Как производят куриные слайсы: сушеные или вяленые и разница между ними

Куриные слайсы – это питательный белковый перекус, который всегда удобно иметь под рукой. В зависимости от технологии изготовления эти мясные снеки могут приобретать различные текстуры и вкусовые оттенки.

Наверное, каждому интересно узнать, как производят куриные слайсы. Оказывается, весь секрет – в обезвоживании мяса, что помогает сохранить полезные вещества. К тому же куриные слайсы являются идеальным перекусом, который можно есть каждый день. Ведь продукт содержит много белка и минимум углеводов.

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Но можно ли приготовить их дома, чтобы было так же вкусно, как и в упаковке готовой продукции – мы провели небольшое исследование и делимся результатами.

Виды куриных слайсов и способы их приготовления

Для сравнения готовых куриных слайсов следует понимать, что они отличаются нарезкой, добавленными специями и, самое главное, – технологией приготовления. Основные ее виды – вяление и сушка. Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Сушеные куриные слайсы

Сушка позволяет изготовить тонкие и хрустящие снеки. Для этого куриное мясо нарезают небольшими слайсами около 2 миллиметров и несколько часов просушивают в специальной сушке. Следовательно, продукт равномерно теряет влагу, готовясь при температуре от +45°C до +80°C, а слайсы становятся хрустящими.

Именно такой технологии придерживаются при изготовлении куриных сушеных слайсов «РябChick» от производителя курятины «Наша Ряба».

«РябChiсk» – тонкие и хрустящие куриные слайсы / Фото «РябChiсk”

Для изготовления слайсов «РябChiсk» производитель использует только отборное куриное филе и немного специй, без добавления консервантов и вредных примесей.

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Вяленые куриные слайсы

В отличие от сушки, вяление – это процесс холодного консервирования, при котором мясо не будет хрустить, а больше будет напоминать по текстуре колбасные изделия.

Чаще всего для приготовления таких снеков используют куриное филе, но также могут вялить четверть или даже голень. Толщина нарезки зависит от блюда, которое планируют готовить. К примеру, для джерок мясо нарезают кусочками от 0,5 – 1 сантиметра. То есть вяленые слайсы – толще, у них очень выражены мясные волокна, поэтому придется приложить усилия, чтобы разжевать каждый кусок.

Вяленая курятина более жесткая для разжевывания / Фото Shutterstock

В общей сложности существует 3 способа вяления:

мокрый – курятина настаивается в заранее приготовленном рассоле, после чего заготовленные куски выкладывают на решетку коптильни и сушат.

курятина настаивается в заранее приготовленном рассоле, после чего заготовленные куски выкладывают на решетку коптильни и сушат. сухой – мясо засыпают солью и настаивают в холодильнике до 4 дней и после этого коптят;

– мясо засыпают солью и настаивают в холодильнике до 4 дней и после этого коптят; комбинированный – курятину сначала выдерживают в солевом растворе, а затем оставляют в винном уксусе на 10 – 12 часов.

В каждом из этих методов акцент делается именно на предварительной подготовке мяса. А вот его обезвоживание – дело второстепенное и не очень продолжительное. Соответственно вы не получите желаемого хруста, достигаемого с помощью сушки.

Главные отличия сушеных и вяленых куриных слайсов / Инфографика 24 канала

Фабричные слайсы vs хендмейд: в чем разница

Безусловно, куриные снеки можно попытаться изготовить дома. Со слайсером куски мяса получатся тоненькими, а потому есть больше шансов, что продукт будет хрустящим.

Однако повторить именно такую текстуру снеков как от производителя сложно. Ведь в домашних условиях невозможно подобрать нужную температуру и создавать все технологические нормы для правильной сушки. Такие слайсы «созревают» в духовке неравномерно и больше напоминают вяление. Кроме этого, мясо может получиться пережженным или недосушенным.

Главным преимуществом приготовления куриных слайсов дома является то, что вы добавите любимые специи по вкусу и будете уверены, что блюдо не содержит примесей или усилителей вкуса. К тому же вы точно не можете быть уверены в качестве мяса, ведь чтобы проверить его самостоятельно, нужно быть специалистом. Поэтому если вы хотите попробовать отборные сушеные слайсы из курятины, рекомендуем отдавать предпочтение фабричным слайсам проверенного производителя.



При изготовлении хендмейд-слайсов трудно повторить текстуру как у производителя / Фото Shutterstock

Дело в том, что производители, работающие с технологией сушки, тщательно отлаживают собственное производство, контролируя качественные показатели от получения курятины до отгрузки готового продукта. Благодаря этому, слайсы, попадающие к покупателю, обладают совершенной текстурой и приятным хрустом.

Кроме того, именно заводская упаковка обеспечивает свежесть слайсов и «рассказывает» покупателям о складе, питательной ценности и сроке годности продукции.

Какие куриные снеки выбрать: сушеные или вяленые, от производителя или хендмейд? Ответ очевиден – те, с которыми можно питаться здорово, быть уверенным в качестве, или просто вкусно хрустить.