Как приготовить омлет

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Как приготовить омлет, чтобы он вышел пышным, нежным и аппетитным? Ответ вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Подавайте простое и вкусное блюдо к семейному завтраку или в качестве перекуса.

Пышный омлет с молоком на сковороде

Пышный омлет с молоком на сковороде – это простое и любимое многими блюдо для вашего домашнего завтрака. Нежное и воздушное угощение никого не оставит равнодушным. Поэтому обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Как приготовить омлет

Ингредиенты –+2 порц.

  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Молоко коровье 100 мл.
  • Мука 2 ст.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Масло оливковое 1 ст.л.

Шаги 25 мин.

  1. Как приготовить омлет

    Как приготовить пышный омлет на сковороде? Куриные яйца отправляем в глубокую миску, в которой будет удобно замешивать.

  2. Как приготовить омлет

    Слегка взбиваем их венчиком для соединения белков и желтков.

  3. Как приготовить омлет

    Выливаем сюда молоко.

  4. Как приготовить омлет

    Снова вымешиваем венчиком.

  5. Как приготовить омлет

    Добавляем две столовые ложки муки.

  6. Как приготовить омлет

    Перемешиваем для распределения сухого ингредиента.

  7. Как приготовить омлет

    Добавляем соль. Количество можно регулировать по вкусу.

  8. Как приготовить омлет

    Соду добавляем в указанном количестве.

  9. Как приготовить омлет

    Выливаем ложку оливкового масла. Вымешиваем венчиком до однородности.

  10. Как приготовить омлет

    Разогреваем сковороду и выливаем сюда яичную смесь.

  11. Как приготовить омлет

    Готовим 5-7 минут и аккуратно переворачиваем. Готовим под крышкой еще столько же.

  12. Как приготовить омлет

    Пышный омлет с молоком на сковороде готов. Скорее пробуйте!

Вкусный омлет в духовке

Вкусный омлет в духовке – оригинальный способ приготовления традиционного угощения, которое послужит отличным завтраком или перекусом. Испечь омлет в духовке совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйцо – 5 шт.
  • Молоко – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите пять куриных яиц. Кстати, вы знаете способ проверки их на свежесть? Погрузите продукт в небольшую миску с холодной водой. Если яйца тонут, значит они свежие и омлет из них получится пышным и воздушным.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску. Отмеряем нужное количество молока.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Взбиваем яйца венчиком и вливаем к ним молоко.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Солим и снова взбиваем. Делать это до пышной пены не нужно.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Небольшую форму для запекания обмазываем сливочным маслом.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Переливаем сюда яичную смесь. Запекаем угощение 20 минут при температуре 200 градусов.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Вкусный омлет в духовке готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить омлет

Диетический омлет на пару в мультиварке

Диетический омлет на пару в мультиварке – это невероятно питательное, вкусное и полезное угощение для вашего завтрака или перекуса. Такое блюдо не будет содержать трансжиров и порадует вас невысокой калорийностью. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 30 мл.
  • Сметана – 30 гр.
  • Масло сливочное – 10 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца и молоко.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Взбиваем содержимое венчиком, дополняем солью, сметаной и черным молотым перцем.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Еще раз взбиваем содержимое.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Выбираем небольшую формочку, которая поместится в чашу для пара, обмазываем сливочным маслом. Можно выбрать керамическую форму или из фольги.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Выливаем в форму яичную смесь. Переставляем заготовку в чашу для приготовления на пару.

Как приготовить омлет

Шаг 6. В основную чашу мультиварки вливаем около 1 литра воды. Включаем режим «на пару» на 20 минут. После закипания воды устанавливаем чашу с омлетом. Готовим еще 10 минут, затем даем настояться под крышкой такое же время.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Диетический омлет на пару в мультиварке готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить омлет

Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле

Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле – еще один оригинальный способ приготовления простого домашнего завтрака. Такой вариант позволит получить максимально нежный и полезный продукт. Для простого исполнения в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйцо – 5 шт.
  • Молоко – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Укроп – 3 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Разбиваем в общую миску куриные яйца, солим их и хорошенько взбиваем венчиком.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Выливаем сюда молоко и добавляем измельченный укроп. Хорошенько вымешиваем.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Аккуратно переливаем полученную массу в полиэтиленовый пакет.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Плотно завязываем его. Можно поместить заготовку еще в один пакет на случай повреждения.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Варим омлет в пакете 30 минут в кипящей воде. Рекомендуем положить на кастрюлю вилку или другой прибор и подвесить на него пакет. Так угощение не потеряет форму и не прилипнет ко дну.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле, готов. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!

Как приготовить омлет

Омлет с сыром и помидорами

Омлет с сыром и помидорами – это простое и аппетитное блюдо для вашего домашнего завтрака. Нежное и воздушное угощение с тянущимся сыром и сочными помидорами, никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яйцо – 3 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сыр пармезан – 50 гр.
  • Укроп – 3 ветки.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Как приготовить омлет

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриные яйца и молоко. Добавляем немного соли и специй. Взбиваем до однородности.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем сюда яичную смесь. Даем омлету немного схватиться.

Как приготовить омлет

Шаг 4. На одну половину омлета выкладываем тонкие дольки помидора и измельченный укроп.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Готовим еще 1-2 минуты и посыпаем тертым пармезаном.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Аккуратно закрываем половину с начинкой другой частью омлета. Готовим в сложенном состоянии еще пару минут.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Омлет с сыром и помидорами готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Как приготовить омлет

Омлет с брокколи

Омлет с брокколи – это вкусное и яркое блюдо, которое точно разнообразит меню ваших завтраков. Кроме того, такое угощение выходит невероятно питательным и при этом не слишком калорийным. Порадуйте себя и близких полезным продуктом с помощью нашей кулинарной идеи.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 2-3 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Брокколи – 4 соцветия.
  • Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соцветия брокколи опускаем в кипящую воду на две минуты. Затем аккуратно достаем их и споласкиваем холодной водой.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Соединяем куриные яйца, сметану и щепотку соли. Хорошенько взбиваем.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Сюда же высыпаем муку и перемешиваем до исчезновения комочков.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Берем небольшие формочки для выпекания. Обмазываем их сливочным маслом.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Раскладываем по формочкам кусочки брокколи.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Заливаем соцветия яичной смесью.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут.

Как приготовить омлет

Шаг 8. Омлет с брокколи готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить омлет

Омлет Пуляр

Омлет Пуляр – это изысканное угощение французской кухни, которое никого не оставит равнодушным. Такое блюдо отличается невероятной нежностью и воздушностью. Подавайте аппетитный омлет к семейному завтраку, а для простого приготовления, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яйцо – 4 шт.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделяем белки от желтков. В одной миске соединяем желтки, солим их, посыпаем смесью перцев и слегка взбиваем.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Разогреваем сковороду и вливаем сюда смесь из желтков.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Даем заготовке немного схватиться и сразу убираем сковороду с плиты.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Яичные белки солим и взбиваем до пышной устойчивой пены.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Ровным слоем укладываем белковую массу на слой из желтков.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Убираем заготовку в разогретую до 160 градусов духовку на 5-7 минут. После готовности омлет делим на две части и складываем друг на друга.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Омлет Пуляр готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить омлет

Как быстро приготовить омлет в микроволновке

Как быстро приготовить омлет в микроволновке, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Это отличная идея для быстрого домашнего завтрака или перекуса. Готовое блюдо порадует вас нежным вкусом, аппетитным видом и полезными свойствами.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйцо – 5 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем солью. Ее количество можно отрегулировать по вкусу.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Взбалтываем смесь венчиком или вилкой.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Выливаем указанное количество молока.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Снова перемешиваем все венчиком.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Берем две глубокие тарелки, обмазываем их сливочным маслом.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Разливаем яичную смесь по подготовленным тарелкам.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Ставим в микроволновку на 6-8 минут. Готовим при мощности 800 Вт.

Как приготовить омлет

Шаг 8. Теперь вы знаете, как быстро приготовить омлет в микроволновке. Обязательно попробуйте!

Как приготовить омлет

Омлет со шпинатом

Омлет со шпинатом – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего завтрака. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Поэтому обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Яйцо – 8 шт.
  • Молоко – 250 мл.
  • Шпинат – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, солим и слегка взбиваем вилкой.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Выливаем молоко и снова перемешиваем.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Промываем и обсушиваем шпинат. Слишком грубые стебли рекомендуется удалить.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Погружаем шпинат в яичную смесь, перемешиваем.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Переливаем в форму для выпекания, которую предварительно обмазываем сливочным маслом.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Выпекаем около 12-15 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Омлет со шпинатом готов. Угощайтесь!

Как приготовить омлет

Омлет с колбасой

Омлет с колбасой – это быстрый и несложный вариант для вкусного и питательного завтрака. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие оценят такую аппетитную идею. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Колбаса – 50 гр.
  • Молоко – 40 мл.
  • Сыр твердый – 30 гр.
  • Лук зеленый – 10 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Мука – 0,5 ст.л.
  • Сода – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Как приготовить омлет

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, солим и хорошенько взбиваем вилкой.

Как приготовить омлет

Шаг 3. Выливаем к ним молоко и перемешиваем.

Как приготовить омлет

Шаг 4. Просеиваем сюда муку с содой. Тщательно вымешиваем до разбивания комочков.

Как приготовить омлет

Шаг 5. Натираем на терке твердый сыр и измельчаем зеленый лук. Отправляем ингредиенты в яичную смесь.

Как приготовить омлет

Шаг 6. Перемешиваем заготовку.

Как приготовить омлет

Шаг 7. Тонкими брусочками режем колбасу.

Как приготовить омлет

Шаг 8. Обжариваем ее до румянца в сковороде на растительном масле.

Как приготовить омлет

Шаг 9. Выливаем к колбасе яичную смесь.

Как приготовить омлет

Шаг 10. Закрываем крышкой и готовим три минуты на умеренном огне.

Как приготовить омлет

Шаг 11. Переворачиваем заготовку и обжариваем еще две минуты. Крышкой накрывать не надо.

Как приготовить омлет

Шаг 12. Омлет с колбасой готов. Можно подавать к столу!

Как приготовить омлет

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