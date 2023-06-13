Как сушить грибы правильно – этот запрос в любой поисковой системе становится одним из самых популярных еще в начале мая, так как в лесах начинают появляться первые грибочки и все кулинары начинают задаваться вопросом, как же грамотно сохранить этот ценный продукт на долгие месяцы для дальнейшего использования. В этой статье вы узнаете все секреты и подробности заготовок множества грибов: начиная от ранних сморчков и заканчивая благородными видами.

Сушеные грибы в духовке в домашних условиях

Сушеные грибы в духовке в домашних условиях готовятся всего лишь за три часа и получаются невероятно ароматными, соответственно, прекрасно подходят для дальнейшего использования в любых сферах кулинарии. В качестве примера, мы возьмем белые грибы – самый благородный сорт.

Ингредиенты –+0.06 кг.

Белые грибы 500 гр.

Шаги 190 мин.

Как сушить грибы правильно в домашних условиях? Перебираем свою корзинку и отбираем грибочки, подходящие для сушки: переросшие и не очень красивые. Вооружаемся ножиком и срезаем внешнюю каемку ножки, удаляем сор со шляпки. Грибы нарезаем пластинками, толщиной не более трех миллиметров. При необходимости избавляемся от губчатой части. Противень выстилаем двумя слоями марли и раскладываем ароматные слайсы. Духовку прогреваем до 80-90 градусов и ставим в нее противень, дверку оставляем приоткрытой. Периодически переворачивая ломтики, сушим грибы на протяжении трех часов. Готовый продукт остужаем и аккуратно отделяем от ткани. Раскладываем грибы по контейнерам с крышкой и убираем в шкаф на хранение. Приятного аппетита!

Как правильно высушить грибы в электросушилке

Как правильно высушить грибы в электросушилке? Наверняка, этим вопросом задавался каждый грибник, ведь хочется запастиcь ароматным продуктом на весь холодный период года. В нашем рецепте вы найдете ответы на то, сколько времени потребуется и какая температура считается приемлемой.

Время готовки – 8 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 350 гр.

Ингредиенты:

Грибы (боровики, подосиновики, подберезовики) – 3 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лесные грибы перебираем от мусора, проверяем на наличие паразитов.

Шаг 2. Нарезаем компонент тонкими слайсами и в один слой укладываем на поддон.

Шаг 3. Помещаем поддон в электросушилку.

Шаг 4. Включаем агрегат на 40 градусов.

Шаг 5. На таймере устанавливаем 8 часов.

Шаг 6. По истечении указанного времени, сушеные грибы выкладываем в стеклянные ёмкости либо тканевые мешочки и убираем в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие!

Как сушить грибы на нитке в домашних условиях

Как сушить грибы на нитке в домашних условиях? Для готовки нам потребуется лишь лукошко благородных свежих грибов, прочная нитка и теплое, хорошо проветриваемое помещение. И если вы не особо любите маринованные боровики, то такой продукт вам точно придется по вкусу!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 60 гр.

Ингредиенты:

Грибы белые – 2 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем главный ингредиент.

Шаг 2. Ножиком срезаем загрязненные участки.

Шаг 3. Нарезаем боровики достаточно крупными сегментами либо просто отделяем шляпки от ножек.

Шаг 4. Продеваем нитку в иголку и нанизываем грибочки.

Шаг 5. Подвешиваем полученные «бусы» в сухом и теплом месте.

Шаг 6. Следим за процессом сушки, как правило, на это уходит от 3 до 7 суток. В зависимости от температуры помещения, в котором сушатся грибы.

Шаг 7. Заготовку раскладываем в сухие банки и храним под крышкой. Приятного аппетита!

Как правильно сушить белые грибы

Как правильно сушить белые грибы? На данный момент существует достаточно много способов, однако, в этом рецепте мы поведаем вам, как очень просто и быстро заготовить ароматные грибочки на холодный период года при помощи электрической сушилки.

Время готовки – 6 ч. 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Грибы белые – 2 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Грибы без следов повреждения и гнили зачищаем от мусора и земли при помощи щеточки, мыть не рекомендуется.

Шаг 2. Отрезаем длинные ножки, оставляя около шляпки не более трех сантиметров, грибы разрезаем на пластины.

Шаг 3. Раскладываем нарезку на поддон электросушилки.

Шаг 4. Включаем прибор и засекаем около 6 часов, наблюдаем за процессом и периодически переворачиваем грибы.

Шаг 5. Готовые боровики кладем в стеклянный контейнер либо банку, храним в кухонном шкафу и используем по назначению. Готовьте и получайте удовольствие!

Сушеные сморчки в домашних условиях

Сушеные сморчки в домашних условиях можно запросто приготовить и в городской квартире на балконе. Главное, чтобы балкон находился на солнечной стороне. Готовый продукт – это настоящий деликатес, который не так уж и просто отыскать на полках крупных супермаркетов, а в кулинарии такие грибочки широко применяются. Особенно хороши соусы.

Время готовки – 3-4 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Сморчки – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Внимательно перебираем каждый гриб, оставляя для готовки лишь те, что не вызывают сомнений.

Шаг 2. Тщательно промываем сморчки под струей воды, в один слой выкладываем на бумажные полотенца и даем время обсохнуть.

Шаг 3. Подготовленные грибочки распределяем на марле и выносим на балкон, оставляем под солнцем и периодически переворачиваем для равномерной сушки.

Шаг 4. Готовые сморчки выкладываем в емкости для хранения.

Шаг 5. Приятного аппетита!

Сушеные маслята на зиму

Сушеные маслята на зиму – это удивительно вкусная и ароматная заготовка, которая отлично хранится в кухонной полке. Открыв баночку с такими грибами, вы сможете запросто сварить наваристый суп, потушить овощное рагу или придумать авторский соус, которому не будет равных.

Время готовки – 6 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 90-100 гр.

Ингредиенты:

Маслята – 600 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем и перебираем грибы.

Шаг 2. Ножом срезаем небольшую часть ножки, удаляем грязь и снимаем верхний слой шляпки.

Шаг 3. Грибы нарезаем слайсами, толщиной не более трех миллиметров.

Шаг 4. Большой противень устилаем марлей и выкладываем ломтики на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 5. Помещаем противень в разогретую духовку и оставляем дверцу приоткрытой, сушим маслята 4-6 часов.

Шаг 6. Остывшие грибочки перекладываем в сухую и чистую банку с крышкой. Приятного аппетита!

Сушеные грибы подберезовики на зиму

Сушеные грибы подберезовики на зиму – полезная и ароматная заготовка, для приготовления которой нам не потребуется ничего, кроме свежесобранных грибочков. Процесс займет несколько дней, так как сушка будет производиться естественным путем, т.е. на солнце.

Время готовки – 3-4 суток.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Подберезовики – 2 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки тщательно перебираем грибы, выбрасываем все те, на которых имеются видимые повреждения или следы паразитов.

Шаг 2. Нарезаем каждый грибок, как показано на фото.

Шаг 3. На солнечный балкон выносим решетку от духовки и в один слой раскладываем ломтики подберезовиков.

Шаг 4. Оставляем грибы в таком виде на 3-4 дня, иногда ворочая.

Шаг 5. Готовый продукт храним в бумажном пакете либо стеклянной баночке. Приятного аппетита!

Сушеные шампиньоны в домашних условиях

Сушеные шампиньоны в домашних условиях готовятся просто и легко, а их вкус и аромат влюбляет в себя еще в процессе тепловой обработки. Главным преимуществом шампиньонов является то, что за ними необязательно ездить за город, ведь этот продукт продается в любом магазине.

Время готовки – 4 ч. 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свежие грибочки очищаем от грязи и мусора, можно использовать небольшую щеточку.

Шаг 2. Нарезаем каждый шампиньон тонкими пластинами и выкладываем на противень, предварительно застелив листом пекарской бумаги.

Шаг 3. Помещаем огнеупорную емкость в духовку и включаем нагрев на 90 градусов, спустя час увеличиваем температуру до 110 градусов и сушим грибы от двух до четырех часов.

Шаг 4. Вынимаем шампиньоны из духовки и даем время полностью остыть.

Шаг 5. Остывшие ломтики раскладываем по баночкам и убираем в шкаф. Приятного аппетита!