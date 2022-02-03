Как путешествовать с собакой

Как правильно кормить собаку?

Для собак чрезвычайно важно хорошее питание. Это делает их здоровыми и счастливыми. К сожалению, не существует универсального рецепта правильного питания для собаки, поскольку каждый пес индивидуален. Требования к питанию для собак различаются в зависимости от породы, размера, возраста и состояния здоровья. Попросите ветеринара порекомендовать лучший любимый корм питомца. Вы также можете иметь в виду несколько общих рекомендаций, когда составляете рацион для вашего питомца.

Коммерческий корм для собак

Может показаться, что это не так уж много, но коммерческий корм для собак разработан с учетом всех стандартов питания для собак. Большинство продуктов содержат, злаки, овощи, фрукты и витамины. Международные ветеринарные ассоциации считают, что коммерческие корма безопасны и полезны для здоровья домашних животных.

Убедитесь, что вы выбрали корм, который подходит вашей собаке на ее этапе жизни. Есть специальные корма для щенков, беременный и кормящих, а также возрастных собак.

Сухие корма являются сбалансированными. Это означает, что корм содержит все питательные вещества, которые требуются для собак на данном этапе жизни, а питательные вещества находятся в правильном соотношении.

Когда дело доходит до влажного или сухого корма, оба могут иметь преимущества.

Считается, что сухой корм лучше для зубов собаки. Влажный корм обеспечивает больше влаги, что особенно полезно для тех собак, которые не пьют много воды.

Как кормить

Щенки в возрасте 6 месяцев и младше должны есть три-четыре раза в день. В 6 месяцев они могут есть дважды в день. Когда щенки становятся взрослыми, они могут получать одно или два приема пищи в день, в зависимости от того, насколько они активны.

То же самое касается количества еды. Для начала вы можете следовать рекомендациям по размеру порции, указанным на упаковке корма для вашей собаки. Заказать хороший корм вы можете

в каталоге магазина https://garfield.by/. Ветеринар может точно сказать, какое количество лучше всего подходит для его возраста, породы и уровня активности. Молодой бордер-колли, который играет и бегает большую часть дня, может нуждаться в большом количестве еды, особенно когда на улице жарко или холодно. Но пожилой чихуахуа, который в основном сидит у вас на коленях, вероятно, нуждается в меньшем количестве пищи, богатой кальцием.