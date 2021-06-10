Как Южный берег Крыма отпразднует День России

В честь Дня России праздничные фейерверки можно будет наблюдать 12 июня в Ялте, Алупке, Симеизе и Гурзуфе, передает Крыминформ.

Более 250 тысяч человек отдохнули в Ялте на майские праздники Масштабные празднования состоятся в Ялте. Курорт присоединится к всероссийскому флешмобу «Русь танцевальная», который пройдет в 10 утра в районе «круглого фонтана» на городской набережной. Вечером в этом же месте начнется концертная программа «Россия – Родина моя», завершением которой станет праздничный фейерверк.

Концертные программы 12 июня также будут организованы в поселках Ялтинского городского округа и Алупке.