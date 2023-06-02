Как сушить яблоки в духовке

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Как сушить яблоки в духовке — это вопрос, который особенно волнует в урожайный год. Когда компоты и варенье закатано, все заготовки сделаны, плоды розданы по друзьям и родственникам, а яблоки никак не заканчиваются, и сохранить до зимы получится не все сорта, выход один – высушить фрукты. Способ достаточно простой, нетрудоемкий и экономит место. Из сушеных яблок готовят компоты и десерты. Это вкусно и полезно. Пользуйтесь с удовольствием!

Как сушить яблоки в газовой духовке в домашних условиях

Как сушить яблоки в газовой духовке в домашних условиях, с удовольствием расскажу в сегодняшнем несложном рецепте. Все предельно просто. Главное – подготовить фрукты. Способ нарезки выбираем самостоятельно. Для сушки прекрасно подходят паданки. А из сушеных фруктов выходят необыкновенно аппетитные напитки.

Как сушить яблоки в духовке

Ингредиенты –+1 порц.

  • Яблоки 1 кг
  • Соль 1 ст.л.
  • Вода 1 л.

Шаги 330 мин.

  1. Как сушить яблоки в духовке

    Как сушить яблоки в духовке в домашних условиях? Подготовим спелые плоды.

  2. Как сушить яблоки в духовке

    Вымытые яблоки высушиваем на полотенце.

  3. Как сушить яблоки в духовке

    С помощью специального приспособления извлекаем сердцевину. Если используем паданки, обрезаем побитые места.

  4. Как сушить яблоки в духовке

    Тонко нарезаем кольцами. Чем тоньше, тем быстрее просушатся дольки.

  5. Как сушить яблоки в духовке

    Чтобы яблоки не потемнели, разводим в литре очищенной воды соль и погружаем нарезку в раствор на 15 минут.

  6. Как сушить яблоки в духовке

    Чтобы яблоки не потемнели, разводим в литре очищенной воды соль и погружаем нарезку в раствор на 15 минут.

  7. Как сушить яблоки в духовке

    На застеленном пергаментом противне раскладываем яблочные колечки. На газовой плите выставляем минимальную температуру.

  8. Как сушить яблоки в духовке

    Сушим фрукты 3-5 часов с приоткрытой дверцей, периодически встряхивая нарезку.

  9. Как сушить яблоки в духовке

    Высушенные яблоки остужаем и храним в картонной коробке, в тряпичном мешочке или стеклянном сосуде, прикрыв бумагой для выпечки. Используем сушеные фрукты по усмотрению. Приятного аппетита!

Сушеные яблоки на противне в электрической духовке

Сушеные яблоки на противне в электрической духовке готовятся максимально просто. Количество фруктов определяем самостоятельно. Для элементарного процесса потребуются непосредственно яблоки, сорт неважен, качественная пергаментная бумага, противень или решетка. Сушка яблок не отнимет много сил, рецепт под силу даже подростку.

Время готовки – 5 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем яблоки любого сорта.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 2. Детально промываем каждый фрукт и вытираем насухо.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 3. Сердцевину извлекаем специальным ножом по своему усмотрению. Нарезаем не слишком толстыми кружочками.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 4. Противень выстилаем качественной бумагой для выпечки, используем силиконизированный пергамент. Раскладываем яблочную нарезку.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 5. Устанавливаем на панели 50°, отправляем яблоки сушиться. Если минимальная температура превышает указанную выше температуру, сушим фрукты с приоткрытой дверцей. Процесс займет 3-5 часов. Время зависит от толщины нарезки и духовки.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 6. Готовые фрукты храним в тканевом мешочке в хорошо проветриваемом помещении. Сушеные яблоки используем для компотов и других напитков. Приятного аппетита!

Как сушить яблоки в духовке

Как сушить яблоки в духовке с конвекцией

Как сушить яблоки в духовке с конвекцией – вопрос, который решается за считанные минуты. Современные электрические духовки оснащены функцией конвекции. Она позволяет активно циркулировать воздуху, вследствие чего процесс сушки происходит равномерно и значительно сокращается время на приготовление.

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яблоки – любое количество.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для сушеных яблок подходят все сорта. Все зависит от вашего вкуса и наличия фруктов.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 2. Основательно промываем яблочки.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 3. Вычищаем сердцевину обычным или специальным ножом.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 4. Нарезаем фрукты колечками.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 5. Противень застилаем тефлоновым ковриком или силиконизированной пекарской бумагой. Раскладываем яблоки.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 6. Допускается складывать яблоки внахлест.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 7. Включаем духовку, установив режим “Конвекция” и 60°.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 8. Сушим яблоки 6-8 часов.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 9. Сердцевину можно не вынимать и сушить на решетке. Яблоки остужаем и перекладываем в бумажный пакет. Или используем картонную коробку. Я обычно складываю в мешок из ткани. Убираем в проветриваемое помещение. Используем по назначению. Приятного аппетита!

Как сушить яблоки в духовке

Сушеные яблоки с корицей

Сушеные яблоки с корицей – лакомство, которое покорит всех сладкоежек. Заготовка прекрасно подходит для десертов и выпечки или в качестве самостоятельного угощения на дружеском чаепитии. Яблоки идеально сочетаются с корицей и создают домашнюю уютную атмосферу. Приготовив зимой, к примеру, бисквит с такими яблоками, аромат соберет всю округу.

Время готовки – 3 дня 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 кг.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Корица – 1 ст.л.
  • Лимонная кислота – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем яблоки. Вытираем их. Разрезаем пополам и вырезаем сердцевину. Режем на дольки. Кожицу счищаем по своему усмотрению. Чтобы яблоки не потемнели, их можно погрузить в раствор из воды и лимонки. Выдерживаем 15 минут, а затем просушиваем на бумажных полотенцах.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 2. Противень застилаем силиконизированным пергаментом или ковриком. Раскладываем дольки.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 3. Присыпаем сахарным песком.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 4. Далее распределяем корицу. Или предварительно смешиваем сухие компоненты и посыпаем яблоки.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 5. Противень размещаем в горячей духовке на 25 минут и запекаем при 200°.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 6. На решетку выкладываем пергамент, посыпаем сахарным песком. Раскладываем яблочные дольки и оставляем на 2-3 дня вялиться при комнатной температуре.

Как сушить яблоки в духовке

Шаг 7. Готовые дольки перекладываем в стеклянный сосуд с плотно закрытой крышкой. Храним в прохладном помещении. Приятного аппетита!

Как сушить яблоки в духовке

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