Как укрепить склон с помощью бетонной подпорной стенки

Ряды габионов могут быть установлены друг на друга, если это необходимо, учитывая требуемую высоту подпорной стены. Обязательным условием является установка блоков со смещением и перевязкой, а также связывание разных слоёв между собой. Вязальной проволокой соединяются кромки и рёбра примыкающих габионов, а также места присоединения поперечных диафрагм к стенкам изделий. В результате получается стенка, сложенная из камней без связующего вещества, но её поверхность зафиксирована металлической сеткой, поэтому камни не выпадают со своих посадочных мест. Если вам нужна качественная сетка, то вы можете воспользоваться услугами завода https://www.metcom-yug.ru/, у которого имеются собственные производственные линии по изготовлению сеток и арматуры.

Диафрагмы необходимы габионам для того, чтобы при заполнении их стенки не сильно «раздувались» под тяжестью камня, то есть они действуют как рёбра жёсткости. Габионная сетка значительно отличается от классической строительной сетки-рабицы. Во-первых, она значительно прочнее, поскольку частично несёт нагрузку. Во-вторых, оцинковка такой сетки имеет плотность 200-250 грамм на квадратный метр, что в несколько раз выше, чем норматив для сетки-рабицы. Такая степень оцинкования необходима для безопасной работы материала и его охране от коррозии при постоянном нахождении в воде. Для использования в химически агрессивной среде, например, морской воде или на дне канала городской канализации, используется оцинкованная сетка с дополнительным покрытием из ПВХ — отличного герметика.

Особое двойное кручение сетки обуславливает её высокую степень устойчивости к механическим повреждениям и локальным разрывам. Если сетка получит разрыв в одном месте, он не будет прогрессировать, и подпорная стена не потеряет свою несущую способность. Обычная сетка-рабица в таких случаях начинает расплетаться, отверстие в сетке увеличивается, и через него начинают выпадать отдельные камни, из-за чего стенка может потерять несущую способность и разрушиться.