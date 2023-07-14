Как приготовить вкусные кексы с сезонными ягодами: пошаговый рецепт

Для приготовления таких кексов подойдут любые ягоды.

Сезон ягод в самом разгаре. на рынках и в садах – обилие малины, смородины, черники, черешни, крыжовника и многого другого. Если у вас есть хотя бы грамм ов 200 любых ягод, и вы не знаете, что с ними еще можно сделать, предлагаем приготовить вкуснейшие кексы, которые не заберут много времени и разнообразят меню к чаю. Своим проверенным рецептом поделилась блогер Юлия Симончук.

Ягодные кексы

Ингредиенты (на 10-12 шт):

мука – 200 гр;

сахар – 100 гр;

масло – 90 гр;

молоко – 100 мл;

яйца – 2 шт;

разрыхлитель – 1 ч. л;

ягоды – 150 гр.

Способ приготовления:

Масло достать из холодильника, нагреть до комнатной температуры. Добавить к нему сахар и перетереть до однородности. Туда же добавить яйца, молоко, все хорошо перемешать. Просеять муку, смешанную с разрыхлителем, все хорошо перемешать и добавить ягоды. Массу снова очень аккуратно перемешать, чтобы максимально сохранить целостность ягод. Выложить кексы в формы и выпекать при температуре 200 градусов 20 минут, пока кексы не зарумянятся.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейшие шоколадно-творожные кексы.