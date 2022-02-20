Как создаются современные онлайн-игры?

Игры Огонь и Вода сегодня пользуется огромной популярностью. В этой статье расскажем вам, как в нее играть.

Используйте клавиатуру, чтобы перемещать Огонь и Водную девочку по лабиринту и собирать алмазы на пути к выходу. Используйте клавиши A, W, D, чтобы переместить Водную девушку, и используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить Огонь. Так как огонь и вода не смешиваются, не позволяйте Мальчику-Огню уйти в воду и не позволяйте Водяной сгореть в огне. Теперь, когда вы знакомы с элементами управления, давайте рассмотрим несколько полезных советов и приемов.

ИЗБЕГАЙТЕ ЗЕЛЕНОГО ОЗЕРА

Это довольно просто, мы знаем, что Огонь может гореть только в огне, а Вода — только в воде, но как насчет зеленого озера? И Огонь, и Вода должны избегать зеленого озера. Помните, что если один из персонажей умрет, вам придется перезапустить игру.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

Может показаться заманчивым бежать вперед с одним персонажем и попытаться закончить уровень с ним, прежде чем перейти к другому, но есть уровни, где это просто невозможно. На некоторых уровнях есть переключатели и кнопки, которые требуют, чтобы вы использовали обоих персонажей, чтобы пройти. Не забудьте использовать одновременно Мальчика Огня и Девочку Вода, чтобы пройти каждый уровень.

ИЗУЧИТЕ УРОВЕНЬ

Один полезный совет, который вы можете использовать, — изучить уровень, прежде чем пытаться его пройти. Найдите секунду, чтобы просмотреть уровень, посмотреть, какие препятствия стоят на вашем пути. Обратите внимание на «опасные» районы или районы с зелеными озерами. Как только вы узнаете, где находятся все препятствия, вы можете начать планировать, как вы хотите пройти уровень. Потратив секунду на просмотр уровня заранее, вы сможете пройти все уровни.

ИГРАЙ С ДРУГОМ

Игра с другом может стать отличным способом пройти все уровни «Мальчик Огонь» и «Девочка Вода». Один игрок может управлять Мальчиком Огнём, а другой — Девушкой Водой. Это разделяет работу пополам и делает ее единой, поэтому вам нужно сосредоточиться только на одном персонаже. Кроме того, кто не любит играть в игры со своим другом?