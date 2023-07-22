Рецепты Как приготовить вкусную закуску: рецепт брускетты По Admin - 22 июля, 2023 0 60 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если не знаете, что приготовить аппетитного в качестве перекуса или на закуску, вас всегда выручит проста в исполнении брускетта. Несколько простых шагов – и блюдо на столе. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Классическая брускетта – это сочетание хрустящего хлеба, мясистых помидоров и тонко нарезанного репчатого лука. Хлеб традиционно поливают оливковым маслом. Не пропустите Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу Рецепт брускетты Время: 15 минут Порций: 3 порції Великолепная закуска / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – хлеб чиабатта; – оливковое масло; – чеснок по вкусу; – 2 помидора; – базилик по вкусу; – 80 грамм сыра (например, горгонзола, моцарелла, козий сыр). Приготовление: Хлеб нарежьте ломтиками, натрите разрезанным пополам зубчиком чеснока (если вам нравится насыщенный вкус чеснока, можно тертым). Сбрызните оливковым маслом первого отжима. Помидоры ошпарьте и очистите от кожуры. Нарежьте кубиками, слейте лишний сок. Выложите на ломтики хлеба, по желанию добавить тонко нарезанный репчатый лук и творог (мелко нарезанный или натертый). Запекайте в духовке под грилем около 5 минут, пока гренки не подрумянятся и творог не расплавится. Посыпьте листиками базилика, приправьте солью и свежемолотым перцем. Для того чтобы обогатить свое меню летом, приготовьте рагу из кабачков. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Клубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиБлин, который не получится «комом» – готовим сытный завтрак за считанные минутыПринимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана КупалаЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материОт такой закуски не устоит никто: праздничный рецепт для Иванов и Иванок