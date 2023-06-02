Как сушить яблоки в домашних условиях

Как сушить яблоки, рассказываем в кулинарной подборке из семи проверенных способов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Сделать это своими руками сможет каждый. Побалуйте себя и близких вкусным фруктовым угощением. Выбирайте рецепт, который вам больше подходит, и приступайте к процессу.

Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях

Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях, мы подробно расскажем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Готовый продукт порадует нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+10 порц.

Яблоки 2 кг

Шаги 12 ч.

Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях? Подготовим свежие фрукты. Промываем яблоки и очищаем их от кожуры. Режем их тонкими дольками, аккуратно удалив косточку. Опускаем фрукт на несколько секунд в горячую воду и после отбрасываем на дуршлаг. Это позволит яблокам сохранить светлый оттенок. Выкладываем дольки в один слой на противень с пергаментом. Ставим в разогретую до 60 градусов духовку на 2 часа. Можно слегка приоткрыть дверцу. Нужно, чтобы к яблокам поступал воздух. Увеличиваем температуру до 75 градусов и готовим еще 8-10 часов. Теперь вы знаете, как сушить яблоки в духовке в домашних условиях. Повторите кулинарную идею!

Как сушить яблоки на солнце

Как сушить яблоки на солнце? Вы узнаете все хитрости в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение точно понравится вашим домашнем. Сушеные яблоки послужат полезным и некалорийным перекусом. Обязательно попробуйте приготовить!

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Яблоки – 2 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом, как сушить яблоки на солнце. Промываем и обсушиваем яблоки.

Шаг 2. Нарезаем плоды тонкими дольками, аккуратно удаляя семечки и сердцевину.

Шаг 3. Разделываем таким образом все плоды.

Шаг 4. Тонкие дольки раскладываем тонким слоем по противню.

Шаг 5. Уносим противень с яблоками на палящее солнце.

Шаг 6. Оставляем заготовку на 4-5 дней. На ночь лучше убирать яблоки под навес (на случай, если пойдет дождь).

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сушить яблоки на солнце. Повторите кулинарную идею!

Сушеные яблоки в микроволновке

Сушеные яблоки в микроволновке – это интересная кулинарная идея, которую несложно осуществить в домашних условиях. Угощение порадует вас приятным вкусом и полезными свойствами. Сушеные яблоки можно есть просто так или использовать в приготовлении компота.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовить сушеные яблоки в микроволновке несложно.

Шаг 2. Яблоки промываем под водой и обсушиваем.

Шаг 3. Нарезаем плоды колечками одинаковой толщины. Примерно – 1 сантиметр. Аккуратно вырезаем косточки.

Шаг 4. Раскладываем яблочные колечки на плоской тарелке. Делаем это в один слой.

Шаг 5. Убираем заготовку в микроволновку. Ставим на минимальную мощность на 30 секунд. После переворачиваем ломтики и снова ставим на 30 секунд.

Шаг 6. Процедуру повторяем несколько раз до заметного подсушивания.

Шаг 7. Сушеные яблоки в микроволновке готовы. Можно пробовать!

Как высушить яблоки в электросушилке

Как высушить яблоки в электросушилке, мы описали в пошаговом кулинарном рецепте. Приготовить его в домашних условиях несложно, а готовый продукт никого не оставит равнодушным. Сушеное угощение порадует нежным вкусом с приятной кислинкой. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 8 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как высушить яблоки в электросушилке, расскажем в пошаговом рецепте. Сперва отмерим нужное количество яблок.

Шаг 2. Промываем яблоки под водой и обсушиваем их.

Шаг 3. Режем на кружки одинаковой толщины. В каждом кружке аккуратно вырезаем сердцевину с семечками.

Шаг 4. Чтобы кусочки не потемнели и имели более привлекательный вид, можно положить их в солевой раствор на 5 минут. Для этого смешиваем столовую ложку соли в литре воды.

Шаг 5. Выкладываем яблочные дольки в поддон электросушилки.

Шаг 6. Высушиваем продукт около 6-8 часов при температуре 45-55 градусов.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как высушить яблоки в электросушилке. Это просто!

Сушеные яблоки на нитке

Сушеные яблоки на нитке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Такое угощение порадует нежным вкусом. Из продукта можно сварить аппетитный компот или есть его просто так.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся процессом приготовления сушеных яблок на нитке. Это похоже на приготовление сушеных грибов.

Шаг 2. Первым делом отмеряем нужное количество яблок, промываем их и даем им обсохнуть.

Шаг 3. Дальше яблоки режем кружками одинаковой толщины.

Шаг 4. Аккуратно удаляем из кружков косточки. Стараемся не повредить форму, иначе они не будут держаться на нитке.

Шаг 5. Нанизываем яблоки на веревку или прочные толстые нити.

Шаг 6. Подвешиваем заготовки на место, куда попадают прямые лучи солнца. Оставляем сушиться на неделю. Чтобы уберечь продукт от насекомых, прикройте его марлей.

Шаг 7. Сушеные яблоки на нитке готовы. Скорее угощайтесь!

Как сушить яблоки в дегидраторе

Как сушить яблоки в дегидраторе, вы узнаете в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт порадует нежным вкусом. Можно использовать как полезное и оригинальное лакомство. Также из сушеных яблок получаются вкусные компоты.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как сушить яблоки в дегидраторе. Сперва подготовим нужное количество яблок.

Шаг 2. Яблоки хорошо промываем и обсушиваем.

Шаг 3. Режем плоды на тонкие дольки, аккуратно удаляем сердцевину и косточки.

Шаг 4. Чтобы кусочки не потемнели, можно положить их в солевой раствор на 5 минут. Для этого смешиваем столовую ложку соли в литре воды. Но это процедура не обязательна.

Шаг 5. Выкладываем яблочные дольки в поддон дегидратора.

Шаг 6. Высушиваем продукт около 8-10 часов при температуре 56-70 градусов.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сушить яблоки в дегидраторе. Угощайтесь полученным лакомством.

Сушеные яблоки с корицей

Сушеные яблоки с корицей – это аппетитное и ароматное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Продукт порадует вас приятным вкусом и полезными свойствами. Сушеные яблоки можно есть просто так или использовать в приготовлении домашних компотов.

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Сахар – 200 гр.

Корица молотая – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом сушеных яблок с корицей.

Шаг 2. Выбираем аккуратные яблоки без повреждений. Промываем и обсушиваем их.

Шаг 3. Делим плоды на тонкие дольки. Аккуратно удаляем сердцевину. Кожуру снимаем по желанию.

Шаг 4. Выкладываем дольки на противень одним слоем. Стараемся не накладывать их друг на друга. Равномерно посыпаем сахаром.

Шаг 5. Дополняем угощение молотой корицей. Также вы можете сразу перемешать сахар с корицей и посыпать смесью яблочные дольки.

Шаг 6. Ставим заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После оставляем их высушиваться на 2-3 дня при комнатной температуре.

Шаг 7. Сушеные яблоки с корицей готовы. Угощайтесь и оценивайте вкус!