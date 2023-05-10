Как приготовить вкусную и густую подливу для котлет за 5 минут. Повариха поделилась рецептом

Котлеты являются одним из самых распространенных блюд на территории нашей страны и мира. В каждом государстве есть свой способ приготовления этого мясного изделия.

Помимо самих котлет, внимание стоит уделять остальным компонентам, создающим сытный ужин. К числу данных компонентов относится гарнир и подлива.

Многие пренебрегают приготовлением подливы для котлет. Однако, это незамысловатое дополнение делает котлеты намного сочнее.

Стоит поделиться способом приготовления подливы для котлет.

Ингредиенты для подливы:

растительное масло — 4 ст. л.;

вода — 3 стакана;

томатная паста — 4 ст. л.;

мука — 4 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

соль — ½ ч. л.

Приготовление подливы:

В сотейнике нужно нагреть растительное масло, добавить к нему сливочное. Растопленное сливочное масло соединяем с растительным, просеиваем в смесь муку.

При помощи венчика взбиваем компоненты до однородности. К массе из муки и масла надо добавить томатную пасту, снова перемешать ингредиенты.

В томатную смесь выливаем 1,5 стакана воды, венчиком избавляемся от комочков теста. Как только подлива станет густой, в нее требуется вылить оставшуюся воду.

На медленном огне нужно готовить подливу до того момента, пока она не начнет кипеть. Перед этим требуется посолить смесь, выложить в нее сметану.

На весь процесс приготовления потребуется не больше 5 минут. Вместо воды можно использовать куриный бульон.