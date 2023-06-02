Как сушить яблоки в домашних условиях

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Как сушить яблоки, рассказываем в кулинарной подборке из семи проверенных способов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями. Сделать это своими руками сможет каждый. Побалуйте себя и близких вкусным фруктовым угощением. Выбирайте рецепт, который вам больше подходит, и приступайте к процессу.

Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях

Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях, мы подробно расскажем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Готовый продукт порадует нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Такое угощение понравится как взрослым, так и детям. Обязательно попробуйте!

Как сушить яблоки в домашних условиях

Ингредиенты –+10 порц.

  • Яблоки 2 кг

Шаги 12 ч.

  1. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях? Подготовим свежие фрукты.

  2. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Промываем яблоки и очищаем их от кожуры.

  3. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Режем их тонкими дольками, аккуратно удалив косточку.

  4. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Опускаем фрукт на несколько секунд в горячую воду и после отбрасываем на дуршлаг. Это позволит яблокам сохранить светлый оттенок.

  5. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Выкладываем дольки в один слой на противень с пергаментом.

  6. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Ставим в разогретую до 60 градусов духовку на 2 часа. Можно слегка приоткрыть дверцу. Нужно, чтобы к яблокам поступал воздух. Увеличиваем температуру до 75 градусов и готовим еще 8-10 часов.

  7. Как сушить яблоки в домашних условиях

    Теперь вы знаете, как сушить яблоки в духовке в домашних условиях. Повторите кулинарную идею!

Как сушить яблоки на солнце

Как сушить яблоки на солнце? Вы узнаете все хитрости в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое угощение точно понравится вашим домашнем. Сушеные яблоки послужат полезным и некалорийным перекусом. Обязательно попробуйте приготовить!

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом, как сушить яблоки на солнце. Промываем и обсушиваем яблоки.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 2. Нарезаем плоды тонкими дольками, аккуратно удаляя семечки и сердцевину.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 3. Разделываем таким образом все плоды.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 4. Тонкие дольки раскладываем тонким слоем по противню.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 5. Уносим противень с яблоками на палящее солнце.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 6. Оставляем заготовку на 4-5 дней. На ночь лучше убирать яблоки под навес (на случай, если пойдет дождь).

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сушить яблоки на солнце. Повторите кулинарную идею!

Как сушить яблоки в домашних условиях

Сушеные яблоки в микроволновке

Сушеные яблоки в микроволновке – это интересная кулинарная идея, которую несложно осуществить в домашних условиях. Угощение порадует вас приятным вкусом и полезными свойствами. Сушеные яблоки можно есть просто так или использовать в приготовлении компота.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовить сушеные яблоки в микроволновке несложно.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 2. Яблоки промываем под водой и обсушиваем.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 3. Нарезаем плоды колечками одинаковой толщины. Примерно – 1 сантиметр. Аккуратно вырезаем косточки.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 4. Раскладываем яблочные колечки на плоской тарелке. Делаем это в один слой.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 5. Убираем заготовку в микроволновку. Ставим на минимальную мощность на 30 секунд. После переворачиваем ломтики и снова ставим на 30 секунд.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 6. Процедуру повторяем несколько раз до заметного подсушивания.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 7. Сушеные яблоки в микроволновке готовы. Можно пробовать!

Как сушить яблоки в домашних условиях

Как высушить яблоки в электросушилке

Как высушить яблоки в электросушилке, мы описали в пошаговом кулинарном рецепте. Приготовить его в домашних условиях несложно, а готовый продукт никого не оставит равнодушным. Сушеное угощение порадует нежным вкусом с приятной кислинкой. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 8 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Как высушить яблоки в электросушилке, расскажем в пошаговом рецепте. Сперва отмерим нужное количество яблок.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 2. Промываем яблоки под водой и обсушиваем их.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 3. Режем на кружки одинаковой толщины. В каждом кружке аккуратно вырезаем сердцевину с семечками.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 4. Чтобы кусочки не потемнели и имели более привлекательный вид, можно положить их в солевой раствор на 5 минут. Для этого смешиваем столовую ложку соли в литре воды.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 5. Выкладываем яблочные дольки в поддон электросушилки.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 6. Высушиваем продукт около 6-8 часов при температуре 45-55 градусов.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 7. Теперь вы знаете, как высушить яблоки в электросушилке. Это просто!

Как сушить яблоки в домашних условиях

Сушеные яблоки на нитке

Сушеные яблоки на нитке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Такое угощение порадует нежным вкусом. Из продукта можно сварить аппетитный компот или есть его просто так.

Время готовки – 1 неделя

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся процессом приготовления сушеных яблок на нитке. Это похоже на приготовление сушеных грибов.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 2. Первым делом отмеряем нужное количество яблок, промываем их и даем им обсохнуть.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 3. Дальше яблоки режем кружками одинаковой толщины.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 4. Аккуратно удаляем из кружков косточки. Стараемся не повредить форму, иначе они не будут держаться на нитке.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 5. Нанизываем яблоки на веревку или прочные толстые нити.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 6. Подвешиваем заготовки на место, куда попадают прямые лучи солнца. Оставляем сушиться на неделю. Чтобы уберечь продукт от насекомых, прикройте его марлей.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 7. Сушеные яблоки на нитке готовы. Скорее угощайтесь!

Как сушить яблоки в домашних условиях

Как сушить яблоки в дегидраторе

Как сушить яблоки в дегидраторе, вы узнаете в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Готовый продукт порадует нежным вкусом. Можно использовать как полезное и оригинальное лакомство. Также из сушеных яблок получаются вкусные компоты.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рассказываем, как сушить яблоки в дегидраторе. Сперва подготовим нужное количество яблок.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 2. Яблоки хорошо промываем и обсушиваем.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 3. Режем плоды на тонкие дольки, аккуратно удаляем сердцевину и косточки.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 4. Чтобы кусочки не потемнели, можно положить их в солевой раствор на 5 минут. Для этого смешиваем столовую ложку соли в литре воды. Но это процедура не обязательна.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 5. Выкладываем яблочные дольки в поддон дегидратора.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 6. Высушиваем продукт около 8-10 часов при температуре 56-70 градусов.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 7. Теперь вы знаете, как сушить яблоки в дегидраторе. Угощайтесь полученным лакомством.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Сушеные яблоки с корицей

Сушеные яблоки с корицей – это аппетитное и ароматное угощение, которое несложно приготовить в домашних условиях. Продукт порадует вас приятным вкусом и полезными свойствами. Сушеные яблоки можно есть просто так или использовать в приготовлении домашних компотов.

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.
  • Сахар – 200 гр.
  • Корица молотая – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом сушеных яблок с корицей.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 2. Выбираем аккуратные яблоки без повреждений. Промываем и обсушиваем их.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 3. Делим плоды на тонкие дольки. Аккуратно удаляем сердцевину. Кожуру снимаем по желанию.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 4. Выкладываем дольки на противень одним слоем. Стараемся не накладывать их друг на друга. Равномерно посыпаем сахаром.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 5. Дополняем угощение молотой корицей. Также вы можете сразу перемешать сахар с корицей и посыпать смесью яблочные дольки.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 6. Ставим заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После оставляем их высушиваться на 2-3 дня при комнатной температуре.

Как сушить яблоки в домашних условиях

Шаг 7. Сушеные яблоки с корицей готовы. Угощайтесь и оценивайте вкус!

Как сушить яблоки в домашних условиях

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