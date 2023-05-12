Как приготовить вкусные драники быстро и без тёрки. Есть одна хитрость: делюсь

Драники — это национальное блюдо белорусской кухни. Предположительно, в Беларусь оно попало из Польши, так как рецепты польских лепешек из картошки похожи на классические драники.

Сейчас это блюдо вышло далеко за пределы стран создателей. Картофельные лепешки используются для приготовления множества блюд. Даже в современном фаст фуде часто используются драники.

Изначально их применяли в качестве дополнения к супам и вторым блюдам.

В XX веке драники стали самостоятельным яством. Их готовят на завтрак и перекус. Мы хотим рассказать один из легких рецептов приготовления драников.

Ингредиенты для драников:

Картошка — 1 кг;

Лук — 1 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 2 ст. л.;

Соль — щепотка.

Приготовление драников:

Картофель надо очистить от кожуры, нарезать на крупные дольки и поместить в чашу блендера. Аналогично нужно нарезать лук и тоже поместить к картошке в блендер.

Овощи измельчаем до состояния кашицы, куда затем разбиваем яйца, высыпаем соль. Просеиваем в кашицу муку, продолжаем взбивать до однородности.

В сковороде на раскаленном растительном масле нужно обжарить порции драников с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются мягкие пышные драники, которые замешиваются буквально за 7 минут. Не нужно натирать овощи на терке, что сильно упрощает процесс готовки.