Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

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Одним из частых запросов начинающих кулинаров и не только является вопрос об обжаривании рыбы. Дело в том, что не всегда морепродукты получаются сочными и ароматными. бывает, что рыба сухая и совершенно не имеет вкуса.

Для того, чтобы избегать подобных неудачных рецептов, нужно придерживаться нескольких правил. Не стоит выпекать или жарить рыбу слишком долго. Также нельзя опускать аспект с соусом при готовке.

Расскажем, как можно сделать вкусный жареный минтай с соусом.

Ингредиенты для жареного минтая:

  • филе минтая — 3 шт.;
  • сахар — ½ ч. л.;
  • соль — ч. л.;
  • мука — 100 г.

Ингредиенты для соуса:

  • майонез — ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — зубчик;
  • корнишоны — 2 шт.;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • каперсы — ст. л.;
  • кинза — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • укроп — пучок;
  • красный лук — ½ шт.;
  • ворчестер — ч. л.;
  • горчица в зернах — ч. л.;
  • соевый соус — ½ ч. л.;
  • шрирачи — ½ ч. л.

Приготовление жареного минтая:

Замороженную рыбу солим, посыпаем сахаром и заливаем водой до полного размораживания.

Оставляем рыбу размораживаться на час при комнатной температуре.

Выкладываем размороженное филе на бумажное полотенце, даем слегка высохнуть.

Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

В это время готовим соус — измельчаем на маленьких резцах терки корнишоны и зубчики чеснока.

Выкладываем корнишоны и чеснок в миску со сметаной и майонезом, смешиваем, добавляем черный молотый перец. Шинкуем каперсы вместе с петрушкой, кинзой и укропом, кладем в соус.

Нарезаем тонкими четверть кольцами красный лук, шинкуем. Измельченный лук вместе с ворчестером и горчицей отправляем в соус, смешиваем.

В соус добавляем соевый соус и шрирача, перемешиваем.

Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

Далее избавляем филе от костей, окунаем в муку. В сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне слегка обжариваем минтай.

Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

Подаем жареный минтай вместе с приготовленным соусом.

Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

Сочная рыба отменно сочетается с изобилием вкусов соуса.

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