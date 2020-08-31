Как севастопольские школьные автобусы готовят к началу учебного года

К началу учебного года готовы. Сотрудники «Севэлектроавтотранса» будут ежедневно обрабатывать все поверхности школьных автобусов специальным антисептическим раствором. Мера призвана защитить детей от вируса COVID-19, который, как известно, может до 24 часов оставаться на различных поверхностях. Как на предприятии будет организован процесс обработки — узнала наша съемочная группа.

Прошлый учебный год во всех школах Севастополя завершился довольно необычно. Из-за сложной эпидситуации несколько месяцев учиться детям пришлось дистанционно, никаких праздников по случаю последнего звонка не было и в помине, сроки экзаменов сдвинулись. А вот новый учебный год уже начинается как положено – 1 сентября сотни севастопольских ребят вновь наденут на плечи ранцы, возьмут в руки букеты для любимых учителей и отправятся в свои школы. В учебные заведения в отдалённые районы города их, как и всегда, повезут школьные автобусы. После длительного перерыва по своим маленьким пассажирам соскучились даже водители специальных транспортных средств.

НУРМАТ НАЗАРОВ, водитель автобуса школы №47:

«Уже сколько… 8 месяцев простояли без работы. Скучали, ждали. У нас сопровождающие за ними следят. Как положено, они сидят пристёгнутые до самой остановки».

Всё ещё существующая угроза заражения коронавирусом вносит свои коррективы в работу. Выходить на маршрут водитель обязан в маске и перчатках. В кабине у них также будут антисептики, которыми при необходимости можно обработать поручни и дверные ручки в автобусах. Однако это дополнительная мера. Основная – ежедневная тщательная обработка автобусов специальным средством – Аниосепт Актив французского производства. В составе – дезинфицирующее средство, которое используют для очистки помещений, и другие кислородосодержащие и вспомогательные компоненты. Расход не большой: 1 грамм порошка разводится на 10 литров воды. «Севэлектроавтотранс» обеспечен веществом практически до конца года. Обрабатывают, и правда, всё: пол, сидения, стекла и даже потолок. Делать это будут, как минимум, два раза в день.

ВИКТОР ОХОТИН, начальник гаража ГУП «Севэлектроавтотранс»:

«После того, как они утреннюю развозку сделают, приезжают сюда – обработка будет повторная перед вечерней развозкой. После захода вечером и осмотра механиком технического состояния, будет проходить ещё раз обработка. То есть получается утром автобусы выходят на линию уже обработанными».

Для перевозки школьников в «Севэлектроавтотрансе» выделено 42 транспортных средства. В прошлом году весь автопарк школьных автобусов был передан на баланс предприятия – ранее они были закреплены за образовательными учреждениями. Доставку обеспечивают для 12 школ города.

ЕВГЕНИЙ ШУМИЛОВ, начальник отдела комплексной безопасности Департамента образования и науки: «Это сельская зона, в первую очередь. Это населенные пункты в муниципальных образованиях – сельские школы. Отдельно было принято управленческое решение: организовать подвоз детей с Фиолента. Что ещё является ключевым фактором в перевозке детей – это наличие или отсутствие обеспечения общественным транспортом».

На организацию работы в этом году из бюджета города было выделено 38 миллионов рублей. В эту сумму входит и всё необходимое материально-техническое обеспечение, в том числе и средства для дезинфекции, призванные сделать путь детей до школы безопасным.

София Драговоз, Александр Устич, «Севинформбюро»