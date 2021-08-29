Как севастопольцам воспользоваться гаражной амнистией?

Закон о гаражной амнистии вступает в силу с 1 сентября. Жители Севастополя смогут бесплатно получить в собственность земельный участок, если он находится в государственной собственности и на нём расположен гараж. Подробности процедуры описали в пресс-службе Правительства города.

Воспользоваться новой возможностью сможет каждый гражданин, использующий гараж долгое время без официального разрешения со стороны государства. Он сможет стать законным владельцем гаража, зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости как на сам гараж, так и на земельный участок под ним.

Речь идёт как о гаражах в кооперативах, так и о других гаражах. Исключение – случаи, когда гараж является вспомогательным объектом по отношению к основному (например, жилому дому или производственному зданию), помещением в многоквартирном доме, объектом долевого строительства и т. д.

Законно оформить гараж в собственность получится, если соблюдены все эти условия:

— имеется документ о предоставлении, выделении земельного участка для строительства, размещения, использования гаража;

— гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей;

— гараж построен до 18 марта 2014 года – даты вступления города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации;

— гараж не признан самовольной постройкой по решению суда или уполномоченного органа Севастополя.

Для оформления гаража и земельного участка в собственность необходимо предоставить хотя бы один из следующих документов:

— список членов гаражного кооператива;

— членская книжка гаражного кооператива;

— любое решение, подтверждающее, что ранее гражданину был предоставлен земельный участок под гаражом;

— справка или иной документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

— старый технический паспорт на гараж;

— документы о подключении гаража к электрическим сетям и иным сетям инженерного обеспечения, подтверждающие длительный срок владения;

— документы о наследстве, если гараж принадлежал наследодателю;

— документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица.

В случае если гараж и земельный участок под ним не стоят на государственном кадастровом учете, то есть сведения о них в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, нужно будет подготовить еще три документа:

— схема расположения земельного участка (ДИЗО);

— межевой план (Кадастровый инженер);

— технический план (Кадастровый инженер).

Узнать, стоят ли гараж и земельный участок под ним на государственном кадастровом учете, можно в МФЦ, Севреестре, у кадастрового инженера. Информация также доступна на публичной кадастровой карте Росреестра и на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».