Как сушить яблоки в духовке — это вопрос, который особенно волнует в урожайный год. Когда компоты и варенье закатано, все заготовки сделаны, плоды розданы по друзьям и родственникам, а яблоки никак не заканчиваются, и сохранить до зимы получится не все сорта, выход один – высушить фрукты. Способ достаточно простой, нетрудоемкий и экономит место. Из сушеных яблок готовят компоты и десерты. Это вкусно и полезно. Пользуйтесь с удовольствием!

Как сушить яблоки в газовой духовке в домашних условиях

Как сушить яблоки в газовой духовке в домашних условиях, с удовольствием расскажу в сегодняшнем несложном рецепте. Все предельно просто. Главное – подготовить фрукты. Способ нарезки выбираем самостоятельно. Для сушки прекрасно подходят паданки. А из сушеных фруктов выходят необыкновенно аппетитные напитки.

Ингредиенты –+1 порц.

Яблоки 1 кг

Соль 1 ст.л.

Вода 1 л.

Шаги 330 мин.

Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях? Подготовим спелые плоды. Вымытые яблоки высушиваем на полотенце. С помощью специального приспособления извлекаем сердцевину. Если используем паданки, обрезаем побитые места. Тонко нарезаем кольцами. Чем тоньше, тем быстрее просушатся дольки. Чтобы яблоки не потемнели, разводим в литре очищенной воды соль и погружаем нарезку в раствор на 15 минут. Чтобы яблоки не потемнели, разводим в литре очищенной воды соль и погружаем нарезку в раствор на 15 минут. На застеленном пергаментом противне раскладываем яблочные колечки. На газовой плите выставляем минимальную температуру. Сушим фрукты 3-5 часов с приоткрытой дверцей, периодически встряхивая нарезку. Высушенные яблоки остужаем и храним в картонной коробке, в тряпичном мешочке или стеклянном сосуде, прикрыв бумагой для выпечки. Используем сушеные фрукты по усмотрению. Приятного аппетита!

Сушеные яблоки на противне в электрической духовке

Сушеные яблоки на противне в электрической духовке готовятся максимально просто. Количество фруктов определяем самостоятельно. Для элементарного процесса потребуются непосредственно яблоки, сорт неважен, качественная пергаментная бумага, противень или решетка. Сушка яблок не отнимет много сил, рецепт под силу даже подростку.

Время готовки – 5 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем яблоки любого сорта.

Шаг 2. Детально промываем каждый фрукт и вытираем насухо.

Шаг 3. Сердцевину извлекаем специальным ножом по своему усмотрению. Нарезаем не слишком толстыми кружочками.

Шаг 4. Противень выстилаем качественной бумагой для выпечки, используем силиконизированный пергамент. Раскладываем яблочную нарезку.

Шаг 5. Устанавливаем на панели 50°, отправляем яблоки сушиться. Если минимальная температура превышает указанную выше температуру, сушим фрукты с приоткрытой дверцей. Процесс займет 3-5 часов. Время зависит от толщины нарезки и духовки.

Шаг 6. Готовые фрукты храним в тканевом мешочке в хорошо проветриваемом помещении. Сушеные яблоки используем для компотов и других напитков. Приятного аппетита!

Как сушить яблоки в духовке с конвекцией

Как сушить яблоки в духовке с конвекцией – вопрос, который решается за считанные минуты. Современные электрические духовки оснащены функцией конвекции. Она позволяет активно циркулировать воздуху, вследствие чего процесс сушки происходит равномерно и значительно сокращается время на приготовление.

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Яблоки – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для сушеных яблок подходят все сорта. Все зависит от вашего вкуса и наличия фруктов.

Шаг 2. Основательно промываем яблочки.

Шаг 3. Вычищаем сердцевину обычным или специальным ножом.

Шаг 4. Нарезаем фрукты колечками.

Шаг 5. Противень застилаем тефлоновым ковриком или силиконизированной пекарской бумагой. Раскладываем яблоки.

Шаг 6. Допускается складывать яблоки внахлест.

Шаг 7. Включаем духовку, установив режим “Конвекция” и 60°.

Шаг 8. Сушим яблоки 6-8 часов.

Шаг 9. Сердцевину можно не вынимать и сушить на решетке. Яблоки остужаем и перекладываем в бумажный пакет. Или используем картонную коробку. Я обычно складываю в мешок из ткани. Убираем в проветриваемое помещение. Используем по назначению. Приятного аппетита!

Сушеные яблоки с корицей

Сушеные яблоки с корицей – лакомство, которое покорит всех сладкоежек. Заготовка прекрасно подходит для десертов и выпечки или в качестве самостоятельного угощения на дружеском чаепитии. Яблоки идеально сочетаются с корицей и создают домашнюю уютную атмосферу. Приготовив зимой, к примеру, бисквит с такими яблоками, аромат соберет всю округу.

Время готовки – 3 дня 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Сахар-песок – 200 гр.

Корица – 1 ст.л.

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем яблоки. Вытираем их. Разрезаем пополам и вырезаем сердцевину. Режем на дольки. Кожицу счищаем по своему усмотрению. Чтобы яблоки не потемнели, их можно погрузить в раствор из воды и лимонки. Выдерживаем 15 минут, а затем просушиваем на бумажных полотенцах.

Шаг 2. Противень застилаем силиконизированным пергаментом или ковриком. Раскладываем дольки.

Шаг 3. Присыпаем сахарным песком.

Шаг 4. Далее распределяем корицу. Или предварительно смешиваем сухие компоненты и посыпаем яблоки.

Шаг 5. Противень размещаем в горячей духовке на 25 минут и запекаем при 200°.

Шаг 6. На решетку выкладываем пергамент, посыпаем сахарным песком. Раскладываем яблочные дольки и оставляем на 2-3 дня вялиться при комнатной температуре.

Шаг 7. Готовые дольки перекладываем в стеклянный сосуд с плотно закрытой крышкой. Храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!