Как сделать яичницу? Задаваясь таким вопросом, многие хозяйки хотят найти особенные лайфхаки, которые позволят приготовить самое вкусное блюдо. В общепринятом представлении, идеальная глазунья должна быть со схватившимся белком и слегка жидким желтком, без засохших краев. Жарить яичницу можно с различными овощами, мясом или полуфабрикатами. Все самые удачные рецепты мы собрали в одной статье.

Как приготовить яичницу с помидорами

Как приготовить яичницу с помидорами легко и быстро, а еще чтобы она имела насыщенный вкус и аппетитный аромат? Все это не так уж и сложно, если знать рецепт и выбрать качественные яйца и сочные помидоры. Такое блюдо можно подать на завтрак или ужин.

Ингредиенты –+3 порц.

Яйцо куриное 3 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Помидоры 3 шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Петрушка по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 20 мин.

Как приготовить вкусную яичницу? Возьмите свежие и крупные куриные яйца, хорошо помойте их горячей водой. Головку репчатого лука очистите от шелухи. Овощи и зелень помойте проточной водой. Репчатый лук нарежьте полукольцами, а помидоры тонкими кружочками. Нарезанные овощи слегка обжарьте на растительном масле. Когда кружочки помидоров поджарятся с обеих сторон, а лук станет полупрозрачным, разбейте куриные яйца. Посолите и приправьте блюдо по вкусу. Жарьте яйца до необходимой степени готовности: некоторые любят жидкий желток, а другие наоборот плотный. Выложите яичницу с помидорами на тарелки и посыпьте ее рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Вкусная яичница с беконом

Вкусная яичница с беконом – отличное начало продуктивного дня. Блюдо очень сытное, вкусное, но в то же время безумно простое. Такой универсальный рецепт должен быть в арсенале у каждой хозяйки, чтобы быстро накормить семью с утра пораньше.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Бекон – 8 ломтиков.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Тимьян свежий – по желанию.

Помидоры черри – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом прогрейте на огне сковородку. Затем выложите на разогретую поверхность ломтики бекона и обжарьте их до хрустящего состояния. Выложите обжаренный бекон на тарелку.

Шаг 2. На оставшемся после бекона жире, обжарьте половинки помидорок черри. Помидоры переложите на тарелку к бекону. Этот ингредиент добавляйте по желанию. Но помидоры в целом придадут блюду легкую кислинку и сочность.

Шаг 3. После этого разбейте куриные яйца, жарьте в течение 1-3 минут. Затем выключите огонь и накройте сковороду крышкой. Если хотите получить плотный желток, то подержите яйца на огне под крышкой еще пару минут.

Шаг 4. Приправьте яичницу солью и перцем.

Шаг 5. Добавьте к яйцам бекон, помидоры и листики свежего тимьяна. Великолепный завтрак готов. Приятного аппетита!

Яичница с колбасой на завтрак

Яичница с колбасой на завтрак – сочетание, которое часто приходит на ум при дефиците времени. У этого незамысловатого блюда есть два неоспоримых преимущества перед всеми другими возможными блюдами. Во-первых – это быстро, а во-вторых – очень питательно.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Колбаса докторская – 100 гр.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Лук зеленый – 3 пера.

Яйца куриные – 4 шт.

Укроп – 3 ветки.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Колбасу можно брать любую по вашему вкусу, нарежьте ее соломкой. Кусочек сыра натрите на терке с мелкими отверстиями. Зелень лука и укропа обмойте проточной водой и порубите ножом.

Шаг 2. Чтобы ничего не пригорело, лучше всего использовать сковородку с антипригарным покрытием. Растопите на ней небольшой кусочек сливочного масла. Затем обжарьте до золотистого цвета колбасную соломку. Далее немного убавьте огонь и разбейте куриные яйца, жарьте их в течение 5 минут под крышкой.

Шаг 3. Готовую яичницу посолите по вкусу и, пока она еще очень горячая, посыпьте сырной стружкой. Подавайте блюдо, посыпав рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Яичница с луком и помидорами

Яичница с луком и помидорами – быстрый вариант самого популярного летнего завтрака. Это блюдо по своему вкусу можно дополнить жареными гренками с чесноком, тертым сыром или свежей зеленью. Каждый день, несильно ломая голову, можно устраивать семье вкусное разнообразие на завтрак.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 5 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С головки репчатого лука снимите шелуху и нарежьте ее перьями или кубиками. Прогрейте сковороду на среднем огне, влейте столовую ложку растительного масла и добавьте к нему сливочное, оно усилит и дополнит вкус помидоров. Сначала в течение нескольких минут обжарьте лук до полуготовности.

Шаг 2. Несколько не очень крупных помидоров помойте, удалите места крепления плодоножки и сами овощи нарежьте кубиками. Можно предварительно очистить помидоры от кожицы, если вам не нравится, когда ее кусочки попадаются в еде.

Шаг 3. Как только лук начнет подрумяниваться, добавьте в сковороду помидоры. Зажарку посолите и приправьте по вкусу, тушите при умеренном огне, пока помидоры не дадут сок. Продолжайте держать овощи на огне, чтобы томатный сок немного выпарился.

Шаг 4. Куриные яйца хорошо помойте горячей водой. Разбейте их прямо в овощную массу, накройте сковороду крышкой и готовьте яичницу на умеренном огне. Подать блюдо на стол можно, украсив рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Как сделать яичницу с кабачками

Как сделать яичницу с кабачками, которая так популярна в Турции, мы расскажем в нашем рецепте. Яйца идеально сочетаются со сладкими молоденькими кабачками и блюдо получается нежным и питательным. Очень вкусно подавать яичницу со свежими пшеничными лепешками.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Кабачок – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Мука – 1,5 ст.л.

Укроп – 3 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Небольшой молодой кабачок хорошо помойте под краном, промокните бумажными полотенцами. Нарежьте овощ кубиками.

Шаг 2. Возьмите крепкий полиэтиленовый пакет, всыпьте в него полторы столовые ложки муки. Выложите в него нарезанный кабачок.

Шаг 3. Завяжите пакет и хорошенько потрясите, чтобы овощи равномерно покрылись мукой. Вот такая быстрая панировка.

Шаг 4. Хорошо прогрейте сковородку, влейте на нее растительное масло и выложите кабачки. Жарьте их, периодически помешивая, 5-7 минут. Кусочки кабачков должны покрыться аппетитной румяной корочкой.

Шаг 5. Затем аккуратно, стараясь не повредить оболочку желтка, разбейте куриные яйца в сковороду. Накройте ее крышкой.

Шаг 6. Готовьте яичницу под крышкой в течение 5 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Вкусное блюдо для завтрака готово. Посыпьте яичницу с кабачками рубленым укропом. Приятного аппетита!

Как пожарить яичницу с сосисками

Как пожарить яичницу с сосисками можно рассказать даже подростку. Блюдо готовится очень быстро и из самых доступных продуктов. В любом холодильнике всегда найдется несколько яиц и сосисок, поэтому ребенок не останется голодным, даже когда родителей нет дома.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сосиски – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Укроп – 3 ветки.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердых сортов – 40 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сосиски выбирайте любые по своему вкусу. Снимите с них оболочку и нарежьте шайбочками шириной примерно по 5 миллиметров.

Шаг 2. Прогрейте сковороду, влейте на разогретую поверхность растительное масло. Сначала обжарьте нарезанные сосиски до румяной корочки. Затем помойте куриные яйца горячей водой и разбейте их к сосискам. Готовьте яичницу на среднем огне в течение 2-3 минут.

Шаг 3. Посолите и приправьте блюдо по вкусу, укройте сковороду крышкой. Когда белок схватится, посыпьте яичницу тертым сыром и свежей зеленью.

Шаг 4. Подавать яичницу с сосисками на стол вкуснее всего в горячем виде. Приятного аппетита!

Как приготовить яичницу без масла

Как приготовить яичницу без масла, если у вас в обиходе имеется хорошая сковорода с антипригарным покрытием? Это довольно просто! Технология приготовления во многом схожа с той, по которой готовят яйца-пашот. И еще один плюс – это снижение общей калорийности блюда.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Это одно из самых питательных и низкокалорийных блюд для завтрака или быстрого перекуса. Хорошо помойте крупное куриное яйцо и подготовьте необходимые специи.

Шаг 2. В сковороду с антипригарным покрытием влейте воду, чтобы ее высота была не меньше 5 миллиметров.

Шаг 3. Воду нагрейте почти до кипения, на ее поверхности должны начать образовываться пузырьки. После этого убавьте нагрев. Можно разбить яйцо сразу в сковороду. Или же разбейте яйцо сначала в чашку или маленькую миску, затем аккуратно вылейте его на сковороду.

Шаг 4. Готовьте яйцо в течение 1,5-2 минут, затем закройте сковороду крышкой и еще больше убавьте нагрев, готовьте еще 30-40 секунд.

Шаг 5. Чтобы желток остался жидким, закрывать сковороду крышкой не нужно.

Шаг 6. Такую яичницу без масла лучше всего подавать со свежей зеленью и овощами. Перед подачей посолите и приправьте яичницу по вкусу. Приятного аппетита!

Быстрая яичница в микроволновке

Быстрая яичница в микроволновке – вкуснейший завтрак на скорую руку. Яичница настолько универсальна, что ее всегда можно дополнить сыром, любыми овощами, зеленью или мясом. В зависимости от ваших предпочтений, ее можно делать с жидким или плотным желтком.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп измельченный – 1 щепотка.

Соль поваренная – по вкусу.

Орегано сушеное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления яичницы потребуется собственно яйцо и специи, их можно брать любые, в зависимости от ваших предпочтений. Также вам потребуется небольшая керамическая емкость объемом примерно 200 миллилитров.

Шаг 2. Разбейте куриное яйцо и отделите белок от желтка.

Шаг 3. Отдельно взбейте белок со щепоткой соли. Чтобы белок хорошо взбивался, емкость и венчик должны быть чистыми и сухими.

Шаг 4. Взбитый белок переложите в емкость для запекания. Сделайте в массе небольшое углубление и выложите в него желток, посыпьте заготовку молотым перцем. Отправьте емкость в микроволновку и готовьте яичницу при минимальной мощности в течение 2 минут.

Шаг 5. Перед тем как подать яичницу на стол, посыпьте ее рубленой зеленью и сушеным орегано. По желанию дополните блюдо хлебом и овощами. Приятного аппетита!

Яичница в хлебе на сковороде

Яичница в хлебе на сковороде – еще одна оригинальная альтернатива рядовому блюду. Оно представляет собой хлебный тост с яйцом внутри. Здесь вы можете в полной мере проявить всю свою фантазию и делать в хлебе отверстия разной формы, например, круг или сердце.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Хлеб пшеничный – 60 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло сливочное – 15 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хлеб можно брать любой, но лучше если он будет квадратной формы и максимально свежий. При желании срежьте корочки. Проще всего делать отверстия при помощи кулинарного кольца или стакана. Также можно вырезать фигуры в виде сердца, квадрата или использовать другие интересные формы.

Шаг 2. Прогрейте широкую сковороду на огне, растопите сливочное масло. Обжарьте ломтики хлеба с одной стороны до румяной корочки.

Шаг 3. Переверните хлеб на другую сторону, в отверстия разбейте куриные яйца. Посолите и приправьте яйца по вкусу. Готовьте яичницу на умеренном огне, пока белок не схватится. Чтобы желтки полностью запеклись, накройте сковороду крышкой и оставьте на несколько минут.

Шаг 4. При помощи лопатки, аккуратно выложите яичницу в хлебе на тарелку и сразу подавайте на стол. Приятного аппетита!

Яичница со шпинатом

Яичница со шпинатом – легкое, питательное и сбалансированное блюдо, которое можно включать практически в любой рацион питания. Яичницу можно подавать, как самостоятельное блюдо, например, на завтрак. А также она станет отличным гарниром для мяса.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Масло сливочное – 30 гр.

Шпинат – 300 гр.

Яйца куриные – 4 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите от шелухи зубчики чеснока и головку репчатого лука, обмойте их. Ополосните шпинат проточной водой. Затем мелко порубите чеснок и лук, листья шпината нарежьте небольшими отрезками.

Шаг 2. Прогрейте сковороду, растопите на ней сливочное масло. Обжарьте на масле рубленый чеснок и лук до золотистого цвета, но следите, чтобы ничего не подгорело.

Шаг 3. Затем добавьте шпинат, перемешайте и готовьте еще в течение 5-6 минут, пока жидкость не выпарится и зелень не уменьшится в объеме. Зажарку посолите и приправьте перцем.

Шаг 4. В зажарке сделайте 4 углубления для яиц. Разбейте в каждое по одному куриному яйцу, посолите и приправьте яйца. Накройте сковороду крышкой и готовьте яичницу 2-3 минуты. Как только белок схватится, яичница готова.

Шаг 5. Яичница со шпинатом готова, можно подавать ее на стол. Приятного аппетита!