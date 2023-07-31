Как приготовить омлет, чтобы он вышел пышным, нежным и аппетитным? Ответ вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Подавайте простое и вкусное блюдо к семейному завтраку или в качестве перекуса.

Пышный омлет с молоком на сковороде

Пышный омлет с молоком на сковороде – это простое и любимое многими блюдо для вашего домашнего завтрака. Нежное и воздушное угощение никого не оставит равнодушным. Поэтому обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+2 порц.

Яйцо куриное 4 шт.

Молоко коровье 100 мл.

Мука 2 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Масло оливковое 1 ст.л.

Шаги 25 мин.

Как приготовить пышный омлет на сковороде? Куриные яйца отправляем в глубокую миску, в которой будет удобно замешивать. Слегка взбиваем их венчиком для соединения белков и желтков. Выливаем сюда молоко. Снова вымешиваем венчиком. Добавляем две столовые ложки муки. Перемешиваем для распределения сухого ингредиента. Добавляем соль. Количество можно регулировать по вкусу. Соду добавляем в указанном количестве. Выливаем ложку оливкового масла. Вымешиваем венчиком до однородности. Разогреваем сковороду и выливаем сюда яичную смесь. Готовим 5-7 минут и аккуратно переворачиваем. Готовим под крышкой еще столько же. Пышный омлет с молоком на сковороде готов. Скорее пробуйте!

Вкусный омлет в духовке

Вкусный омлет в духовке – оригинальный способ приготовления традиционного угощения, которое послужит отличным завтраком или перекусом. Испечь омлет в духовке совсем не сложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Молоко – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите пять куриных яиц. Кстати, вы знаете способ проверки их на свежесть? Погрузите продукт в небольшую миску с холодной водой. Если яйца тонут, значит они свежие и омлет из них получится пышным и воздушным.

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску. Отмеряем нужное количество молока.

Шаг 3. Взбиваем яйца венчиком и вливаем к ним молоко.

Шаг 4. Солим и снова взбиваем. Делать это до пышной пены не нужно.

Шаг 5. Небольшую форму для запекания обмазываем сливочным маслом.

Шаг 6. Переливаем сюда яичную смесь. Запекаем угощение 20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Вкусный омлет в духовке готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Диетический омлет на пару в мультиварке

Диетический омлет на пару в мультиварке – это невероятно питательное, вкусное и полезное угощение для вашего завтрака или перекуса. Такое блюдо не будет содержать трансжиров и порадует вас невысокой калорийностью. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 30 мл.

Сметана – 30 гр.

Масло сливочное – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца и молоко.

Шаг 2. Взбиваем содержимое венчиком, дополняем солью, сметаной и черным молотым перцем.

Шаг 3. Еще раз взбиваем содержимое.

Шаг 4. Выбираем небольшую формочку, которая поместится в чашу для пара, обмазываем сливочным маслом. Можно выбрать керамическую форму или из фольги.

Шаг 5. Выливаем в форму яичную смесь. Переставляем заготовку в чашу для приготовления на пару.

Шаг 6. В основную чашу мультиварки вливаем около 1 литра воды. Включаем режим «на пару» на 20 минут. После закипания воды устанавливаем чашу с омлетом. Готовим еще 10 минут, затем даем настояться под крышкой такое же время.

Шаг 7. Диетический омлет на пару в мультиварке готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле

Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле – еще один оригинальный способ приготовления простого домашнего завтрака. Такой вариант позволит получить максимально нежный и полезный продукт. Для простого исполнения в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Молоко – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Укроп – 3 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Разбиваем в общую миску куриные яйца, солим их и хорошенько взбиваем венчиком.

Шаг 3. Выливаем сюда молоко и добавляем измельченный укроп. Хорошенько вымешиваем.

Шаг 4. Аккуратно переливаем полученную массу в полиэтиленовый пакет.

Шаг 5. Плотно завязываем его. Можно поместить заготовку еще в один пакет на случай повреждения.

Шаг 6. Варим омлет в пакете 30 минут в кипящей воде. Рекомендуем положить на кастрюлю вилку или другой прибор и подвесить на него пакет. Так угощение не потеряет форму и не прилипнет ко дну.

Шаг 7. Омлет, приготовленный в пакете в кастрюле, готов. Выкладывайте на порционные тарелки и подавайте к столу!

Омлет с сыром и помидорами

Омлет с сыром и помидорами – это простое и аппетитное блюдо для вашего домашнего завтрака. Нежное и воздушное угощение с тянущимся сыром и сочными помидорами, никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Помидоры – 1 шт.

Молоко – 100 мл.

Сыр пармезан – 50 гр.

Укроп – 3 ветки.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриные яйца и молоко. Добавляем немного соли и специй. Взбиваем до однородности.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выливаем сюда яичную смесь. Даем омлету немного схватиться.

Шаг 4. На одну половину омлета выкладываем тонкие дольки помидора и измельченный укроп.

Шаг 5. Готовим еще 1-2 минуты и посыпаем тертым пармезаном.

Шаг 6. Аккуратно закрываем половину с начинкой другой частью омлета. Готовим в сложенном состоянии еще пару минут.

Шаг 7. Омлет с сыром и помидорами готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Омлет с брокколи

Омлет с брокколи – это вкусное и яркое блюдо, которое точно разнообразит меню ваших завтраков. Кроме того, такое угощение выходит невероятно питательным и при этом не слишком калорийным. Порадуйте себя и близких полезным продуктом с помощью нашей кулинарной идеи.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 2-3 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Брокколи – 4 соцветия.

Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соцветия брокколи опускаем в кипящую воду на две минуты. Затем аккуратно достаем их и споласкиваем холодной водой.

Шаг 2. Соединяем куриные яйца, сметану и щепотку соли. Хорошенько взбиваем.

Шаг 3. Сюда же высыпаем муку и перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 4. Берем небольшие формочки для выпекания. Обмазываем их сливочным маслом.

Шаг 5. Раскладываем по формочкам кусочки брокколи.

Шаг 6. Заливаем соцветия яичной смесью.

Шаг 7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 минут.

Шаг 8. Омлет с брокколи готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Омлет Пуляр

Омлет Пуляр – это изысканное угощение французской кухни, которое никого не оставит равнодушным. Такое блюдо отличается невероятной нежностью и воздушностью. Подавайте аппетитный омлет к семейному завтраку, а для простого приготовления, используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Молоко – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Аккуратно отделяем белки от желтков. В одной миске соединяем желтки, солим их, посыпаем смесью перцев и слегка взбиваем.

Шаг 2. Разогреваем сковороду и вливаем сюда смесь из желтков.

Шаг 3. Даем заготовке немного схватиться и сразу убираем сковороду с плиты.

Шаг 4. Яичные белки солим и взбиваем до пышной устойчивой пены.

Шаг 5. Ровным слоем укладываем белковую массу на слой из желтков.

Шаг 6. Убираем заготовку в разогретую до 160 градусов духовку на 5-7 минут. После готовности омлет делим на две части и складываем друг на друга.

Шаг 7. Омлет Пуляр готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как быстро приготовить омлет в микроволновке

Как быстро приготовить омлет в микроволновке, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Это отличная идея для быстрого домашнего завтрака или перекуса. Готовое блюдо порадует вас нежным вкусом, аппетитным видом и полезными свойствами.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 5 шт.

Молоко – 100 мл.

Соль – 2 щепотки.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, дополняем солью. Ее количество можно отрегулировать по вкусу.

Шаг 2. Взбалтываем смесь венчиком или вилкой.

Шаг 3. Выливаем указанное количество молока.

Шаг 4. Снова перемешиваем все венчиком.

Шаг 5. Берем две глубокие тарелки, обмазываем их сливочным маслом.

Шаг 6. Разливаем яичную смесь по подготовленным тарелкам.

Шаг 7. Ставим в микроволновку на 6-8 минут. Готовим при мощности 800 Вт.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как быстро приготовить омлет в микроволновке. Обязательно попробуйте!

Омлет со шпинатом

Омлет со шпинатом – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего завтрака. Аппетитное угощение никого не оставит равнодушным. Поэтому обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Яйцо – 8 шт.

Молоко – 250 мл.

Шпинат – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, солим и слегка взбиваем вилкой.

Шаг 2. Выливаем молоко и снова перемешиваем.

Шаг 3. Промываем и обсушиваем шпинат. Слишком грубые стебли рекомендуется удалить.

Шаг 4. Погружаем шпинат в яичную смесь, перемешиваем.

Шаг 5. Переливаем в форму для выпекания, которую предварительно обмазываем сливочным маслом.

Шаг 6. Выпекаем около 12-15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 7. Омлет со шпинатом готов. Угощайтесь!

Омлет с колбасой

Омлет с колбасой – это быстрый и несложный вариант для вкусного и питательного завтрака. Порадуйте родных с помощью нашего проверенного кулинарного рецепта с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие оценят такую аппетитную идею. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Колбаса – 50 гр.

Молоко – 40 мл.

Сыр твердый – 30 гр.

Лук зеленый – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Мука – 0,5 ст.л.

Сода – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску, солим и хорошенько взбиваем вилкой.

Шаг 3. Выливаем к ним молоко и перемешиваем.

Шаг 4. Просеиваем сюда муку с содой. Тщательно вымешиваем до разбивания комочков.

Шаг 5. Натираем на терке твердый сыр и измельчаем зеленый лук. Отправляем ингредиенты в яичную смесь.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку.

Шаг 7. Тонкими брусочками режем колбасу.

Шаг 8. Обжариваем ее до румянца в сковороде на растительном масле.

Шаг 9. Выливаем к колбасе яичную смесь.

Шаг 10. Закрываем крышкой и готовим три минуты на умеренном огне.

Шаг 11. Переворачиваем заготовку и обжариваем еще две минуты. Крышкой накрывать не надо.

Шаг 12. Омлет с колбасой готов. Можно подавать к столу!