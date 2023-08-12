Как приготовить плов с курицей

Плов с курицей – это блюдо из риса, мяса курицы и различных специй, характерное для многих кухонь. Особенно популярен плов в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и других регионах. Это традиционное блюдо, которое может немного различаться в зависимости от региональных кулинарных традиций. Мы собрали 10 вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Порадуйте себя и домашних аппетитным и ярким обедом или ужином. Блюдо получится даже у новичков.
Рассыпчатый плов с курицей на сковороде
Рассыпчатый плов с курицей на сковороде несложно приготовить в домашних условиях. Блюдо порадует быстрым кулинарным процессом и потрясающим результатом. Такой плов выйдет питательным и ярким по вкусу. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина!
Ингредиенты –+4 порц.
- Рис белый 1 ст.
- Куриное филе 300 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Чеснок 4 зуб.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Вода 500 мл.
- Барбарис по вкусу
- Масло растительное 1 ст.л.
Шаги 45 мин.
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Рассыпчатый плов с курицей готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты.
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Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.
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Натираем морковь на крупной терке.
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Куриное филе промываем и разделываем на небольшие кусочки.
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В сковороде с растительным маслом жарим лук с морковью до мягкости. Сюда же выкладываем куриное мясо. Жарим несколько минут.
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Всыпаем сюда рис, добавляем соль и специи.
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Вливаем воду и добавляем зубчики чеснока для аромата. Закрываем крышкой и томим на медленном огне около 30 минут.
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Рассыпчатый плов с курицей на сковороде готов. Подавайте к столу!
Плов с курицей в кастрюле на плите
Плов с курицей в кастрюле на плите – простой и быстрый вариант приготовления сытного и вкусного обеденного блюда. Такое угощение идеально подойдет для большой семьи. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Рис – 400 гр.
- Филе куриное – 600 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – по вкусу.
- Специи для плова – по вкусу.
- Вода – 0,8 л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем курицу и разделываем ее на порционные кусочки.
Шаг 2. Режем репчатый лук кубиками или тонкими четвертинками. Обжариваем в кастрюле с растительным маслом.
Шаг 3. На брусочки разделываем морковь. Отправляем его к луку, жарим овощи до мягкости.
Шаг 4. Выкладываем к овощам мясо. Жарим до румянца.
Шаг 5. Дополняем продуты рисом. В центр выкладываем головку чеснока.
Шаг 6. Добавляем соль, специи и вливаем воду. Томим под крышкой после закипания 20 минут.
Шаг 7. Плов с курицей в кастрюле на плите готов. Угощайтесь!
Правильный плов с курицей в казане на костре
Правильный плов с курицей в казане на костре – это яркое и аппетитное угощение для большой семьи или компании. Такое блюдо порадует насыщенным вкусом и ароматом. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 30 минут
Порции – 10
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.
- Рис – 0,8 кг.
- Морковь – 3 шт.
- Лук репчатый – 4 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 100 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.
Шаг 2. Устанавливаем казан над костром. Выливаем в него растительное масло.
Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и отправляем его в казан.
Шаг 4. Курицу рубим на порционные части.
Шаг 5. Выкладываем куски птицы к луку.
Шаг 6. Пока мясо жарится, режем морковь крупной соломкой.
Шаг 7. Хорошо промываем рис и заливаем его горячей водой на 20-30 минут.
Шаг 8. К обжаренной курице выкладываем морковь. Перемешиваем и готовим вместе около 10 минут.
Шаг 9. Выкладываем сюда рис. Добавляем соль, перец и вставляем головку чеснока. Заливаем все водой.
Шаг 10. Томим до полной готовности под крышкой.
Шаг 11. Правильный плов с курицей в казане на костре готов. Угощайтесь!
Как приготовить куриный плов в духовке
Как приготовить куриный плов в духовке в домашних условиях мы расскажем в этом рецепте. Блюдо порадует интересным и несложным кулинарным процессом. Такой плов получится невероятно питательным и ярким по вкусу. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина!
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 10
Ингредиенты:
- Курица – 1,2 кг.
- Рис – 0,9 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – по вкусу.
- Специи для плова – 2 ч.л.
- Зира – 0,5 ч.л.
- Барбарис – 1 ч.л.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Масло растительное – 70 мл.
- Вода – 1,2 л.
- Курага – 5 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Курицу промываем и делим на порционные куски.
Шаг 2. Выкладываем птицу в казан с растительным маслом. Жарим до легкого румянца. Используйте такой казан, который потом можно будет поставить в духовку.
Шаг 3. Измельчаем лук, морковь и курагу. С чеснока снимаем верхнюю шелуху.
Шаг 4. Выкладываем овощи и курагу к курице. Солим и дополняем специями. Томим под крышкой 10 минут.
Шаг 5. Высыпаем сюда рис, кладем лавровый рис.
Шаг 6. Заливаем содержимое водой.
Шаг 7. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.
Шаг 8. Перемешиваем угощение и ставим в выключенную духовку на 30 минут.
Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить куриный плов в духовке. Обязательно попробуйте!
Узбекский плов с курицей в мультиварке
Узбекский плов с курицей в мультиварке – несложный вариант приготовления сытного и вкусного обеденного блюда. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Окорочка куриные – 2 шт.
- Рис – 1,5 ст.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 40 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Специи для плова – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.
Шаг 2. Натираем морковь на крупной терке.
Шаг 3. Промываем курицу и разделываем ее на порционные куски.
Шаг 4. Хорошо промываем под водой рис.
Шаг 5. Вливаем растительное масло в чашу мультиварки. Обжариваем на нем кусочки курицы и дополняем их овощами. Жарим все вместе около 10 минут. Добавляем соль, специи и чеснок.
Шаг 6. Заливаем содержимое водой так, чтобы она была выше риса на 1,5-2 ст., и готовим в режиме плов 60 минут.
Шаг 7. Узбекский плов с курицей в мультиварке готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Плов из курицы с грибами
Плов из курицы с грибами несложно приготовить в домашних условиях. Блюдо порадует быстрым кулинарным процессом, питательными свойствами и ярким насыщенным вкусом. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина! Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе куриное – 300 гр.
- Грибы шампиньоны – 200 гр.
- Рис – 100 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Соль – по вкусу.
- Специи для плова – по вкусу.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Вода – 250 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Куриное филе промываем и режем небольшими кусочками.
Шаг 2. Разделываем шампиньоны на четвертинки.
Шаг 3. Режем морковь брусочками, лук – мелкими кубиками.
Шаг 4. Обжариваем куриное филе на растительном масле около 5 минут на большом огне.
Шаг 5. Добавляем к курице грибы, лук и морковь. Готовим все вместе еще 10 минут.
Шаг 6. Выкладываем промытый рис. Можно использовать как белый, так и бурый. Добавляем соль, специи и порезанный кружочками чеснок.
Шаг 7. Заливаем водой и готовим под крышкой на небольшом огне до готовности. На это уйдет около 30 минут.
Шаг 8. Плов из курицы с грибами готов. Можно подавать к столу!
Плов из булгура с курицей
Плов из булгура с курицей получается невероятно аппетитным, вкусным и сытным. Такое угощение идеально впишется в ваше обеденное меню. Приготовить блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Никто не сможет устоять!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Бедра куриные – 0,7 кг.
- Булгур – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 150 гр.
- Чеснок – 1 головка.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – ¼ ч.л.
- Кумин – ¼ ч.л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем куриное мясо и режем его небольшими кусочками.
Шаг 2. Небольшими кубиками режем лук и морковь.
Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда морковь и жарим пару минут. Добавляем лук и жарим еще столько же.
Шаг 4. Перекладываем овощи в кастрюлю с толстым дном.
Шаг 5. Отправляем к овощам кусочки филе. Жарим до румянца птицы.
Шаг 6. Солим, дополняем специями. Выкладываем булгур и заливаем все это кипятком на 0,5 см. выше булгура.
Шаг 7. По центру блюда вставляем головку чеснока. Готовим на умеренном огне 5 минут. Затем уменьшаем огонь и томим под крышкой около 15 минут. Спустя 5 минут готовки перемешиваем содержимое.
Шаг 8. Плов из булгура с курицей готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Плов с курицей в рукаве для запекания
Плов с курицей в рукаве для запекания – интересный вариант приготовления сытного и вкусного обеденного блюда. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Бедра куриные – 0,7 кг.
- Рис – 280 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Специи для плова – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 400 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелкими кубиками режем лук.
Шаг 2. Очищенную морковь разделываем на брусочки.
Шаг 3. Измельчаем чеснок. Куриные бедра делим на кусочки среднего размера.
Шаг 4. Курицу и овощи солим и дополняем специями. Перемешиваем.
Шаг 5. Выкладываем в рукав для запекания, промытый рис. Дополняем его специями и растительным маслом. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 6. На рис кладем курицу с овощами. Вливаем 400 мл воды и плотно завязываем рукав. Готовим 35-45 минут при температуре 200 градусов.
Шаг 7. Плов с курицей в рукаве для запекания готов. Подавайте угощение к столу!
Куриный плов в утятнице
Куриный плов в утятнице получается насыщенным по вкусу и невероятно аппетитным. Перед таким угощением невозможно устоять. Используйте пошаговую кулинарную идею для вашего сытного семейного обеда. С подробным описанием процесса справятся даже новички.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мясо куриное – 500 гр.
- Рис – 500 гр.
- Чернослив – 100 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Зелень – для подачи.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем, чернослив промываем, а куриное мясо режем на небольшие куски.
Шаг 2. Измельчаем морковку и лук.
Шаг 3. Отправляем куриное мясо в утятницу с растительным маслом на одну минуту.
Шаг 4. Выкладываем сюда нарезанные овощи, дополняем специями и томим до готовности и мягкости продуктов.
Шаг 5. Добавляем порезанный чернослив и целые зубчики чеснока. Перемешиваем.
Шаг 6. Всыпаем промытый рис, заливаем его водой и томим под крышкой около 25-30 минут.
Шаг 7. Куриный плов в утятнице готов. Подавайте к столу, украсив зеленью!
Плов из бурого риса с курицей
Плов из бурого риса с курицей несложно приготовить в домашних условиях. Блюдо порадует быстрым кулинарным процессом, интересным вкусом и питательными свойствами. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина. Обязательно берите на заметку!
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Филе куриное – 400 гр.
- Рис бурый – 200 гр.
- Морковь – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 400 мл.
- Соль – 2 ч.л.
- Кумин – по вкусу.
- Специи для плова – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенную морковь режем брусочками.
Шаг 2. Рубим лук небольшими кубиками.
Шаг 3. Некрупно нарезаем куриное филе.
Шаг 4. Обжариваем лук на растительном масле около 5 минут.
Шаг 5. Сюда же выкладываем брусочки моркови. Жарим все вместе до мягкости.
Шаг 6. Присоединяем мясо птицы. Перемешиваем и готовим 10 минут.
Шаг 7. Выкладываем рис и вливаем 400 мл воды. Готовим под крышкой около 30 минут.
Шаг 8. Добавляем соль и специи, тушим еще 15 минут.
Шаг 9. Выключаем плиту и даем угощению настояться под крышкой 10 минут.
Шаг 10. Плов из бурого риса с курицей готов. Можно пробовать!