Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт

Когда речь идет о семейной трапезе, мало какие блюда могут сравниться с гармоничным сочетанием запеченной курочки с корочкой и молодого картофеля. Июнь – это лучший период, когда следует приготовить такую вкуснятину.

Молодой картофель обычно варят, но попробуйте его запечь вместе с куриными голеньми и маслом, рекомендует 24 Канал. Благодаря этому блюдо будет иметь нежный сливочный вкус и хрустящую корочку, что непременно понравится даже самым прихотливым кулинарным критикам – детям.

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Все потому, что запеченные куриные голени – это не только вкусно, но и удобно. Ребёнок может легко их держать в руке и есть нежное мясо вплоть до косточки. Кроме этого, в сочетании с молодым картофелем и маслом голени будут иметь нежный сливочный вкус, что впоследствии будет напоминать им детство. Поэтому можете быть уверены: это блюдо, без преувеличения, особенное.

А еще – не сложное в воспроизведении. Поэтому независимо от того, вы опытный шеф-повар или кулинарный энтузиаст, который хочет расширить ежедневное меню, этот рецепт куриных голеней, запеченных с молодым картофелем и маслом, вам точно удастся!

Но следует учесть, что от качества мяса будет зависеть результат. Потому выбирайте продукцию только от надежного производителя. Такого как ТМ «Наша Ряба» – украинского бренда, уже более 20 лет доставляющего на полки магазинов только свежую и отборную курятину. Мясо этого производителя отвечает самым высоким стандартам качества, упакованным и вымытым. Поэтому достаточно извлечь куриные голени из упаковки и начать их приготовление.

Кстати, в большой упаковке их аж 7, поэтому голеней хватит на всех! А как их приготовить по-особому – делимся в пошаговом рецепте.

Рецепт запеченных куриных голеней с молодым картофелем и маслом

Время: 1,20 часа

1,20 часа Порций: 7

Готовим куриные голени / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба»;

– 2 килограмма молодого картофеля;

– 200 граммов сливочного масла;

– специи: соль, сладкая паприка, молотый душистый перец, сушеный розмарин по вкусу;

– укроп по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте картофель и снимите шкурку.

Для того чтобы кожица легко отделилась, покропите картофель смесью соли и уксуса или лимонного сока. Благодаря этому лайфхаку чистка молодого картофеля пройдет легко и без особого труда. После этого следует промыть овощ под проточной водой. Очищенный картофель насыпьте в большую миску, выложите куриные голени и посыпьте специями, тщательно все перемешайте. Разогрейте духовку до 160 градусов Выложите голени и картофель на противень поставьте в духовку в режим конвекции на 15 минут. В небольшом сотейнике растопите 200 граммов сливочного масла. Через 15 минут после начала запекания полейте курицу растопленным маслом и поставьте в духовку еще на 45 минут. Через каждые 15 минут поливайте голени растопленным маслом со дна формы. Укроп измельчите на доске. Готовый картофель и голени выложите на порционные тарелки и посыпьте свежим укропом.

Приятного аппетита!