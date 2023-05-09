Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минуты

Иногда хочется чего-то сладкого, но времени на долгое приготовление нет, да и желания провести день у плиты тоже. Мы подготовили рецепт мраморного кекса через час.

Мраморный кекс – идеальная рыхлая домашняя выпечка. Его можно формировать как большим цельным кексом, так и маленькими порциями в бумажных формах.

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Идеальный, рыхлый и нежный шоколадно-ванильный кекс подойдет как к завтраку или семейному чаепитию, так и в подарок (можно красиво украсить его кремом).

Рецепт мраморного кекса

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 150 граммов сахара + щепотка соли;

– 120 граммов молока;

– 125 граммов масла;

– 250 граммов муки;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 3 столовые ложки какао + 3 столовые ложки молока;

– 1 чайная ложка ванильного сахара.

Приготовление:

Жаропрочную форму для выпекания смазываем маслом и покрываем пергаментом, если силиконовая – смазываем каплей масла.

Сбиваем яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавляем молоко и растительное масло.

️Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем.

В два приема просеиваем муку во взбитые яйца и каждый раз взбиваем на минимальной скорости миксера.

Разделяем тесто на 2 части. Одну смешиваем с какао и молоком, в другую добавляем ванильный сахар. Хорошо перемешиваем.

В форму выкладываем в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на выложенном тесте делаем узором шпажкой или вилочкой.

Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. После приготовления шпажкой проверьте кекс на готовность, и при необходимости допекаем.

Приятного аппетита!