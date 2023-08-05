Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

Одним из частых запросов начинающих кулинаров и не только является вопрос об обжаривании рыбы. Дело в том, что не всегда морепродукты получаются сочными и ароматными. бывает, что рыба сухая и совершенно не имеет вкуса.

Для того, чтобы избегать подобных неудачных рецептов, нужно придерживаться нескольких правил. Не стоит выпекать или жарить рыбу слишком долго. Также нельзя опускать аспект с соусом при готовке.

Расскажем, как можно сделать вкусный жареный минтай с соусом.

Ингредиенты для жареного минтая:

филе минтая — 3 шт.;

сахар — ½ ч. л.;

соль — ч. л.;

мука — 100 г.

Ингредиенты для соуса:

майонез — ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — зубчик;

корнишоны — 2 шт.;

черный молотый перец — щепотка;

каперсы — ст. л.;

кинза — пучок;

петрушка — пучок;

укроп — пучок;

красный лук — ½ шт.;

ворчестер — ч. л.;

горчица в зернах — ч. л.;

соевый соус — ½ ч. л.;

шрирачи — ½ ч. л.

Приготовление жареного минтая:

Замороженную рыбу солим, посыпаем сахаром и заливаем водой до полного размораживания.

Оставляем рыбу размораживаться на час при комнатной температуре.

Выкладываем размороженное филе на бумажное полотенце, даем слегка высохнуть.

В это время готовим соус — измельчаем на маленьких резцах терки корнишоны и зубчики чеснока.

Выкладываем корнишоны и чеснок в миску со сметаной и майонезом, смешиваем, добавляем черный молотый перец. Шинкуем каперсы вместе с петрушкой, кинзой и укропом, кладем в соус.

Нарезаем тонкими четверть кольцами красный лук, шинкуем. Измельченный лук вместе с ворчестером и горчицей отправляем в соус, смешиваем.

В соус добавляем соевый соус и шрирача, перемешиваем.

Далее избавляем филе от костей, окунаем в муку. В сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне слегка обжариваем минтай.

Подаем жареный минтай вместе с приготовленным соусом.

Сочная рыба отменно сочетается с изобилием вкусов соуса.