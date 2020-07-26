Как Пушкин на карантине… Можно ли вернуть в нашу жизнь дыхание поэзии?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 18. АиФ-Крым №18 29/04/2020

Кто тут любит грозу в начале мая — и при этом может наизусть воспроизвести это стихотворение Тютчева? Или прочитать что-нибудь из Пушкина, который по опросам — любимый поэт россиян. Увы, но большинство, помимо кота учёного и сказки о золотой рыбке, вряд ли что вспомнят. А у многих ли в памяти строчки из Гумилёва, Есенина, Блока?

Как-то так получилось, что тихо и незаметно поэзия перестала быть необходимостью, «воздухом», без которого не могли обходиться поколения наших родителей, бабушек и дедушек. И дети наши не очень-то дружат со стихами: что-то с ними не так, или рифмованные строчки не списываются в современный формат? Об этом «АиФ-Крым» поговорили с профессором кафедры методики преподавания филологических дисциплин факультета славянской филологии и журналистики Крымского федерального университета Владимиром Ореховым.

Справка Владимир Орехов родился в 1976 г. в Симферополе. Доктор филологических наук. Область научных интересов: русско-французские литературные связи XIX в., Россия и Крым во французских текстах, Крымская война во французской литературе, история Крымского федерального университета, и другие.