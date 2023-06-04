Рецепты Как приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой По Admin - 4 июня, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Рецепт украинских сырников с ягодами точно заполонит ваше сердце. Ими невозможно насытиться! Небольшое изменение классического рецепта способно удивить даже верных поклонников жтого блюда. В летний сезон приготовьте творожники с ягодной начинкой – это сделает ярким любой день. Не пропустите Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Рецепт сырников с ягодной начинкой Время: 40 минут Порций: 4 Совершенная вариация сырников / Фото pexels Ингредиенты: – 400 грамм сыра; – 1 яйцо; – примерно 1 – 1,5 стакана муки + 2 – 3 столовых ложки на подсыпку; – 6 – 8 грамм ванильного сахара или ванили; – разрыхлитель для теста (пол пакетика); – 1,5 столовых ложек сахара + 1 столовая ложка для присыпки; – щепотка соли; – 1 стакан ягод; – 1,5 столовых ложек крахмала. Приготовление: Ягоды присыпьте 1 столовой ложкой сахара и дайте соку стечь (сок можно затем приварить для соуса с чайной ложкой крахмала, разведенного в воде). Ингредиенты для творожников тщательно смешайте до однородной массы. Для удобства наберите в небольшую мисочку воду и обмакивайте в нее столовую ложку и так формируйте сырники. Наберите тесто, распластайте, как пирожечек, насыпьте немного ягод и слепите, придавая форму сырнику. Обжаривайте сырники на смеси масла и сливочного масла до золотистой корочки. Подавать такие сырники можно с любимым дополнением: сметана, йогурт или соусом из ягодного сока. Украсьте сверху листочками мяты или мелиссы. По желанию посыпать сахарной пудрой. Советы от кулинарки Используйте сыр и не перетирайте его через сито. Для большей рыхлости всыпьте в тесто порошок в печенье (разрыхлитель). При жарке к растительному маслу обязательно добавьте сливочное масло для вкуса (или замените на смалец, корочка будет невероятно хрустящей). Если хотите удивить родных, редким блюдом, приготовьте популярные моти – окрас японской кухни. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Прозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозыТо, что нужно на выходные: 15 минут – и спагетти С песто уже на вашем столеФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощами