Рецепты Как приготовить идеальное яйцо пашот так, как из ресторана – рецепт По Admin - 15 июня, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Яйца пашот, или в распашонках – популярное блюдо французской кухни, которое стало популярным в мире. Особенно ее используют в изысканных ресторанах для завтраков или овощей. Впервые яйца пашот были упомянуты в кулинарной книге XIV века под названием Le Menagier de Paris. С тех пор они завоевали поклонников по всему миру, ведь нежная кремовая консистенция этих яиц никого не оставит равнодушным. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям 24 канал подготовил для вас детальный рецепт приготовления яиц пашот, чтобы и вы могли почувствовать себя как бы в изысканном ресторане Франции, но не покидая собственную кухню. Сам способ приготовления называется пошатывание — это тепловая обработка пищи, вариант томления, который заключается в приготовлении продукта в жидкости (это может быть вода, бульон, молоко, вино) при температуре ниже точки кипения. Пашотку также используют для приготовления других нежных продуктов, не только яиц. Рецепт яйца пашот Время: 5 минут Ингредиенты: – яйцо; – 1 столовая ложка уксуса; – соль. Приготовление: Яйцо осторожно выбейте в стакан. В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус и соль. Доведите до кипения и убавьте газ, чтобы не образовывались пузырьки. Яйцо пашот / Фото Foodie crush Активно помешивайте венчиком, чтобы в центре кастрюли образовалась воронка. Осторожно вылейте яйцо в центр воронки и варите 3-4 минуты. Достаньте яйцо лопаткой или шумовкой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить чесночные стрелки – это очень вкусно! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Врач рассказал, какая соль самая полезнаяДесерт без выпечки – готовим битое стеклоОт тоста с фасолью до пахлавы – рецепты блюд, которые обожают королиКак приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецептЧто нельзя употреблять в Петров пост – календарь питания