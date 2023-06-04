Как приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой

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Рецепт украинских сырников с ягодами точно заполонит ваше сердце. Ими невозможно насытиться!

Небольшое изменение классического рецепта способно удивить даже верных поклонников жтого блюда. В летний сезон приготовьте творожники с ягодной начинкой – это сделает ярким любой день.

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Рецепт сырников с ягодной начинкой

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Совершенная вариация сырников / Фото pexels

Ингредиенты:
– 400 грамм сыра;
– 1 яйцо;
– примерно 1 – 1,5 стакана муки + 2 – 3 столовых ложки на подсыпку;
– 6 – 8 грамм ванильного сахара или ванили;
– разрыхлитель для теста (пол пакетика);
– 1,5 столовых ложек сахара + 1 столовая ложка для присыпки;
– щепотка соли;
– 1 стакан ягод;
– 1,5 столовых ложек крахмала.

Приготовление:

  • Ягоды присыпьте 1 столовой ложкой сахара и дайте соку стечь (сок можно затем приварить для соуса с чайной ложкой крахмала, разведенного в воде).
  • Ингредиенты для творожников тщательно смешайте до однородной массы.
  • Для удобства наберите в небольшую мисочку воду и обмакивайте в нее столовую ложку и так формируйте сырники.
  • Наберите тесто, распластайте, как пирожечек, насыпьте немного ягод и слепите, придавая форму сырнику.
  • Обжаривайте сырники на смеси масла и сливочного масла до золотистой корочки.
  • Подавать такие сырники можно с любимым дополнением: сметана, йогурт или соусом из ягодного сока.
  • Украсьте сверху листочками мяты или мелиссы.
  • По желанию посыпать сахарной пудрой.

Советы от кулинарки

  1. Используйте сыр и не перетирайте его через сито.
  2. Для большей рыхлости всыпьте в тесто порошок в печенье (разрыхлитель).
  3. При жарке к растительному маслу обязательно добавьте сливочное масло для вкуса (или замените на смалец, корочка будет невероятно хрустящей).

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