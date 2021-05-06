Как работает кинотеатр на Матросском бульваре в ближайшие дни?

Предлагаем вашему вниманию афишу Летнего кинотеатра на Матросском бульваре.
7 мая
Мультфильм «Солдатская сказка» (1983, СССР)
Военный фильм «Горячий снег» (1972, СССР)
Начало сеансов в 20:00
8 мая
Мультфильм «Легенда о старом маяке» (1975, СССР)
Военный фильм «В бой идут одни старики» (1973, СССР)
Начало сеансов в 20:00
9 мая
Мультфильм «Василёк» (1973, СССР)
Военный фильм «Офицеры» (1973, СССР)
Начало сеансов в 20:00
10 мая
Мультфильм «Партизанская снегурочка» (1981, СССР)
Военный фильм «Судьба человека» (1959, СССР)
Начало сеансов в 20:00