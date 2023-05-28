Как сделать домашнее мороженое: лакомство, которое вы точно захотите отведать

Приготовление мороженого дома – это веселое и полезное занятие, которое позволит насладиться вкусным десертом. Это лакомство особенно придётся по вкусу деткам.

Мороженое – один из самых популярных летних рецептов. Воспользуйтесь этим рецептом и угостите самых родных домашним лакомством.

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Рецепт домашнего мороженого

Время : 5 часов

: 5 часов Порций: 4

Просто та смачно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 400 миллилитров жирных сливок 30 – 36%;

– 200 миллилитров молока;

– 65 грамм сахара.

Приготовление:

Половину сливок (около 200 миллилитров) вылейте в кастрюлю, добавьте сахар и нагревайте на медленном огне. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.

Снимите кастрюлю с огня и поместите ее в контейнер (если у вас нет мороженицы, лучше всего использовать ту, которая легко поместится в холодильнике, а затем в морозилке).

В разогретые сливки с сахаром добавьте оставшиеся сливки молоко и тщательно перемешайте, для этого можно воспользоваться венчиком или миксером.

Охлажденную массу перелейте в мороженицу и следуйте инструкциям изготовителя оборудования. Если у вас нет специального аксессуара, поставьте контейнер в морозилку и каждые 30 минут перемешивайте.

Приблизительно через 3 – 4 часа мороженое готово.

Полезно знать

Не стесняйтесь экспериментировать со вкусами, добавляя разные смеси, такие как измельченное печенье, шоколадная стружка, орехи или фруктовое пюре.

Для более кремовой текстуры вы можете заменить часть жирных сливок цельным молоком.

Приготовление домашнего мороженого – отличный способ полакомиться любимым десертом. Если захотите поэкспериментировать воспользуйтесь этим рецептом мороженое с морковью и шоколадом.