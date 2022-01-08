Как Севастополь провёл 2021 год на «спортивной волне»?

«Севинформбюро» подводит итоги прошедшего года и рассказывает обо всех важных событиях, случившихся в нашем городе за 12 месяцев в разных сферах жизни. Сегодня мы поговорим о спорте. Год был Олимпийским (как известно, соревнования перенесли с 2020-го из-за пандемии). И что особенно приятно – нам было за кем понаблюдать на Играх в Токио. Есть подвижки и во внутригородской повестке: появляются новые объекты, хотя и без проблем в этой сфере не обходится… Но обо всём по порядку.

Конечно, главная победа минувшего года – на счету Андрея Гранички. Севастопольский пловец в токийском бассейне завоевал сразу 2 медали Паралимпийских Игр! Серебро на дистанции 200 метров комплексом, а спустя несколько дней – золото на 100 метрах брассом. Выиграв заплыв с результатом 1:25:13 (1 минута 25 секунд и 13 сотых) севастополец побил мировой рекорд. По прилёту в Крым Андрея встречали как героя.

В аэропорту чемпион Паралимпиады поблагодарил всех за поддержку и поделился впечатлениями от главного спортивного форума четырёхлетия.

АНДРЕЙ ГРАНИЧКА, российский пловец, чемпион Паралимпиады-2020: «Удивил масштаб. Самое крупное, что есть. Это мечта любого спортсмена, как минимум, побывать там, принять участие, а если взойти на пьедестал, то это лучшее, что может быть».

Ближайшего преследователя – соперника из Испании – он обошёл более чем на 1,5 секунды. Пиренеец как раз был автором предыдущего мирового рекорда.

ИРИНА МАЩЕНКО, старший тренер по плаванию ГБУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт»: «Мы очень долго к этому шли, к этому рекорду мира. В принципе, Андрей был рекордсменом мира на этой дистанции – 100 метров брасом. Но вмешался соперник, в Португалии, на Чемпионате Европы он у него отобрал этот рекорд. Андрюха, конечно, разозлился. Мы с ним поработали детально над прохождением дистанции, над стартом, над поворотом. В общем-то, я верила в то, что Андрей установит рекорд мира и выиграет у Бертрана».

Также на Паралимпиаде участвовала Ольга Долгова в дисциплине бочча (это игра с мячом на точность, близкая к боулингу, для людей с тяжёлыми формами инвалидности). Она заняла десятое место в индивидуальных соревнованиях и шестое – в командных.

Её однофамилица – Анастасия Долгова – также ездила в Токио. 21-летняя севастопольская байдарочница вошла в состав сборной Олимпийского комитета России и попробовала свои силы в «четвёрке» на дистанции 500 метров.

Случай уроженки Инкермана – уникальный. Придя в этот спорт поздно – в 14, талантливая спортсменка всего за 7 лет смогла достигнуть невероятного результата и отобраться для участия в главных стартах в жизни любого спортсмена. Однако, как признаётся сама Анастасия, первый блин получился комом.

АНАСТАСИЯ ДОЛГОВА, двукратная чемпионка России 2021 по гребле на байдарках: «Гонка у нас сложилась, могу сказать точно, что неудачно. И первый, и второй и третий старт. Почему-то не смогли мы показать того, чего могли сделать. Но сами Олимпийские игры для меня показали, наверное, что-то новое в плане соревнований, в плане атмосферы – были невероятные эмоции. Спортсмены высочайшего уровня. У нас практически на всех дистанциях, практически каждый день ставились новые рекорды. Это просто сумасшедшие какие-то вещи творили они».

Да, Настина «четвёрка» не смогла пробиться в медальный заплыв, но её возраст и специфика выбранной дисциплины позволяют предполагать, что это только начало. У гребчихи из Инкермана есть планы на Париж, где пройдёт следующая летняя Олимпиада. Кроме того, в Токио Анастасия познакомилась с титулованными спортсменами и чемпионами Игр, которые своим примером доказывают, что «терпение и труд всё перетрут».

АНАСТАСИЯ ДОЛГОВА, двукратная чемпионка России 2021 по гребле на байдарках: «Есть пример для этого – Тереза Портела, испанка. Для неё эти игры были шестые в её карьере. И только на шестых играх в 39 лет она смогла завоевать в одиночке в 200 метрах серебряную медаль. Это достойно просто высочайшей похвалы. И это безумно, это фанат своего дела. Она любит то, чем она занимается. Это классно».

Её стремление к успеху дало свои плоды уже спустя месяц после Олимпиады. Инкерманская байдарочница стала чемпионкой Мира в «двойке» на дистанции 200 метров в паре со своей партнёршей из Санкт-Петербурга Кристиной Ковнир. Российский дуэт обошёл на финише представительниц Венгрии и Польши, которые заняли второе и третье места соответственно.

АНАСТАСИЯ ДОЛГОВА, чемпионка Мира по гребле на байдарках: «Мы очень рады. Для нас это долгожданная медаль с 2019 года. Тогда мы были четвёртыми. А сейчас мы наконец завоевали золотую медаль, и мы очень рады этому».

Токийская Олимпиада, кстати, подарила нам ещё одного призёра. Крымчанин Глеб Бакши завоевал «бронзу» в боксёрском турнире в весовой категории до 75 кг. Одержав две победы по ходу соревнований, в полуфинале он раздельным решением судей (1:4) уступил бразильцу Эберту да Консейсану Соузе. Но так как поединки за третье место в боксёрском турнире не предусмотрены, Глеб Бакши считается бронзовым призёром Олимпиады.

Кстати, уроженец Симферополя долгое время представлял Севастопольскую спортивную школу Олимпийского резерва №4, но в последнее время выступает под флагом соседней Республики.

ГЛЕБ БАКШИ, бронзовый призёр Олимпийских игр: «Сегодня меня наградили орденом за заслуги перед Отечеством. Как любой спортсмен я к этому стремился. Я не знал об этом и был приятно удивлён. Но сейчас пойду всё рассматривать. Рассматривать и с гордостью носить».

Ещё одним положительным итогом Олимпиады можно считать тот факт, что Севастополь теперь всерьёз рассматривают как базу для подготовки к столь крупным соревнованиям. Представляете, Всероссийская Федерация парусного спорта выбрала наш город для решающего этапа сборов накануне Игр в Токио!

Разговоры об идеальных условиях для подготовки в Севастополе именно яхтсменов ведутся давно. Особенности бухт, климат, роза ветров – всё это позволяет моделировать самые разные условия на воде. И вот, в 2021-м 10 предолимпийских дней спортсмены, готовившиеся отстаивать честь нашей страны в Токио, провели, занимаясь в яхт-клубе «Юг».

АННА ХВОРИКОВА, член национальной Олимпийской сборной команды России по парусному спорту: «База хорошая. Мне нравится выход немного закрытый. Даже если идёт волна – можно безопасно выйти. В отличие от той же Португалии, где очень было сложно. Ветра как раз слабенькие, такие, какие могут быть и в Японии. Течение есть – это тоже очень такой фактор влияющий».

Продолжить эту тенденцию рассчитывают в скором будущем в Инкермане. Вырастив члена сборной России по гребле, теперь там надеются на создание базы для подготовки спортсменов уровня юношеской, молодёжной и, конечно, национальной команд. Первым делом чиновники взялись приводить в порядок не раз горевшие ангары для хранения инвентаря, но, как это часто бывает, сроки пришлось сдвинуть – с мая на конец года.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Сейчас это – новые ангары для хранения лодок, красивые раздевалки, уборные, которых там не было. ЛОСы [локальные очистные сооружения] поставлены, чтобы там всё можно было эксплуатировать».

Рядом, в сквере 60-летия Октябрьской революции уже строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его сдача намечена на лето 2022-го. Стоимость – более 300 млн рублей.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Там ещё рядом уже с положительным заключением Главгосэкспертизы водно-гребная база современная. Мы сможем расширить и сегмент водных видов спорт, можем поговорить и об академической гребле, её приземлении там. И принимать спортивную сборную России на тренировочные мероприятия, а не отправлять их за рубеж. Мы сейчас в активной фазе – в поиске источников финансирования на строительство новой большой базы».

В Инкерман мы ещё вернёмся. А пока продолжим тему выступления наших спортсменов на международной арене и отметим главные результаты.

Дарья Крапивина привезла в Севастополь Кубок мира по рукопашному бою. Она не раз побежала на всероссийских соревнованиях, но забраться на верхнюю ступень пьедестала на форумах международного уровня до этого момента не удавалось.

Девушка обошла соперниц в весе до 50 килограммов. Стоит отметить – в финале была повержена действующая чемпионка мира из Узбекистана.

ДАРЬЯ КРАПИВИНА, обладательница Кубка мира по рукопашному бою в весе до 50 кг (2021 г.): «Было морально тяжело, потому что под конец схватки у неё началась большая моральная поддержка со стороны Узбекистана. Я потеряла из виду тренера и начала очень нервничать. Из-за этого я считаю, что немного недоработала и поэтому у нас был равный счёт. Эта девочка в этом году выиграла Чемпионат мира по рукопашному бою. То есть прям свежая. И ещё пустили слух, что она просто монстр на ковре. Я немного себя накрутила. Но тренер сказал, что мы хорошо подготовились, что она проходима и нет ничего сложного. Я вышла на ковёр и всё как рукой сняло».

Первенство мира по борьбе для атлетов не старше 23 лет стало успешным для другой, молодой, севастопольской спортсменки. Кристина Михнева завоевала там «серебро» в весе до 57 кг. Свою спортивную карьеру она начала ещё в 13 лет. За эти годы за спиной у девушки – десятки выездов на всероссийские и континентальные соревнования. А теперь и новый вызов в карьере – Первенство мира в Белграде, где ей удалось зарекомендовать себя и показать, на что способна.

КРИСТИНА МИХНЕВА, серебряный призёр первенства мира по вольной борьбе: «В финале я уступила украинке. Она чемпионка Европы, чемпионка мира, очень хорошая спортсменка считается. Я вела в счёте – 1:1 по последнему действию и за 40 секунд дала оценку. Это моя вина, я немного, хотелось очень сильно победить и закрыться. А нужно было бороться до конца главное. Я просто думаю, что не могу проиграть. Я столько тренировалась, столько готовилась и не могу проиграть. Нужно обязательно выиграть. Не люблю проигрывать».

ВИТАЛИЙ ЛЕВАДНЫЙ, главный тренер сборной Севастополя по спортивной борьбе: «Молодец. Очень отметили её главный тренер сборной России. Она именно показал характер, что могла бы испугаться, но боролась до конца. Так что она большая умница. Её отметили тренеры и будем надеяться, что она сможет отобраться на Олимпийские игры».

Резюмируя успехи Федерации спортивной борьбы Севастополя, нельзя не отметить, что наш город в минувшем году принял сразу несколько крупных турниров. От всероссийских соревнований юношей и окружных стартов до Первенства страны. Так, лучшего молодого борца в стиле «панкратион» выясняли 900 участников из 50 регионов.

КОНСТАНТИН КЛИМОВ, президент Федерации панкратиона России: «На самом деле, выбор очень большой. Плюс к этому, на Федеральные округа попадали люди, которые стали победителями и призёрами первенств регионов. И там ещё большое количество участников принимало там, поэтому отбор очень серьёзный. И ребята, который участвуют здесь, прошли этот серьёзный отбор, поэтому мы видим очень высокий уровень спортсменов».

АЛЕКСЕЙ ЗАДНИПРОВСКИЙ, президент Федерации спортивной борьбы Севастополя: «Это не первые соревнования такого уровня, которые у нас проходят. У нас недавно проходил кубок России по панкратиону. На этот год у нас календарный план – очень насыщенный. Традиционно, севастопольские спортсмены во всех единоборствах хорошо подготовлены и показывают хорошие результаты. Панкратион – не исключение».

Титулованный севастопольский дзюдоист Антон Брачев не остался без награды в уходящем году. На Кубке России он удостоился «серебра» в весовой категории свыше 100 кг. Антон, кстати, тоже был кандидатом на поездку в Токио.

Так сложилось, что на момент старта Олимпиады, он был действующим чемпионом России по дзюдо. Но в этом виде спорта система отбора гораздо сложнее, поэтому путёвка в Токио севастопольцу не досталась. Но мы продолжим следить за его успехами и надеемся на лицензию в Париж в 2024 году.

Также серебряную медаль, но с Чемпионата России, и по боксу, привезла Елена Гапешина. Воспитанница школы Олимпийского резерва №4 планомерно повышает свои результаты – год назад она была третьей.

На этот раз, в Челябинске она дошла до финала, где уступила, теперь уже двукратной чемпионке России Анастасии Шамоновой, представляющей Краснодарский край и Ростовскую область.

ЕЛЕНА ГАПЕШИНА, серебряный призёр Чемпионата России по боксу среди женщин: «Мы уже видели её, на сборах стояли в парах. В принципе со всеми соперницами мы были знакомы и знаем, чего ожидать от их бокса. Мы разработали с тренером тактико-технические действия, которые мы выполняли, и, в принципе они у нас получались. Тяжело ли далось второе место? Думаю, да, и подготовка у меня была хорошая и чувствовала себя нормально. Я считаю, что в бою показала неплохой бокс, которого должно было хватить на победу, но судьи увидели по-другому».

РУСЛАН ДАВИДЕНКО, тренер спортивной школы олимпийского резерва №4: «Что касается её работы, то упрекнуть её я просто не имею права. Вопросов к ней нет никаких. Она сделала всё для победы, просто всё. Отрабатывала удары с большим желанием. Лена очень любит бокс. Очень трудолюбивая, очень способная, её Бог наградил такими данными как сила, ловкость, выносливость. Причём эти качества у неё от природы, не то, что вот тренер дал или научил. У неё вот талант от Бога».

Стабильно приносит поводы гордиться своими воспитанниками Федерация акробатического рок-н-ролла Севастополя. Я напомню, этот экзотический вид спорта входит в число базовых в нашем городе.

И вот почему. Севастопольская сборная по акробатическому рок-н-роллу в декабре заняла четвертое место на всероссийских соревнованиях. Относительно молодой спортивный коллектив смог выполнить все поставленные задачи и показать достойный результат в борьбе с именитыми командами, широко известными за пределами нашей страны. Проявленное мастерство обеспечило нашим акробатам путёвку в национальную сборную.

За достаточно короткий период существования коллектив FlyingFish по-настоящему смог стать единым целым. Ранее эти спортсмены выступали в других форматах, так что групповые действия приходилось отрабатывать практически с нуля.

НИКОЛАЙ МАЛЬЦЕВ, участник Севастопольской сборной по акробатическому рок-н-роллу: «Когда я танцую в паре – я являюсь 50% коллектива. Когда мы танцуем в большом коллективе, это уже каждый человек – маленькая часть большого механизма. Когда ты танцуешь – пытаешься всё сделать правильно, еще и пытаешься посмотреть, что твой друг и напарник делает. Может даже ему помочь как-то, подождать, а то вдруг он не успевает».

В итоге севастопольским акробатам удалось не только дойти до финала, но и закрепиться в пятёрке лучших коллективов страны. А заодно – и выполнить давно данные себе обещания. Так, например, Александра Куц стал мастером спорта.

АЛЕКСАНДРА КУЦ, участник Севастопольской сборной по акробатическому рок-н-роллу: «Эту задачу я ставила себе последние года 3. Пошёл первый разряд, КМС год назад появился. На этот год как раз была задача – выполнить мастера спорта. Точка поставлена. Теперь дальше… подтверждать каждый год и расти! Финал, призовые места, пьедестал. А там и до первого дойдём!»

А в апреле нашему городу доверили проведение Кубка России по акробатическому рок-н-роллу. 2021 год – юбилейный как для всероссийской, так и для севастопольской Федераций. В стране эта дисциплина развивается вот уже 35 лет. В нашем городе несколько меньше – 15. Однако за это время руководство местного спортивного объединения успело пройти немалый путь.

МИХАИЛ КАЗАКОВ, президент Федерации акробатического рок-н-ролла Севастополя: «Из банальной секции акробатического рок-н-ролла в спортшколе «Чайка» в 2006 году до уровня проведения соревнований. Любые соревнования – это прежде всего работа команды. У нас очень хорошая команда классных ребят, спортсменов, фанатов, которые уже воспитывают свои пары, которые помогают нам организовывать соревнования».

Пока такого уровня соревнования позволяет принимать только спортивный комплекс «Муссон». В минувшем году, пожалуй, крупнейшим событием, которое состоялось под куполом этого сооружения, стал финал Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

Турнир проводится уже 9 лет, шесть из которых – именно в Севастополе. Баскетбольный клуб «Муссон» второй год подряд вошёл в четвёрку сильнейших любительских коллективов страны.

СЕРГЕЙ ЦЫМБАЛ, тренер СК «Муссон», мастер спорта:

«Аппетит приходит во время еды. Если бы до начала соревнований меня спросили, как вы сыграете, я бы сказал, что выход в четверку — это идеальный вариант. Дай бог попасть в восьмерку, учитывая, как команда играла в течение всего чемпионата. Но, конечно, хотелось бы большего. Но четвертое место — достаточно успешный результат. Мы повторили лучший результат «Муссона».

В этом году на финале МЛБЛ в Севастополе был особый гость – именитый специалист, заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский. В 1992 году он привёл женскую сборную нашей страны к золотым олимпийским медалям.

ЕВГЕНИЙ ГОМЕЛЬСКИЙ, заслуженный тренер СССР, член зала славы FIBA:

«Я получаю огромное удовольствие от того, что я вижу. Вы знаете, когда говорят слово «любитель», «любительский баскетбол», то все думают, что здесь мало кто что умеет, и мало что интересно. На мой взгляд, надо быть слепым или глухим, и не видеть всю ту прелесть, которая присутствует в этом прекрасном зале Севастополя. Я просто восторгаюсь тем, как проходит эта любительская лига на этих великолепных площадках».

Из года в год лучшие любительские команды России выявляют сильнейшего именно в Севастополе.

ВЛАДИМИР ПЛОТКА, президент Федерации баскетбола Севастополя:

«Так получилось, что мы предложили свою спортивную базу, и на тот период, когда мы вошли в Россию, воссоединились, наша база была лучшей для проведения таких соревнований во всей России. И на сегодняшний день, также считают все участники, что наша база, построенная в Украине, до сих пор лучшая для проведения любительской лиги».

Вот так плавно мы подошли к теме развития спортивной инфраструктуры в нашем городе. Безусловно главным событием в этом направлении стало открытие первой очереди комплекса имени 200-летия Севастополя. Это произошло 12 июля. Она включает в себя стадион с легкоатлетическим ядром и трибунами на 2000 зрительских мест.

Рядом построены грунтовые корты для игры в большой теннис, футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. Что немаловажно, заниматься здесь могут не только члены спортивных секций.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «С пяти утра можно сюда доехать на общественном, либо на личном транспорте. Парковка спорткомплекса уже в это время открыта. Прийти на контрольно-пропускной пункт, предъявить документ, удостоверяющий личность. Заполнить один раз заявление, а после приходить в удобное время с 5 до 10 утра. Доступно легкоатлетическое ядро, игровые спортивные площадки – футбольное и волейбольно-баскетбольное. Всё, дальше только желание и приходи, заряжайся энергией сюда на объект».

На этом реконструкция не заканчивается. С завершением II очереди строительства, когда здесь появится крытый бассейн, новый импульс для развития получат водные виды спорта. Однако, это случится уже в следующем году. В ноябре на стадионе им. 200-летия Севастополя начались гидротехнические испытания бассейна. В случае успеха, подрядчик приступит к облицовке чаши керамической плиткой. Перед этим строители перекроют кровлю здания. Для обустройства 50-метрового бассейна рабочие вмонтировали 450 свай диаметром в 30 сантиметров.

ИГОРЬ АНАЦКИЙ, генеральный директор ООО «Асгард»: «Мы здесь испытывали около 12 свай. Каждая свая нагружается 120 тоннами, если я не ошибаюсь. Нормативная просадка свай – 4 миллиметра. У нас было 1,2 миллиметра. Это говорит о том, что те, кто делал изыскания, проектировщики и строители выполнили свою работу качественно. Выровняли геометрию. Мы можем похвастаться. Сейчас по диагонали 4 миллиметра расхождение (сверяют, чтобы правильная пропорция была). То есть бассейн вытянут идеально».

До конца года подрядчик планировал доделать перекрытия здания, фасад, закончить прокладку водопровода. Но когда удастся ввести в эксплуатацию вторую очередь спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя, которой и является бассейн – неизвестно.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «На сегодняшний день выбрано из государственного контракта 1 миллиард 300 миллионов из 1 миллиарда 600 миллионов. Но в апреле подтверждение государственной экспертизы показало, что этот объект стоит фактически 2,2 миллиарда. Мы дополнительные средства запросили. Нам подтвердили. Но пока мы их не получили, прогнозировать сроки завершения этого строительства я не могу».

А пока идёт вторая очередь строительства, у севастопольских спортсменов уже возникают вопросы к качеству выполненных работ на первом этапе. В покрытии на поле стадиона были выявлены проплешины, из-за чего ни регбисты, ни футболисты, не могли приступить к тренировкам на газоне. Виной тому – мягко говоря, неоднозначное решение сеять траву в июле.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Именно в тот период посева стояла знойная жара. К сожалению, того качества поле мы своевременно не получили. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств на сегодняшний день данные недочёты устраняет. То есть он с удовольствием закупил дополнительные удобрения. Известная компания «Бамард» осуществляла подготовку данного поля. Они участвовали в строительстве ряда полей для Чемпионата мира. В компетенции данной компании мы не сомневаемся. Сейчас они обучили специалиста, которого наняло на работу Управление [по делам молодёжи и] спорта. И, в принципе, сейчас нареканий по взращиванию поля нет».

Вообще у властей есть планы обустроить в Загородной балке своего рода «спортивный кластер». В 2022-м чиновники обещают приступить там к возведению базы «Инваспорта» – для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и мозолящий глаза «ледовый дворец», больше похожий на ангар, планируется снести, чтобы на его месте построить нормальную арену – проект уже имеет положительное заключение Главгосэкспертизы.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Пока это не подкреплено бюджетными обязательствами на строительно-монтажные работы. Но вместе с тем уже есть все документы, чтобы двигаться. Наверное, ледовая [арена] будет завершающим этапом в приведении в соответствие кластера. Но есть ещё планы на эту территорию. Зарезервирован участок, чтобы приземлить на него открытое ядро для водного поло, бассейн. И плюс ещё в активной фазе переговоры в Росгосцирком, с точки зрения освоения этой территории».

В Правительстве Севастополя видят гостиницу для спортсменов вместо циркового шатра за остановкой «улица Пожарова». Но сначала местные чиновники должны найти новую территорию для размещения шапито.

Хотя свой «цирк» есть и в мире севастопольского спорта. Иначе трудно охарактеризовать то, что происходит в Балаклаве с многострадальным стадионом «Горняк». Я даже не хочу вспоминать историю с попыткой г-на Куницына, бывшего в конце «нулевых» главой городской администрации, объявить народный сбор средств на его реконструкцию. Куда делись сотни тысяч гривен, перечисленные неравнодушными севастопольцами – уже и не узнать, хотя определённые мысли по этому поводу есть.

Но вот 3,5 года назад из федерального бюджета были выделены средства на масштабное преображение «Горняка». И что мы имеем? Ошибки в проектировании, самой громкой из которых, стала идея обустроить под стадионом парковку (и это при известным каждому жителю Балаклавы грунтовым водам в этой местности!), и ненадёжность подрядчиков, привели к тому, что до ума объект доводит третья компания. Как ни старались чиновники сделать новогодний подарок в виде открытия арены – не успели.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «98% готовность. Такой уже многострадальный объект. Я уже говорил, что это – позор нашего Департамента. В любом случае этот объект будет введён. Он выполнен. Внутри помещений произведена даже уборка. Осталось только беговые дорожки постелить».

Но уже понятно, что ответственной за стадион будет отдельная организация, в состав которой войдут и секции, базирующиеся в спортивной школе неподалёку, на улице Новикова.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Часть коллектива спортивной школы №7 в лице тренерского и методического сообщества перейдут в новое юрлицо. Также мы подбираем дополнительно новых квалифицированных специалистов».

Кроме Балаклавы отдельная спортивная школа будет организована в Инкермане. Там идёт масштабное развитие объектов физической культуры. И первой ласточкой в этом отношении стало открытие футбольного поля. Новому стадиону решили присвоить имя Николая Власова – наставника, тренировавшего как инкерманских ребят, так и местную команду завода, которая называлась «Рубин».

Дело отца сейчас продолжает его сын Дмитрий. Теперь он воспитывает молодое поколение футболистов из Инкермана.

ИРИНА ДИДЕНКО: «Мой сын тренируется с 6-ти лет у Дмитрия Николаевича – это сын Николая Власова. Моему сыну очень нравится у него тренироваться. Он очень добрый, отзывчивый человек. Дети с ним находят общий язык быстро. Когда им было по 6 лет, маленького поля было достаточно для тренировок. Сейчас, они выросли. Им нужно тренировать волю, навыки, отрабатывать элементы, которые можно отработать только на большом поле».

В это сложно поверить, но глупое стечение обстоятельств могло поставить крест на этом без сомнения ключевом для Инкермана спортивном объекте. В начале этого года появились сведения, что по наполовину построенному футбольному полю, которое является объектом Федеральной целевой программы развития полуострова, планировалось проложить ветку железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря. Тем самым городу пришлось бы отказаться от уже частично готового стадиона. При чём, был период, когда власти буквально разводили руки, говоря о шансах спасти потраченные 30 млн рублей на возведение арены.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Мы тоже об этом знаем. Скрывать я не буду этого. Но законных оснований приостановить работы по данному объекту у меня нет. Есть акт выбора трассы. Какое дальше будет техническое решение принято по этому объекту – пока комментировать невозможно. Всё может поменяться. Такие решения могут быть приняты только после инженерных изысканий, которые позволят, наверное, её провести. Но сейчас, общаясь с «Крымской железной дорогой», у меня такой уверенности нет».

Кроме того, в предложенном варианте трасса затрагивала также объекты культурного наследия, расположенные в скалах поблизости, и ряд частных домовладений. Только после массового недовольства жителей, в апреле губернатор Михаил Развожаев сообщил о решении перепроектировать новую трассировку железнодорожных путей и спасти футбольный стадион. Теперь планируется, что он станет частью отдельно созданной для Инкермана и близлежащих сёл спортивной школы.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «№10, отдельная спортивная школа, в которую войдёт этот стадион футбольный, гребная база «Чайка» и бассейн, который тоже строится в Инкермане. Три таких новых социальных объекта, которые мы делаем по Федеральной целевой программе. Бассейн и гребная база будут построены в следующем году, завершено строительство. И будет полноценная спортивная инкерманская школа».

Чуть меньше повезло пока что главной городской арене. В 2021-м стадион начали приводить в порядок. На территории за трибунами крытый манеж. Но вот ремонт крыши остановился на этапе снятия старой кровли. В таком виде она и простояла практически весь год.

СЕРГЕЙ РЕЗНИЧЕНКО, начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя: «Мы очень долго были в судах, расторгаясь с подрядчиком. Все, наверное, видели, что происходило с ростом цен на строительные материалы, особенно тяжко это ударило по металлу. Соответственно, пришлось нам расторгнуться уже на конец года. Новую процедуру по закону мы не успеем провести. Поэтому с навесами мы завершим уже в следующем году по ул. Брестской, 21».

Насыпали соль на рану и регбисты. Этот вид спорта активно популяризируется в нашем городе. Особенно в Севастополе полюбили проводить соревнования среди военнослужащих.

В сентябре сюда приехали полтора десятка команд, представлявших высшие учебные заведения Министерства обороны России. Регби – и без того не самый щадящий газон вид спорта. Да и молодые атлеты не жалели ни себя, ни соперника в ходе матчей. А вкупе с дождём, который сопровождал соревнования, все эти факторы сказались на качестве поля.

24 сентября прошли финальные игры, а спустя 2 дня на этот же газон вышли футболисты. Матч ФК «Севастополь» против керченского «Океана» сложно назвать ярким в первую очередь именно потому, что состояние поля не выдерживало никакой критики. И в таких условиях «морякам» предстояло провести все оставшиеся домашние поединки осенней части крымского чемпионата. Агрономы, конечно, сделали всё, что могли, но едва небесная канцелярия разрождалась дождём, газон вновь не выдерживал.

А самое досадное – что нередко это происходило в ключевых матчах: как в ответной кубковой встрече с «Евпаторией» или в последнем туре перед зимним перерывом в крымском дерби.

ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, генеральный директор ФК «Севастополь»: «Это очень помешало нашей команде для набора тех очков, которые мы должны были набрать. И для качественной игры и роста команды. Самый свежий пример – это игра дома с «Таврией», где невозможно играть в комбинационный футбол, где игра упрощается донельзя. Мяч от ворот били и головами бились там. «Севастополь» никогда в такой футбол не играл, он всегда играл в зрелищный, красивый футбол. Может это ещё и отпугивает наших болельщиков – от такой игры. А по-другому играть нельзя».

В итоге лидируя на протяжении 13 туров, в 14-м «Севастополь» уступил первую строчку, а вместе с тем – и неофициальное звание «зимнего чемпиона», принципиальному сопернику, проиграв дома симферопольской «ТСК-Таврии». Вместе с ранним вылетом из Кубка это стало причиной расставания с главным тренером – Олегом Лещинским. Справедливости ради отметим: итог работы наставника можно оценить положительно. Летом севастопольцы завоевали золотые медали сезона 2020/2021 и спустя 2 месяца положили их в Суперкубок, добытый при родных трибунах в драматичном поединке против «Гвардейца».

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «11-метровые – наше поле нам помогло. Ребята заслужили эту победу. Они весь прошлый чемпионат играли, были лидерами чемпионата. Поэтому, этот кубок заслуженно находится у нас».

Чемпионство, кстати, было оформлено ещё за месяц до конца турнира. А награждали команду, по традиции, накануне Дня города!

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы знаете, что в этом году мы празднуем День города под девизом «Я люблю тебя, Севастополь». И мне кажется, что к нашему клубу одноимённому это относится слово-в-слово. Поэтому давайте ещё раз признаемся в любви к нашему городу и к нашему замечательному клубу. Ребята – большие молодцы! Мы любим тебя, «Севастополь»! Спасибо за красивую игру и за прекрасный сезон».

Уже известно, что к весне команду будет готовить Станислав Гудзикевич. Кстати, именно его Олег Лещинский и сменил на посту наставника в 2020-м. Спустя полтора года экс-футболист «Севастополя» вновь всходит на тренерский мостик клуба. Он тоже имеет успешный опыт – под его руководством «моряки» оформили «золотой дубль» – выиграли Чемпионат и Кубок Крымского футбольного союза. Правда ряд вопросов остаётся. Пока нет ясности, где команда проведёт предсезонные сборы. Продолжит ли принимать соперников на главной городской арене или там решат перестелить газон? А если так, что где проводить домашние матчи? Успеет ли взойти трава на новеньком спорткомплексе им. 200-летия Севастополя? Или придётся ездить на Сахарную Головку? На стадионе «Колос» – изумительный газон и природа вокруг, правда добираться туда болельщикам…

Но, обещаем: всё, что нам удастся узнать – мы будем рассказывать Вам, уважаемые телезрители. И, конечно, продолжим следить за успехами севастопольцев, оставаясь на «спортивной волне». Новый год – тоже Олимпийский. И хоть Игры – зимние, хочется пожелать, чтобы и в этих дисциплинах в нашем городе выросли атлеты, готовые защищать честь России на главном спортивном форуме четырёхлетия. Новых побед, дорогие друзья! И, как говорят мэтры, «всего Вам доброго, здоровья и удачи!»