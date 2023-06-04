Рецепты Как приготовить идеальную уху из красной рыбы: раскрыты секреты суши-ресторанов По Admin - 4 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Уху можно варить из любой рыбы. Но если выбрать правильный главный ингредиент, то можно получить наваристое и ароматное блюдо. Для того чтобы приготовить уху из красной рыбы, необходимо выбрать свежие продукты и четко придерживаться рецепта. Если знать несколько секретов, то вы будете пробовать необыкновенно вкусное блюдо. Лучше всего готовить это блюдо из семги или лосося – тогда оно будет особенно насыщенным. Интересно Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Уха из семги Время: 1 час Порций: 4 Прекрасное блюдо для обеда / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – пол луковицы; – пол столовой ложки сливочного масла; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 маленький кабачок; – 1,5 литра овощного бульона; – 1 картофелина; – 3 ломтика перца чили; – полчайной ложки паприки, куркумы и сушеного орегано; – 150 грамм стручковой фасоли; – 200 грамм кукурузы; – 400 грамм филе семги; – 80 миллилитров сливок 30%; – соль, перец по вкусу; – укроп по вкусу. Приготовление: Обжарьте на сковороде нарезанный кубиками лук на оливковом масле и сливочном масле. Добавьте нарезанные кубиками цуккини и жарьте, время от времени помешивая. Влейте горячий бульон и доведите до кипения. Тем временем добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, перец чили и специи. Добавьте фасоль и по желанию кукурузу и еще отварите. Приправьте солью и перцем. Варите около 10 минут, пока овощи не станут мягкими. С семги снимите кожу и нарежьте кубиками. Добавьте в суп и варите на слабом огне около 1 минуты. Снимите с огня, добавьте сливки и столовую ложку измельченного укропа. Как приготовить уху, как в ресторане Рыбную уху нужно варить максимум несколько минут. Каждый вид рыбы имеет свои свойства. В общем, можно считать, что филе толщиной около 2,5 сантиметра готовится около 7 минут, а кусочки — около 2 минут. Улучшить вкус блюда помогут свежая зелень и белое вино. Рыбную уху можно подавать с гренками, рисом, картофелем и дополнительными овощами. Не забудьте правильно украсить блюдо. Очень эффектно смотрится, если подать уху в глубокой тарелке, украсив веточкой свежего укропа или петрушки. Помните, что эстетичность подачи имеет большое значение для восприятия ее вкуса. Для сытного обеда дополните аппетитную уху запеканкой с брокколи. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть