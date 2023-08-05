Как сделать любую рыбу сочной. Рецепт жареного минтая и вкусного соуса для рыбы

Одним из частых запросов начинающих кулинаров и не только является вопрос об обжаривании рыбы. Дело в том, что не всегда морепродукты получаются сочными и ароматными. бывает, что рыба сухая и совершенно не имеет вкуса.
Для того, чтобы избегать подобных неудачных рецептов, нужно придерживаться нескольких правил. Не стоит выпекать или жарить рыбу слишком долго. Также нельзя опускать аспект с соусом при готовке.
Расскажем, как можно сделать вкусный жареный минтай с соусом.
Ингредиенты для жареного минтая:
- филе минтая — 3 шт.;
- сахар — ½ ч. л.;
- соль — ч. л.;
- мука — 100 г.
Ингредиенты для соуса:
- майонез — ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — зубчик;
- корнишоны — 2 шт.;
- черный молотый перец — щепотка;
- каперсы — ст. л.;
- кинза — пучок;
- петрушка — пучок;
- укроп — пучок;
- красный лук — ½ шт.;
- ворчестер — ч. л.;
- горчица в зернах — ч. л.;
- соевый соус — ½ ч. л.;
- шрирачи — ½ ч. л.
Приготовление жареного минтая:
Замороженную рыбу солим, посыпаем сахаром и заливаем водой до полного размораживания.
Оставляем рыбу размораживаться на час при комнатной температуре.
Выкладываем размороженное филе на бумажное полотенце, даем слегка высохнуть.
В это время готовим соус — измельчаем на маленьких резцах терки корнишоны и зубчики чеснока.
Выкладываем корнишоны и чеснок в миску со сметаной и майонезом, смешиваем, добавляем черный молотый перец. Шинкуем каперсы вместе с петрушкой, кинзой и укропом, кладем в соус.
Нарезаем тонкими четверть кольцами красный лук, шинкуем. Измельченный лук вместе с ворчестером и горчицей отправляем в соус, смешиваем.
В соус добавляем соевый соус и шрирача, перемешиваем.
Далее избавляем филе от костей, окунаем в муку. В сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне слегка обжариваем минтай.
Подаем жареный минтай вместе с приготовленным соусом.
Сочная рыба отменно сочетается с изобилием вкусов соуса.