Рецепты Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт По Admin - 14 июня, 2023 0 21 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда речь идет о семейной трапезе, мало какие блюда могут сравниться с гармоничным сочетанием запеченной курочки с корочкой и молодого картофеля. Июнь – это лучший период, когда следует приготовить такую вкуснятину. Молодой картофель обычно варят, но попробуйте его запечь вместе с куриными голеньми и маслом, рекомендует 24 Канал. Благодаря этому блюдо будет иметь нежный сливочный вкус и хрустящую корочку, что непременно понравится даже самым прихотливым кулинарным критикам – детям. К теме Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Все потому, что запеченные куриные голени – это не только вкусно, но и удобно. Ребёнок может легко их держать в руке и есть нежное мясо вплоть до косточки. Кроме этого, в сочетании с молодым картофелем и маслом голени будут иметь нежный сливочный вкус, что впоследствии будет напоминать им детство. Поэтому можете быть уверены: это блюдо, без преувеличения, особенное. А еще – не сложное в воспроизведении. Поэтому независимо от того, вы опытный шеф-повар или кулинарный энтузиаст, который хочет расширить ежедневное меню, этот рецепт куриных голеней, запеченных с молодым картофелем и маслом, вам точно удастся! Но следует учесть, что от качества мяса будет зависеть результат. Потому выбирайте продукцию только от надежного производителя. Такого как ТМ «Наша Ряба» – украинского бренда, уже более 20 лет доставляющего на полки магазинов только свежую и отборную курятину. Мясо этого производителя отвечает самым высоким стандартам качества, упакованным и вымытым. Поэтому достаточно извлечь куриные голени из упаковки и начать их приготовление. Кстати, в большой упаковке их аж 7, поэтому голеней хватит на всех! А как их приготовить по-особому – делимся в пошаговом рецепте. Рецепт запеченных куриных голеней с молодым картофелем и маслом Время: 1,20 часа Порций: 7 Готовим куриные голени / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба»; – 2 килограмма молодого картофеля; – 200 граммов сливочного масла; – специи: соль, сладкая паприка, молотый душистый перец, сушеный розмарин по вкусу; – укроп по вкусу. Приготовление: Тщательно промойте картофель и снимите шкурку. Для того чтобы кожица легко отделилась, покропите картофель смесью соли и уксуса или лимонного сока. Благодаря этому лайфхаку чистка молодого картофеля пройдет легко и без особого труда. После этого следует промыть овощ под проточной водой. Очищенный картофель насыпьте в большую миску, выложите куриные голени и посыпьте специями, тщательно все перемешайте. Разогрейте духовку до 160 градусов Выложите голени и картофель на противень поставьте в духовку в режим конвекции на 15 минут. В небольшом сотейнике растопите 200 граммов сливочного масла. Через 15 минут после начала запекания полейте курицу растопленным маслом и поставьте в духовку еще на 45 минут. Через каждые 15 минут поливайте голени растопленным маслом со дна формы. Укроп измельчите на доске. Готовый картофель и голени выложите на порционные тарелки и посыпьте свежим укропом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Что нельзя употреблять в Петров пост – календарь питанияВы всегда делали это не правильно – сколько времени нужно варить молодой картофельСезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкусЧем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дняВкусная еда за 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцам