Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минуты

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Иногда хочется чего-то сладкого, но времени на долгое приготовление нет, да и желания провести день у плиты тоже. Мы подготовили рецепт мраморного кекса через час.

Мраморный кекс – идеальная рыхлая домашняя выпечка. Его можно формировать как большим цельным кексом, так и маленькими порциями в бумажных формах.

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Идеальный, рыхлый и нежный шоколадно-ванильный кекс подойдет как к завтраку или семейному чаепитию, так и в подарок (можно красиво украсить его кремом).

Рецепт мраморного кекса

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара + щепотка соли;
– 120 граммов молока;
– 125 граммов масла;
– 250 граммов муки;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 3 столовые ложки какао + 3 столовые ложки молока;
– 1 чайная ложка ванильного сахара.

Приготовление:

  • Жаропрочную форму для выпекания смазываем маслом и покрываем пергаментом, если силиконовая – смазываем каплей масла.
  • Сбиваем яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавляем молоко и растительное масло.
  • ️Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем.
  • В два приема просеиваем муку во взбитые яйца и каждый раз взбиваем на минимальной скорости миксера.
  • Разделяем тесто на 2 части. Одну смешиваем с какао и молоком, в другую добавляем ванильный сахар. Хорошо перемешиваем.
  • В форму выкладываем в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на выложенном тесте делаем узором шпажкой или вилочкой.
  • Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. После приготовления шпажкой проверьте кекс на готовность, и при необходимости допекаем.

Приятного аппетита!

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