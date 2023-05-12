Как приготовить полезную окрошку: ответили нутрициологи

Окрошка — любимое многими весенне-летнее блюдо, которое относится к холодным супам. Врачи-нутрициологи Ольга Деккер и Антон Брыкин рассказали, как сделать окрошку полезной.

По словам Ольги Декккер, обычно окрошка готовится на основе кваса или кислого молока, что допустимо.

Для того чтобы блюдо получилось полезным, нужно следить за теми ингредиентами, которые включены в состав, и исключать такие продукты, как майонез, жирные соусы, соленые и консервированные овощи.

Использовать колбасу, по мнению врача, можно, но важно выбрать более щадящий вариант.

«Если выбрать низкокалорийную и низкожирную колбасу, то ее можно использовать в окрошке. Но если вы придерживаетесь здорового питания, то лучше заменить колбасу на более полезную курицу», — отметила Ольга Деккер.

Нутрициолог Антон Брыкин вместо колбасы посоветовал использовать отварную говядину и телятину, пишет «Спорт-экспресс».

«Колбасы содержат химические добавки. В большом количестве они могут вызвать аллергическую реакцию, нарушение работы ЖКТ и более существенные заболевания. А глутамат натрия — усилитель вкуса, который входит в состав почти любого полуфабриката, вызывает отечность», — пояснил врач.

По словам эксперта, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не стоит добавлять в окрошку квас, так как он вызывает брожение и взудтие живота.

«Кроме того, квас содержит много сахара. Если вы следите за калорийностью питания и содержанием сахара в еде, стоит исключить этот ингредиент и заменить его на минеральную воду или кефир», — порекомендовал врач.

Оба нутрициолога назвали самой полезной окрошку с добавлением свежих овощей, например, огурцов, редиса, лука, зелени, а также яиц.