и оставить, чтобы он набух.

В миску положить творог, сливки, сахарную пудру, добавить растопленный на водяной бане и немного остывший желатин. Перебить все блендером и вылить в форму. Поставить в холодильник до застывания.

Выложить сверху любые ягоды, сверху залить желе, поставить на несколько часов, чтобы все застыло.

Чтобы легче было достать чизкейк из формы, нужно аккуратно пройтись тонким ножом между стенкой формы и бортиком чизкейка.

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