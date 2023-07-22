Как приготовить вкусную закуску: рецепт брускетты

Если не знаете, что приготовить аппетитного в качестве перекуса или на закуску, вас всегда выручит проста в исполнении брускетта. Несколько простых шагов – и блюдо на столе.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Классическая брускетта – это сочетание хрустящего хлеба, мясистых помидоров и тонко нарезанного репчатого лука. Хлеб традиционно поливают оливковым маслом.

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Рецепт брускетты

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 3 порції

Великолепная закуска / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– хлеб чиабатта;

– оливковое масло;

– чеснок по вкусу;

– 2 помидора;

– базилик по вкусу;

– 80 грамм сыра (например, горгонзола, моцарелла, козий сыр).

Приготовление:

Хлеб нарежьте ломтиками, натрите разрезанным пополам зубчиком чеснока (если вам нравится насыщенный вкус чеснока, можно тертым).

Сбрызните оливковым маслом первого отжима.

Помидоры ошпарьте и очистите от кожуры.

Нарежьте кубиками, слейте лишний сок.

Выложите на ломтики хлеба, по желанию добавить тонко нарезанный репчатый лук и творог (мелко нарезанный или натертый).

Запекайте в духовке под грилем около 5 минут, пока гренки не подрумянятся и творог не расплавится.

Посыпьте листиками базилика, приправьте солью и свежемолотым перцем.

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