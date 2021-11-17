Как создать приложение для смарт-часов

Telegram

Telegram — одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, которым пользуются миллионы людей по всему миру. Знаете ли вы, что теперь он доступен для Android Wear? В восторге?

Теперь вы можете просматривать свои чаты, создавать группы и мгновенно отвечать друзьям и семье прямо с гаджета на вашем запястье. Примечательной особенностью этого приложения является то, что за его использование не взимается плата за рекламу или подписку.

Носимая версия Telegram позволяет вам настраивать темы, которые вы можете изменить по своему желанию. Это приложение простое, быстрое и безопасное для использования на всех ваших устройствах.

Spotify

Spotify — уже очень популярное приложение, используемое во всем мире. В конце концов, кто не любит грув под непрерывную музыку?

Что, если мы скажем вам, что вы можете испытать аналогичный опыт, не держа телефон в руке? Вы можете наслаждаться любимыми песнями в этом приложении Galaxy и контролировать все действия прямо с вашего запястья.

Просматривать библиотеки и регулировать громкость с этим приложением стало еще проще и удобнее.

Bring

Вы когда-нибудь думали, что ваши умные часы могут помочь вам составить список покупок? Приложение Bring сделало это возможным для вас. Вы можете установить его на свой смартфон и умные часы, чтобы создать отсортированный список покупок.

Теперь вы можете подготовить список предметов прямо на ваших умных часах, где бы вы ни находились. У него есть список предметов в библиотеке, который поможет вам составить список предметов, которые вы хотите купить при следующем посещении продуктового магазина.

Google Pay

Это одно из самых полезных приложений для Wear OS, которое можно носить на запястье. Вы можете просто поднести свои умные часы к терминалу, чтобы оплатить билет, напитки и т. Д., Не дотрагиваясь до кошелька или телефона.

Пока ваши часы состоят из NFC, вы можете легко настроить Google Pay и использовать его. Последние версии также позволяют отправлять или запрашивать деньги через вкладку «Отправить» одним нажатием. Что еще? Вам просто нужно один раз нажать на любую покупку, чтобы разделить счет на пять человек.