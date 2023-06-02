Как сделать салат вкуснее, чем в дорогом ресторане. Всё дело в заправке: делюсь рецептом

Для получения вкусного салата большое значение имеет то, чем вы его заправляете. Дело в том, что майонез не всегда является отличным соусом для тех или иных блюд. Многие привыкли постоянно употреблять салаты именно с магазинным майонезом.
Поэтому остальные заправки кажутся им странными и не вкусными.
Однако, правильная заправка для салата способна придать блюду особый вкус, влюбить в себя. Стоит отказаться от покупного майонеза в пользу заправок из натуральных компонентов. Мы расскажем, как сделать отменную заправку к салатам.
Ингредиенты для заправки к салатам:
- кунжут — 2 ч. л.;
- кедровые орехи — ст. л.;
- уксус 6% — ч. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- брынза — 25 г;
- горчица — ⅓ ч. л.;
- соль — щепотка.
Приготовление заправки к салатам:
В чаше блендера надо соединить кедровые орехи и кунжут, влить уксус 6%, воду и оливковое нерафинированное масло. В полученную смесь надо мелко нарезать брынзу и выложить в чашу блендера.
Остается добавить к ингредиентам соль и горчицу, взбить до однородной белой массы. По желанию, соль можно не добавлять при использовании брынзы.
Получается отменная заправка к любым овощным салатам.
Орехи в данном рецепте можно заменить на лесные, миндаль или кешью, тогда вкус соуса тоже изменится.