Как приготовить плов с курицей

Плов с курицей – это блюдо из риса, мяса курицы и различных специй, характерное для многих кухонь. Особенно популярен плов в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и других регионах. Это традиционное блюдо, которое может немного различаться в зависимости от региональных кулинарных традиций. Мы собрали 10 вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Порадуйте себя и домашних аппетитным и ярким обедом или ужином. Блюдо получится даже у новичков.

Рассыпчатый плов с курицей на сковороде

Рассыпчатый плов с курицей на сковороде несложно приготовить в домашних условиях. Блюдо порадует быстрым кулинарным процессом и потрясающим результатом. Такой плов выйдет питательным и ярким по вкусу. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина!

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 1 ст.

Куриное филе 300 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Чеснок 4 зуб.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода 500 мл.

Барбарис по вкусу

Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 45 мин.

Рассыпчатый плов с курицей готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком. Натираем морковь на крупной терке. Куриное филе промываем и разделываем на небольшие кусочки. В сковороде с растительным маслом жарим лук с морковью до мягкости. Сюда же выкладываем куриное мясо. Жарим несколько минут. Всыпаем сюда рис, добавляем соль и специи. Вливаем воду и добавляем зубчики чеснока для аромата. Закрываем крышкой и томим на медленном огне около 30 минут. Рассыпчатый плов с курицей на сковороде готов. Подавайте к столу!

Плов с курицей в кастрюле на плите

Плов с курицей в кастрюле на плите – простой и быстрый вариант приготовления сытного и вкусного обеденного блюда. Такое угощение идеально подойдет для большой семьи. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Рис – 400 гр.

Филе куриное – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Специи для плова – по вкусу.

Вода – 0,8 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем курицу и разделываем ее на порционные кусочки.

Шаг 2. Режем репчатый лук кубиками или тонкими четвертинками. Обжариваем в кастрюле с растительным маслом.

Шаг 3. На брусочки разделываем морковь. Отправляем его к луку, жарим овощи до мягкости.

Шаг 4. Выкладываем к овощам мясо. Жарим до румянца.

Шаг 5. Дополняем продуты рисом. В центр выкладываем головку чеснока.

Шаг 6. Добавляем соль, специи и вливаем воду. Томим под крышкой после закипания 20 минут.

Шаг 7. Плов с курицей в кастрюле на плите готов. Угощайтесь!

Правильный плов с курицей в казане на костре

Правильный плов с курицей в казане на костре – это яркое и аппетитное угощение для большой семьи или компании. Такое блюдо порадует насыщенным вкусом и ароматом. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Рис – 0,8 кг.

Морковь – 3 шт.

Лук репчатый – 4 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Устанавливаем казан над костром. Выливаем в него растительное масло.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и отправляем его в казан.

Шаг 4. Курицу рубим на порционные части.

Шаг 5. Выкладываем куски птицы к луку.

Шаг 6. Пока мясо жарится, режем морковь крупной соломкой.

Шаг 7. Хорошо промываем рис и заливаем его горячей водой на 20-30 минут.

Шаг 8. К обжаренной курице выкладываем морковь. Перемешиваем и готовим вместе около 10 минут.

Шаг 9. Выкладываем сюда рис. Добавляем соль, перец и вставляем головку чеснока. Заливаем все водой.

Шаг 10. Томим до полной готовности под крышкой.

Шаг 11. Правильный плов с курицей в казане на костре готов. Угощайтесь!

Как приготовить куриный плов в духовке

Как приготовить куриный плов в духовке в домашних условиях мы расскажем в этом рецепте. Блюдо порадует интересным и несложным кулинарным процессом. Такой плов получится невероятно питательным и ярким по вкусу. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Курица – 1,2 кг.

Рис – 0,9 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Специи для плова – 2 ч.л.

Зира – 0,5 ч.л.

Барбарис – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Масло растительное – 70 мл.

Вода – 1,2 л.

Курага – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу промываем и делим на порционные куски.

Шаг 2. Выкладываем птицу в казан с растительным маслом. Жарим до легкого румянца. Используйте такой казан, который потом можно будет поставить в духовку.

Шаг 3. Измельчаем лук, морковь и курагу. С чеснока снимаем верхнюю шелуху.

Шаг 4. Выкладываем овощи и курагу к курице. Солим и дополняем специями. Томим под крышкой 10 минут.

Шаг 5. Высыпаем сюда рис, кладем лавровый рис.

Шаг 6. Заливаем содержимое водой.

Шаг 7. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.

Шаг 8. Перемешиваем угощение и ставим в выключенную духовку на 30 минут.

Шаг 9. Теперь вы знаете, как приготовить куриный плов в духовке. Обязательно попробуйте!

Узбекский плов с курицей в мультиварке

Узбекский плов с курицей в мультиварке – несложный вариант приготовления сытного и вкусного обеденного блюда. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Окорочка куриные – 2 шт.

Рис – 1,5 ст.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 40 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи для плова – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 2. Натираем морковь на крупной терке.

Шаг 3. Промываем курицу и разделываем ее на порционные куски.

Шаг 4. Хорошо промываем под водой рис.

Шаг 5. Вливаем растительное масло в чашу мультиварки. Обжариваем на нем кусочки курицы и дополняем их овощами. Жарим все вместе около 10 минут. Добавляем соль, специи и чеснок.

Шаг 6. Заливаем содержимое водой так, чтобы она была выше риса на 1,5-2 ст., и готовим в режиме плов 60 минут.

Шаг 7. Узбекский плов с курицей в мультиварке готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Плов из курицы с грибами

Плов из курицы с грибами несложно приготовить в домашних условиях. Блюдо порадует быстрым кулинарным процессом, питательными свойствами и ярким насыщенным вкусом. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина! Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Рис – 100 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Лист лавровый – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Специи для плова – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и режем небольшими кусочками.

Шаг 2. Разделываем шампиньоны на четвертинки.

Шаг 3. Режем морковь брусочками, лук – мелкими кубиками.

Шаг 4. Обжариваем куриное филе на растительном масле около 5 минут на большом огне.

Шаг 5. Добавляем к курице грибы, лук и морковь. Готовим все вместе еще 10 минут.

Шаг 6. Выкладываем промытый рис. Можно использовать как белый, так и бурый. Добавляем соль, специи и порезанный кружочками чеснок.

Шаг 7. Заливаем водой и готовим под крышкой на небольшом огне до готовности. На это уйдет около 30 минут.

Шаг 8. Плов из курицы с грибами готов. Можно подавать к столу!

Плов из булгура с курицей

Плов из булгура с курицей получается невероятно аппетитным, вкусным и сытным. Такое угощение идеально впишется в ваше обеденное меню. Приготовить блюдо несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Никто не сможет устоять!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бедра куриные – 0,7 кг.

Булгур – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 150 гр.

Чеснок – 1 головка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – ¼ ч.л.

Кумин – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриное мясо и режем его небольшими кусочками.

Шаг 2. Небольшими кубиками режем лук и морковь.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда морковь и жарим пару минут. Добавляем лук и жарим еще столько же.

Шаг 4. Перекладываем овощи в кастрюлю с толстым дном.

Шаг 5. Отправляем к овощам кусочки филе. Жарим до румянца птицы.

Шаг 6. Солим, дополняем специями. Выкладываем булгур и заливаем все это кипятком на 0,5 см. выше булгура.

Шаг 7. По центру блюда вставляем головку чеснока. Готовим на умеренном огне 5 минут. Затем уменьшаем огонь и томим под крышкой около 15 минут. Спустя 5 минут готовки перемешиваем содержимое.

Шаг 8. Плов из булгура с курицей готов. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Плов с курицей в рукаве для запекания

Плов с курицей в рукаве для запекания – интересный вариант приготовления сытного и вкусного обеденного блюда. Такое угощение точно разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бедра куриные – 0,7 кг.

Рис – 280 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Специи для плова – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 400 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелкими кубиками режем лук.

Шаг 2. Очищенную морковь разделываем на брусочки.

Шаг 3. Измельчаем чеснок. Куриные бедра делим на кусочки среднего размера.

Шаг 4. Курицу и овощи солим и дополняем специями. Перемешиваем.

Шаг 5. Выкладываем в рукав для запекания, промытый рис. Дополняем его специями и растительным маслом. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. На рис кладем курицу с овощами. Вливаем 400 мл воды и плотно завязываем рукав. Готовим 35-45 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Плов с курицей в рукаве для запекания готов. Подавайте угощение к столу!

Куриный плов в утятнице

Куриный плов в утятнице получается насыщенным по вкусу и невероятно аппетитным. Перед таким угощением невозможно устоять. Используйте пошаговую кулинарную идею для вашего сытного семейного обеда. С подробным описанием процесса справятся даже новички.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мясо куриное – 500 гр.

Рис – 500 гр.

Чернослив – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Зелень – для подачи.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи очищаем, чернослив промываем, а куриное мясо режем на небольшие куски.

Шаг 2. Измельчаем морковку и лук.

Шаг 3. Отправляем куриное мясо в утятницу с растительным маслом на одну минуту.

Шаг 4. Выкладываем сюда нарезанные овощи, дополняем специями и томим до готовности и мягкости продуктов.

Шаг 5. Добавляем порезанный чернослив и целые зубчики чеснока. Перемешиваем.

Шаг 6. Всыпаем промытый рис, заливаем его водой и томим под крышкой около 25-30 минут.

Шаг 7. Куриный плов в утятнице готов. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Плов из бурого риса с курицей

Плов из бурого риса с курицей несложно приготовить в домашних условиях. Блюдо порадует быстрым кулинарным процессом, интересным вкусом и питательными свойствами. Отличное решение для вашего семейного обеда или ужина. Обязательно берите на заметку!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Рис бурый – 200 гр.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Соль – 2 ч.л.

Кумин – по вкусу.

Специи для плова – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную морковь режем брусочками.

Шаг 2. Рубим лук небольшими кубиками.

Шаг 3. Некрупно нарезаем куриное филе.

Шаг 4. Обжариваем лук на растительном масле около 5 минут.

Шаг 5. Сюда же выкладываем брусочки моркови. Жарим все вместе до мягкости.

Шаг 6. Присоединяем мясо птицы. Перемешиваем и готовим 10 минут.

Шаг 7. Выкладываем рис и вливаем 400 мл воды. Готовим под крышкой около 30 минут.

Шаг 8. Добавляем соль и специи, тушим еще 15 минут.

Шаг 9. Выключаем плиту и даем угощению настояться под крышкой 10 минут.

Шаг 10. Плов из бурого риса с курицей готов. Можно пробовать!