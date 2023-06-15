Как приготовить идеальное яйцо пашот так, как из ресторана – рецепт

Яйца пашот, или в распашонках – популярное блюдо французской кухни, которое стало популярным в мире. Особенно ее используют в изысканных ресторанах для завтраков или овощей.

Впервые яйца пашот были упомянуты в кулинарной книге XIV века под названием Le Menagier de Paris. С тех пор они завоевали поклонников по всему миру, ведь нежная кремовая консистенция этих яиц никого не оставит равнодушным.

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24 канал подготовил для вас детальный рецепт приготовления яиц пашот, чтобы и вы могли почувствовать себя как бы в изысканном ресторане Франции, но не покидая собственную кухню.

Сам способ приготовления называется пошатывание — это тепловая обработка пищи, вариант томления, который заключается в приготовлении продукта в жидкости (это может быть вода, бульон, молоко, вино) при температуре ниже точки кипения. Пашотку также используют для приготовления других нежных продуктов, не только яиц.

Рецепт яйца пашот

Время: 5 минут

Ингредиенты:

– яйцо;

– 1 столовая ложка уксуса;

– соль.

Приготовление:

Яйцо осторожно выбейте в стакан.

В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус и соль. Доведите до кипения и убавьте газ, чтобы не образовывались пузырьки.

Яйцо пашот / Фото Foodie crush

Активно помешивайте венчиком, чтобы в центре кастрюли образовалась воронка.

Осторожно вылейте яйцо в центр воронки и варите 3-4 минуты.

Достаньте яйцо лопаткой или шумовкой.

Приятного аппетита!

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