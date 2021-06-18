Как украсить свой дом таксидермическими изделиями

Для того, чтобы не потерять связь с живой природой, жители городов украшают квартиры животными мотивами. Все чаще прибегают к достаточно редкому декору – чучелам и шкурам животных от профессиональных мастеров. Работы таксидермистов из студии Подорова узнаваемы: искусная выделка шкуры, отсутствие посторонних запахов, точное воспроизведение позы, характера зверя. Образцы можно увидеть на сайте, при этом цены на таксидермию здесь ниже, чем аналогов с других сайтов.

Анимализм – это яркий мир, иногда с нотками агрессии. Стиль требует чувства меры, не терпит переизбытка акцентов. Достаточно будет разместить в помещениях один-два декоративных элемента: чучело на стене, ковер из натурального меха на полу. Предметы хорошо вписываются в интерьер любой комнаты, если габариты чучела, длина меха ковра подобраны пропорционально размерам помещения.

Принцип географической принадлежности в анимализме

В жилищах древних людей шкуры служили для утепления, отделки. Люди также верили, что чучела животных помогут перенять черты характера зверя. Естественно, на стенах размещали трофеи, добытые в данной местности. Традиционно в наших широтах охотились на кабанов, волков, лис, зайцев, медведей, птиц. Хотите стать сильным, независимым? Можете купить голову волка, и мечта станет реальностью. В наше время использование предметов столь древнего происхождения не отвергает комфорта, а лишь подчеркивает вкус хозяев.

Ассортимент мастерской Подорова дает большой выбор для оформления комнат разного назначения.

Гостиная. Здесь уместны шкура медведя на полу, чучела голов волка и лисы на стене по обе стороны зеркала.

Детская. Мягкий небольшой ковер из меха с коротким ворсом.

Столовая. Расставленные по полочкам аккуратные чучела птиц в красивом оперении.

Кабинет. Клык медведя, когти волка в металлических оправах, изготовленные в виде подвески.

Клыки и когти символизируют мужество, независимость, силу. Люди верили, что медвежий клык защищает от злых духов, и вешали его над колыбелью новорожденного. Затем подросший ребенок носил его как кулон-оберег.

Шкуры зверей в интерьере

Самый привлекательный декор из мира фауны – это ковер из натуральной шкуры на полу. Студия берет в работу экземпляры с густым неповрежденным мехом. Ковры из шкур мягкой выделки выполнены на подкладе из нетканного волокна.

В студии вы найдете внушительную шкуру белого медведя, серого степного волка, лисы. Яркая лисица подойдет для интерьера в пастельных тонах. Шкуры крупных зверей гармонично смотрятся в просторных помещениях. Диван, кровать украсят тонкие покрывала с мягким коротким мехом. Главное правило – не переборщить, чтобы анималистические элементы не стали в оформлении доминирующими.