Как приготовить любой салат намного вкуснее. Есть простой способ: подходит даже для оливье и цезаря

При приготовлении салатов большой акцент делается на соус, которым заправляется данное блюдо. Без заправки салат трудно считать настоящим салатом. Яство превращается в набор нарезанных мелко овощей с солью, что не особо презентабельно и интересно.

По этой причине, повара всего мира постоянно экспериментируют с соусами при готовке салатов. Основными компонентами для заправок выступают разные виды горчицы, меда и специи.

Мы привыкли употреблять данное блюдо с майонезом, греческим йогуртом, сметаной или оливковым нерафинированным маслом. Однако, существуют более интересные рецепты заправки для салата.

Ингредиенты для заправки:

сметана 15-20% — 100 г;

вареные желтки — 2 шт.;

горчица — ч. л.;

каперсы — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — ⅓ ч. л.

Приготовление заправки:

В глубокий стакан нужно положить сметану, горчицу и каперсы. желтки перетираем при помощи терки в мелкую крошку, которую тоже надо добавить в стакан к сметане.

В стакан также высыпаем соль и сахар, взбиваем блендером до однородной массы. По вкусу можно добавить в соус лимонный сок, черный молотый перец или любимые специи.

Получается отличная альтернатива майонезу, которая будет иметь более яркий вкус. Можно добавлять эту заправку в оливье, сельдь под шубой и Цезарь.