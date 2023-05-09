Рецепты Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минуты По Admin - 9 мая, 2023 0 75 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Иногда хочется чего-то сладкого, но времени на долгое приготовление нет, да и желания провести день у плиты тоже. Мы подготовили рецепт мраморного кекса через час. Мраморный кекс – идеальная рыхлая домашняя выпечка. Его можно формировать как большим цельным кексом, так и маленькими порциями в бумажных формах. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Идеальный, рыхлый и нежный шоколадно-ванильный кекс подойдет как к завтраку или семейному чаепитию, так и в подарок (можно красиво украсить его кремом). Рецепт мраморного кекса Время: 60 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты: – 3 яйца; – 150 граммов сахара + щепотка соли; – 120 граммов молока; – 125 граммов масла; – 250 граммов муки; – 1 столовая ложка крахмала; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 3 столовые ложки какао + 3 столовые ложки молока; – 1 чайная ложка ванильного сахара. Приготовление: Жаропрочную форму для выпекания смазываем маслом и покрываем пергаментом, если силиконовая – смазываем каплей масла. Сбиваем яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавляем молоко и растительное масло. ️Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем. В два приема просеиваем муку во взбитые яйца и каждый раз взбиваем на минимальной скорости миксера. Разделяем тесто на 2 части. Одну смешиваем с какао и молоком, в другую добавляем ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. В форму выкладываем в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на выложенном тесте делаем узором шпажкой или вилочкой. Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. После приготовления шпажкой проверьте кекс на готовность, и при необходимости допекаем. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовТри любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена МакгрейдиЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьСмакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосисками