Как происходит оформление плаката в багет

Оформленный в багетной мастерской плакат выглядит более профессионально и серьезно. Это особенно актуально для выставок или презентаций, где большую роль играет первое впечатление. Оформление в багет придает плакату официальный вид, что может повысить его ценность и привлечь больше внимания зрителей. Также вас может заинтересовать информация про распределение звонков на сайте https://delofon.ru/raspredelenie-zvonkov.

Какие материалы подходят для создания плакатного багета

При оформлении плаката в багетной мастерской одним из важных аспектов является выбор подходящих материалов. Особое внимание уделяется раме и стеклу. Для рамы обычно выбирают дерево и пластик. Деревянные рамы придают плакату классический и элегантный вид, хорошо сочетаясь с различными стилями интерьера. Они могут быть окрашены или лакированы – отделка придает им дополнительную прочность и защиту от повреждений. Пластиковые багеты обладают современным и стильным видом, они легкие и прочные, что делает их удобными в использовании.

Что касается стекла, то для плакатов используются два типа:

· обычное‚

· акриловое (пластиковое).

Обычное стекло является наиболее доступным вариантом, но оно тяжелое и хрупкое. Акриловое не такое прозрачное, но оно легче и прочнее обычного, что делает его более безопасным в использовании. Оба типа стекол хорошо защищают изображение от ультрафиолетовых лучей, предотвращая его выцветание.

Багеты каких стилей подойдут для оформления плакатов

При выборе багета для плаката следует учитывать стиль и характер самого художественного произведения. Для классических или исторических плакатов рекомендуется использовать багеты в стиле «античность» или «барокко», с изящными декоративными элементами. Это поможет создать эффект роскоши и великолепия, соответствующий тематике плаката. Современные абстрактные или минималистические плакаты лучше всего будет дополнить простыми и сдержанными багетами в стиле «модернизм». Они не будут отвлекать внимание от главного – содержания плаката, сохраняя его чистоту и ясность. Для фотореалистичных или ландшафтных произведений рекомендуется выбирать нейтральные багеты без ярких цветовых акцентов. Большинство таких работ выглядит наиболее эффектно с использованием классических деревянных рамок, которые добавят природности и органичности.

Важно помнить, что выбор багета должен гармонировать с цветовой гаммой плаката и его общим стилем.